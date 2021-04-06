«Усугубит ситуацию»: Кремль ответил на желание Украины вступить в НАТО

Если Киев решит вступить в НАТО, то это лишь усугубит его отношения с самопровозглашенными республиками Донбасса и усилит внутриукраинский кризис. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей», — напомнил представитель Кремля.

Он предположил, что если спросить мнение «нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках», то станет ясно, что «такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что единственный пут к окончанию войны в Донбассе — это вступление Украины в НАТО.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ [план действий по членству в НАТО] станет настоящим сигналом для РФ», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Такое мнение глава Украины, по данным его офиса, выразил в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Зеленский поблагодарил генсека союза за «внимание альянса к ситуации вокруг безопасности Украины». Он также призвал членов НАТО больше обращать внимания на вопросы безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе. Украинский президент считает, что эти действия должны стать «мощным фактором для сдерживания России».

В России придерживаются другого мнения. В Совете Федерации считают, что, во-первых, Украина никогда не попадет в Североатлантический альянс, а, во-вторых, НАТО не станет отстаивать Украину в случае ее конфликта с Россией.

«В НАТО принимают при условии, что в стране нет никаких внутренних конфликтов либо конфликтов с соседними странами. У него [Зеленского] и внутри конфликт, на юго-востоке, и с соседними странами — с Белоруссией поругался, с нами, угрожает нам. Пусть он забудет об этой мечте, в НАТО он никогда не попадет», — сказал сенатор Владимир Джабаров в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства предложил Зеленскому, который меньше двух лет занимает свой пост, подумать над тем, как сохранить свою власть в стране. «Если он думает, что натовцы будут защищать, если он вступит в конфликт с Россией, он глубоко заблуждается», — уверен член Совфеда.

Джабаров в очередной раз озвучил позицию Москвы о том, что единственный способ разрешить внутриукраинский конфликт — это выполнить все пункты Минских соглашений, которые являются основой «нормандского формата». «Но украинские власти торпедировали все минские договоренности. Очевидно, они к этому не готовы», — добавил он.

Сенатор также выразил мнение, что юго-восток Украины будет против вступления страны в Североатлантический альянс.

Украина ранее получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Но это не говорит о том, что страна может в любой момент стать членом союза. Это не может произойти прежде всего потому, что у Украины есть неразрешенный территориальный конфликт, что коренным образом противоречит правилам вступления в организацию, так как в разрешение этих конфликтов могут быть втянуты все страны НАТО.

Украина находится в таком же «подвешенном» состоянии, что и Грузия — с апреля 2008 года они числятся странами, которые «со временем станут членами НАТО». Эксперты считают, что Киев и Тбилиси за это время только отдалились от своей цели. Тем не менее Украина не оставляет попыток сближения с НАТО. Например, в 2015 году была принята военная доктрина, которая обеспечивала к 2020 году полную совместимость Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО.