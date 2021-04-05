€270 млрд за ужасы прошлого: греки предъявили немцам счет

«Вопрос будет оставаться открытым до тех пор, пока не будут выполнены наши требования», — заявил представитель греческого МИДа Александрос Генниматас. Как передает Deutsche Welle,

Афины хотят получить €270 млрд. По мнению властей Греции, это положительно скажется на межгосударственных отношениях.

Германия, тем не менее, считает тему репараций окончательно закрытой и не планирует вести переговоры. Немцы опираются на договор «Два плюс четыре» от 1990 года, который заключался с целью урегулировать внешние проблемы перед воссоединением Германии. При этом он был подписан министрами ФРГ, ГДР, Британии, СССР и Франции и никак не затрагивал вопросы репараций Греции.

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Шансы есть

Упомянутая сумма должна компенсировать ущерб как от Первой мировой войны, так и от Второй. Жертвами оккупации гитлеровской Германией стали 300 тыс. жителей Греции при общей численности населения в 7 млн человек. Отдельной претензией выделяется кредит в размере 476 млн рейхсмарок (€10 млрд на современные деньги), который в 1942 году был выдан Третьему рейху в годы войны.

Правительство ФРГ в 1960 году подписало с Грецией акт о выплате 115 млн марок жертвам немецкой оккупации. При этом вопрос о недобросовестном кредите не поднимался и вовсе, и именно он лег в основу претензий уже в XXI веке.

В 2010 году греки вспомнили о долге в разгар экономического кризиса. Это многим показалось ответом Афина на требования Германии проводить жесткие реформы.

Затем к этой теме в 2015 году вернулся уже Алексис Ципрас, на тот момент кандидат на пост премьер-министра Греции. Он одобрил резолюцию, которая предписывала добиваться компенсаций от немцев. Политику в этом направлении продолжил и действующий премьер республики Кириакос Мицотакис.

У Афин есть справедливые основания требовать выплат и шансы их получить, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. «Даже не все те репарации, которые Западная Германия должна была заплатить Греции, дошли до нее», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Между тем, вопрос о репарациях может пойти, скорее, по пути компенсаций как более современной формы ответственности, считает профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лапин. «Если греки настроены серьезно, то скорее всего, надо будет обращаться в международный суд. Но на практике — маловероятно, что они пойдут до конца», — считает он. При этом эксперт подтверждает, что у преступлений в мировых войнах нет сроков давности.

Греция не единственная страна , которая требует в XXI веке от Германии компенсацию за ущерб, нанесенный в военные годы. Власти Польши также регулярно громогласно требуют новых компенсаций.

При этом поляки уже получали выплаты и от объединенной Германии. По межгосударственному договору 1991 года, немцы заплатили Варшаве 500 млн немецких марок компенсации и 2 млрд марок — узникам концлагерей. Но националистически настроенные политики из партии «Право и справедливость» продолжают требовать перерасчета.

Владислав Белов считает, что случаи Греции и Польши серьезно различаются, так как последняя получала репарации. «Варшава просто считает, что им дали маловато. Но, по сути, они все причитающееся получили», — объясняет эксперт.

Африканцы в теме

Германия регулярно получает претензии по выплатам не только за свои преступления в мировых войнах. Недовольство выражают и бывшие германские колони в Африке — Танзания, Бурунди и Намибия.

Совпадение или нет, но последняя напомнила о своих требованиях 5 апреля — после греческих заявлений.

На стыке XIX и XX веков страна называлась Германская Юго-Западная Африка. В 1986 году ООН назвала геноцидом массовые убийства немцами восставшего местного народа гереро. За несколько лет в начале прошлого века здесь погибли несколько десятков тысяч человек. В 2004 году ответственность за геноцид признал и Берлин.

Эксперты сходятся во мнении, что шансы африканцев получить что-либо за страдания в прошлом веке минимальны. Кроме того, в Германии, в отличие от Франции и Нидерландов, нет широкой общественной дискуссии о плате за колониальные грехи. «Молодые немцы по большей части даже не знают, что их страна творила в Африке», — говорит Белов.

Туманны перспективы африканцев еще и потому, что им придется обращаться к действовавшим на момент преступлений колонизаторов нормам права, где были иные термины. «Не совсем еще понятно, как в принципе геноцид можно выразить в деньгах. И потому большинство стран уже поняли, что вместо одномоментных выплат выгоднее развивать экономическое сотрудничество», — подчеркивает Лапин.