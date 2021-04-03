«Зеленский привык играть»: Володин предложил исключить Украину из Совета Европы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить Украину из Совета Европы из-за гибели пятилетнего ребенка при обстрелах беспилотником ВСУ в Донбассе.

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Спикер указал, что произошедшую 3 апреля в поселке Александровское недалеко от города Енакиево Донецкой области трагедию не осудил никто из американских или европейских глав государств или ведомств.

«О ней не пишут европейские СМИ. Нет заявлений Европарламента и Госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом. Погиб ребёнок. У него впереди должна была быть долгая жизнь. Но ее оборвали», — детализировал спикер.

По его словам, трагическая атака ВСУ в Донбассе «произошла с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств».

«Что это? Двойные стандарты? Нет. Куда хуже. За это придётся ответить тому, кто прежде видел все это лишь в фильмах или играл в них роли. Если бы [украинский лидер Владимир] Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал отчет в том, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался. Но для него нынешняя должность — это роль», — посетовал спикер Госдумы.

При этом, как заметил российский политик, Зеленский привык играть роли по чужому сценарию.

«Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся.

Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», — подчеркнул глава нижней палаты российского парламента.

Днем ранее президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого глава Соединенных Штатов подтвердил готовность оказать Киеву военную поддержку, при этом снова обвинив Россию в «агрессии».

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Украины Андреем Тараном также пообещал, что Вашингтон будет и далее укреплять военный потенциал Украины.

Кроме того, министр обороны США выразил соболезнования Тарану в связи с гибелью четырех украинских солдат 26 марта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Газете.Ru», что обещания США о военной поддержке Киева — медвежья услуга Украине. По ее словам, все должны работать на единую цель, достижение мира в Донбассе.

«Вашингтон же своими поставками вооружений, агрессивной и провокационной риторикой поощряет киевский режим к невыполнению минских договоренностей. А это противоречит решениям СБ ООН», — добавила дипломат.

Эскалация в зоне внутриукраинского конфликта в Донбассе длится с начала марта, что подтверждают ежедневные отчеты ОБСЕ. О перестрелке в районе Золотое, к примеру, миссия сообщила 4 марта. За день до этого в районе Ясиноватой младший сержант МВД ДНР получил смертельные ранения в результате снайперского огня.

Чуть позднее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий рост числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. В ДНР ОБСЕ заявила о 105 таких случаях, включая 83 взрыва неопределенного происхождения. В ЛНР миссия выявила 20 нарушений режима прекращения огня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил украинскую сторону в эскалации конфликта и заявил, что ситуация движется к «опасной черте».

Также в начале марта стало известно, что администрация президента США приняла решение о военной помощи Украине. Сумма нового пакета составит $125 млн.

«Это включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Программа предусматривает также повышение возможностей обороноспособности, управления, контроля и ситуационной осведомленности украинских ВС.

Для решения этой задачи США снабжают Украину «дополнительными радарами контрбатарейной борьбы, тактическим оборудованием, спутниковой поддержкой, а также медицинской помощью».

Он уточнил, что США не отказываются также и от передачи Украине летального вооружения.