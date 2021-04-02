Плечом к плечу: Зеленский и Байден обсудили «агрессию России»

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели в пятницу, 2 апреля, первый телефонный разговор, в ходе которого глава Соединенных Штатов подтвердил готовность оказать Киеву военную поддержку на фоне «российской агрессии».

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В комментарии Белого дома также подчеркивается приверженность Байдена активизации стратегического партнерства с украинской стороной в рамках поддержки плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях США и Украины, которые обеспечивают «справедливость, безопасность и процветание народу Украины».

«Лидеры согласились, что эти реформы являются центральным элементом евроатлантических устремлений Украины. Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе», — сообщает пресс-служба администрации президента США.

Сам Зеленский сделал акцент на близость отношений с США.

«Рад поговорить с Джо Байденом. Украина ценит поддержку Соединенных Штатов Америки на разных уровнях.

Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев», — написал украинский президент в Twitter.

Он также сообщил, что Байден его заверил: Украина никогда не останется один на один «против агрессии России».

Кроме того, стороны в разговоре затронули штурм Капитолия, произошедший в начале нынешнего года. «Вспомнив события 6 января в США, Байден отметил, как важно США и Украине сегодня защищать демократию в наших государствах. Также мы говорили об участии США в Крымской платформе и будущем визите Байдена на Украину», — рассказал Зеленский.

В разговоре Байден признался, что «ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте», заявил в свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам источника, осведомленного о деталях звонка, лидеры двух стран говорили от 30 до 40 минут, пишет Politico.

Накануне глава Пентагона США Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Украины Андреем Тараном пообещал, что Вашингтон будет и далее укреплять военный потенциал Украины для противостояния «российской агрессии».

«Министр обороны США осудил недавнюю эскалацию агрессивных и провокационных действий России на востоке Украины и выразил соболезнования министру Тарану в связи с гибелью четырех украинских солдат 26 марта», — говорится в сообщении Пентагона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Газете.Ru», что обещания США о гарантиях поддержки Киева при «конфликте с Москвой» — медвежья услуга Украине. По ее словам, все должны работать на единую цель, достижение мира в Донбассе.

«Вашингтон же своими поставками вооружений, агрессивной и провокационной риторикой поощряет киевский режим к невыполнению минских договоренностей. А это противоречит решениям СБ ООН», — добавила дипломат.

Комментируя эти новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что происходящее может привести к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ.

«Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», — отметил представитель Кремля, добавив, что Россия будет принимать все необходимые меры в такой ситуации.

Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, что Россия якобы планирует расширить свое военное присутствие в Донбассе. Также в соцсетях появились видео перемещения колонны российской военной техники, в том числе и по железнодорожной ветке Крымского моста.

В ответ на это начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев отметил в комментарии РИА «Новости», что переброска машин, артиллерийских установок, бронетранспортеров проводилась в рамках учений.