Авиаудары по свадьбе: зачем европейцы воюют в бывших колониях

Париж попал под критику после контртеррористической операции в Мали. Авиаударом французских военных были ликвидированы несколько боевиков, однако, по отчету миссии ООН в африканской республике, в результате атаки погибли около 19 гражданских лиц. По выводам экспертов, французская сторона действовала необдуманно, хотя Париж отвергает все обвинения.

Инцидент произошел еще в начале января в деревне Бунти в центральной части Мали, где около 100 человек собрались на свадьбу. После церемонии жители продолжили праздновать и в какой-то момент разделились на несколько групп. По данным экспертов ООН, одна из них как раз попала под авиаудар французских сил.

В местных СМИ сообщения об атаке на свадьбу появились еще до отчета международной организации, но французские официальные лица отказались признавать наличие какого-либо сопутствующего ущерба в ходе спецоперации. В Париже настаивают, что устранили 30 боевиков вооруженной террористической группировки, связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в России).

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В ответ на доклад ООН в Минобороны Франции заявили, что выводы экспертов основаны лишь на свидетельствах местных жителей, то есть никаких существенных доказательств, противоречащих информации, предоставленной французскими военными, в тексте нет.

Однако следователи продолжают настаивать на своем, уточняя также и количество ликвидированных боевиков. По данным экспертов ООН, в результате атаки погибли лишь три исламиста, все остальные оказались мирными жителями. С точки зрения специалистов, французские военные ошибочно определили других погибших как боевиков, опираясь лишь на то, что определенное количество мужчин собралось вместе в районе, где действует вооруженная группа.

Авиаудар по гостям свадьбы не единственная промашка Парижа: в середине марта французов обвинили в убийстве мирных жителей на севере Мали. Военные уверяют, что под огонь попали террористы, тогда как местные власти отмечают, что жертвами атаки стали несколько подростков.

Как пишет The New York Times, действия Франции вызвали возмущение в Мали и усилили призывы к выводу французских сил с территории государства.

Тем не менее, Франция пока не собирается сворачивать свою борьбу с исламистами в Африке, несмотря на подобные инциденты.

Неоколонизация Африки

Франция с 2014 года проводит в ряде африканских государств операцию «Бархан». Кроме Мали, военные действуют в Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере.

Параллельно с этим Франция активно налаживает сотрудничество с другими странами континента, показательной тут стала поездка президента Эммануэля Макрона по столицам Джибути, Эфиопии и Кении два года назад. Тогда он объявил, что Париж хочет «написать новую страницу» в отношениях с африканскими странами.

Как объясняет старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт Африки РАН Ольга Куликова, в Мали у Франции политические и военно-стратегические интересы. Получить какую-то прибыль Париж в этом государстве пока не может, продолжает эксперт, и, по сути, создает скорее задел на будущее.

«Определенное внимание к Африке в целом наблюдается со стороны большинства бывших колонизаторов. К примеру, Великобритания стала активно работать в этом направлении после Brexit. Не исключено, что в Лондоне отношения с Африкой воспринимают как частичное замещение торговых выгод, которые у него были с Евросоюзом», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Кроме того, для ЕС отношения с Африкой также связаны с острым вопросом регулирования миграционных потоков (в особенности это актуально для Италии), добавляет Куликова, это серьезный вызов и договариваться с африканскими странами о контроле над миграцией можно за счет каких-то благ и инвестиций.

Наиболее явное влияние на бывшие африканские колонии оказывают Франция и Португалия, в меньшей степени — Великобритания, отмечает африканист Александр Даневич.

«Специалисты выделяют это как один из этапов неоколонинальной деятельности. Их преследуемые интересы как правило сводятся к проблеме ресурсного голода — ресурсная база в этих государствах достаточно ограничена, поэтому Африка рассматривается как один из возможных театров, где развертываются информационные и даже локальные битвы за ресурсы», — рассуждает эксперт.

По сути, некоторые бывшие метрополии в большей степени заинтересованы в присутствии в Африке — и это зависит от остроты кризиса, считает Даневич, в той же Франции серьезно развита атомная энергетика и она не спешит переходить на чистые источники энергии — однако ресурсов у Парижа не так много, и тот же уран он берет в Африке.

«Поэтому чем более остро стоят подобные вопросы, тем интенсивнее эти государства информационно сопровождают процессы своего возвращения в Африку. К примеру, итальянцы активно развивают военно-техническое сотрудничество с регионом Магриба, в основном, по вертолетной технике и катерам ближней зоны», — подытоживает эксперт.

Особая привлекательность

Интерес бывших колонизаторов в Африке обусловлен особой ценностью континента. По мнению Ольги Куликовой, Африка притягательна, потому что это огромные новые рынки. К тому же там постепенно растет численность среднего класса, способного покупать товары, услуги и технологии у развитых государств.

«Бывшие колониальные державы, конечно, поддерживают отношения со своими экс-колониями, как в составе Евросоюза, так и по отдельности. Они преследуют множественные цели — продвижение каких-то инструментов «мягкой силы», своих политических и экономических интересов и облегчение ведения бизнеса», — указывает эксперт.

Александр Даневич добавляет, что Африка — огромный рынок «Big Data», то есть информационное поле для компаний. Преимущественно стороны заинтересованы не только в военно-техническом сотрудничестве, но и в фармакологии.

При этом между бывшими колонизаторами возникают определенные противоречия в процессе борьбы за влияние в той или иной части континента. К примеру, курс Франции на взаимодействие с Африкой сталкивается с препятствием в виде дипломатической активности Италии.

Как пишет итальянский специалист по геополитике Джузеппе Гальяно в журнале «Eurasia», Париж опасается, что дипломатические успехи Рима в Африке могут в конечном итоге дать Италии политический контроль над обширным регионом, простирающимся от Алжира до Кении, что может отделить франкоязычную Северную Африку от Центральной.

«Соперничество между европейскими державами, особенно между Италией и Францией, за контроль над стратегически важными африканскими регионами и их ресурсами становится все более очевидным», — резюмирует эксперт.