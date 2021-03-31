Новый скандал в КПРФ: исключенный коммунист пожаловался прокурорам на Рашкина

По мнению парламентария, партия могла «присваивать себе средства, выделяемые на оплату труда помощников депутатов». Характерно, что ранее Локтева исключили из КПРФ и фракции коммунистов в столичном законодательном органе. И не его одного. Членства в партии лишили и еще одного московского парламентария — Елену Шувалову.

Скандал с запросом бывшего коммунисты в прокуратуру — не единственный в стане коммунистов.

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Информация о других конфликтах в стане КПРФ также подробно освещалась в прессе, например, в газете «Известия». Естественно, подобный новостной фон скорее отталкивает от партии потенциальных сторонников, а возможно, и разочаровывает пламенных партийцев.

Стоит ли говорить, что всё это — далеко не самое желательное развития событий за несколько месяцев до выборов в Госдуму.

Как пишет RT, еще до своего исключения из фракции Локтев и Шувалова, потребовали предоставить им Положение о фракции КПРФ в Мосгордуме. По утверждению депутата, документ долгое время «скрывали» от парламентариев.

«Я достаточно грамотный человек, чтобы понять, что это провокация»

«Прочитав полученный «документ», я был возмущён наличием в нём, по моему мнению, ряда противозаконных пунктов», — отметил Локтев. «И особо отметил положение, согласно которому, по его словам, от депутатов, не получающих зарплату, требуется укреплять материальную базу Московского отделения КПРФ, — говорится в публикации. — Правоохранительные органы, по мнению Локтева, должны проверить главу Московского горкома КПРФ Валерия Рашкина на предмет использования своего положения, «в результате чего была создана схема по выводу бюджетных средств из бюджета Мосгордумы».

Как убежден Локтев, требование «укреплять материальную базу» является ни много ни мало завуалированной основой для коррупционной схемы.

Локтев объяснил, что в регламенте и законе о Мосгордуме уже прописан статус депутата, и задача заниматься укреплением материальной базы региональных отделений партий там не упоминается.

«Но по указаниям Валерия Рашкина кандидаты, выдвигающиеся в Мосгордуму по одномандатным округам, обязаны были «отдать» в горком две ставки государственных помощников. Фактически они не будут выполнять свои обязанности, а будут работать в горкоме КПРФ. А также половина фонда премий должна отдаваться в фонд Московской городской организации КПРФ. Это схема по выведению бюджетных средств из бюджета города Москвы в пользу Московской городской организации КПРФ», — рассказал Локтев и подчеркнул, что именно несогласие «отдать» ставки помощников стало причиной его исключения из фракции.

У КПРФ свое мнение по поводу причин исключения Дмитрия Локтева и Елены Шуваловой из партийной фракции в столичном парламенте.

«Дискредитирующие фракцию суждения и заявления публиковались на их личных страницах в социальных сетях, а также попадали в публикации средств массовой информации», — пояснили в свое время в пресс-службе КПРФ.

Из рядов КПРФ также «попросили» уже достаточно давно. Так, Шувалову исключили еще летом 2020 года по итогам голосования на пленуме Московского горкома (МГК) КПРФ, а Локтева выгнали в феврале этого года. Объявленная причина — невыполнение предвыборного меморандума МГК КПРФ.

Как напоминает RT, Шувалова рассказывала, что при исключении её обвинили в невыполнении обязательств по оформлению направляемых партией кандидатур помощников и по уплате партийного максимума.

«Направляемые мне кандидатуры помощников сразу заявляли, что в Мосгордуме работать не будут, с обращениями граждан работать не умеют. Я достаточно юридически грамотный человек, чтобы понять, что это провокация», — говорила Шувалова и подчеркивала, что не получает зарплату в Мосгордуме, поэтому не может делать отчисления, в отличие от самого Рашкина.

К сожалению, на внутрипартийном уровне механизмы отстаивания своей позиции внутри столичного отделения отсутствуют, констатировал Дмитрий Локтев.

«Потому что всё руководство находится под контролем Рашкина. Формально органы апелляции есть, но в действительности они работают ещё хуже, чем российские суды. Если Рашкин захотел, чтобы человека не было в партии, его не будет. У нас серьёзная авторитарная организация. Именно авторитарная, в которой принципы демократического централизма чисто формальны», — добавил депутат.

А что же Зюганов?

А вот руководство КПРФ на федеральном уровне не обращает внимания на ситуацию в московском отделении, считает Локтев.

«Московская организация КПРФ испытывает огромный отток сторонников, не только старых, но и молодёжи. Почти вся молодёжь ушла, не имея выхода для своих политических амбиций. Сейчас КПРФ испытывает сильнейший кризис. Доверие к партии начинает падать, потому что, когда ты оппозиционер, нужно быть последовательным в своих действиях», — заявил парламентарий в интервью RT.

Кстати, любопытная история с исключениями произошла недавно и в Новосибирске.

Там депутат новосибирского горсобрания от КПРФ Виктор Стрельников активно критиковал градоначальнака Анатолия Локтя за то, что мэрия, по данным сайта «Сибкрай.ru», передала землю на баланс муниципальной структуры, а затем уже эта структура продала коммерческой компании, в то время как местные жители и представители депутатского корпуса добивались, чтобы здесь разбили сквер.

«Меня как коммуниста удивляет тот факт, что мэрия, которой руководит член нашей партии, до последнего скрывала факт продажи. А ведь мой округ примыкает к территории бывшего рынка», – говорил Виктор Стрельников. Для него в итоге это закончилось исключением из обкома, писали «Известия».

Закулисные сговоры?

Недавно же стало известно, что вы двигаться от КПРФ на предстоящих выборах в Госдуму отказался Максим Шевченко.

Он уже также покинул пост главы фракции КПРФ в заксобрании Владимирской области. Шевченко объяснил, что это связано с его планами идти на выборы в Госдуму в качестве самовыдвиженца по 208-му одномандатному округу в Москве, подчеркнув, что не намерен участвовать в закулисных сговорах.

Как известно, КПРФ планирует выдвигать там руководителя аппарата фракции в Госдуме Нину Останину.

Как раз о негласных сговорах в столичном отделении КПРФ говорили и коммунисты из красногвардейского отделения партии в Москве. Более того, они выступили с обращением к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Письмо опубликовала член партии Александра Богомольникова.

«Авторы документа напомнили о том, что в преддверии выборов партийные организации провели работу по отбору и рекомендации достойных кандидатов. Большинство членов местного отделения КПРФ выступали за кандидатуру Николая Сергеева, — цитирует обращение Богомольниковой RT. — Однако секретарь горкома Валерий Рашкин отклонил это предложение и представил никому не известную кандидатуру некого В.В. Петрова. В письме отмечается, что единственным «положительным» качеством предлагаемого сверху кандидата является наличие у него денег.

В комментариях пользователи написали о похожих случаях в других округах Москвы, заметила телекомпания.

«Нам на 204-й округ тоже ставят Тимченко, который уже дважды выбирался и с треском проиграл. Никто не хочет его поддерживать, но он очень дружен с Рашкиным. Оказывается, этого достаточно», — написала пользователь Юлия Томилина.

«Персональный» разбор в райкоме

Впрочем, верхушка КПРФ не стало публично поддерживать обращение рядовых коммунистов. По словам пресс-секретаря партии Александра Ющенко, говорить о кандидатах пока нет оснований, поскольку окончательно они будут утверждены после объявления выборов «На мой взгляд, все внутренние партийные дискуссии не совсем корректно выкладывать в публичное пространство, а потом выводить это на обсуждение, в том числе в СМИ», — прокомментировал Ющенко обращение Богомольниковой.

Мало этого, в красногвардейском райкоме был даже проведён разбор её поступка. «Мужчины, состоящие в партии, накинулись на меня с обвинениями в том, что я глупая маленькая девочка, которая вообще не разбирается в том, что она делает. Также этими самыми мужчинами активно выставлялся на совещании вопрос о порицании меня за сие поведение», — сообщила возмутитель спокойствия.

Эксперты называют показательной историю с Локтевым и Шуваловой.

«Теоретически в Москве на оппозиционности можно было бы делать хайп. Это Рашкин, собственно, и пытается делать. Но при этом он нарушает все правила политического общежития и создаёт проблемы КПРФ», — заявил директор Центр политического анализа Павел Данилин.