Задержан капитан фрегата: в Италии поймали «русского шпиона»

Посол России в Риме был приглашен в МИД Италии после задержания сотрудника российской дипмиссии. Об этом со ссылкой на официальное заявление итальянского внешнеполитического ведомства сообщает ТАСС.

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«Генеральный секретарь министерства Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова», — говорится в заявлении.

Газета La Repubblica ранее сообщила, что в Риме был задержан итальянский морской офицер высокого ранга — капитан фрегата, пытавшийся передать офицеру Вооруженных сил РФ, аккредитованному при российском посольстве, секретные сведения. Последнего в скором времени должны выслать из Италии.

Схвачен итальянский военный был в ходе «обмена документами», говорится в публикации. Операции предшествовало длительное расследование под эгидой Агентства внутренней информации и безопасности Италии. Проводили задержание итальянские карабинеры, представители разведки и штаба обороны республики.

Журналисты полагают, что военно-морской офицер согласился сотрудничать и выдать секретные сведения из-за «серьезных семейных проблем».

«Итальянский офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина по-прежнему находится на рассмотрении в связи с его дипломатическим статусом», — сообщили впоследствии итальянские правоохранители.

В посольстве России в Риме заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, дипломаты заявили журналистам РИА «Новости», что «комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагают нецелесообразным».

«В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии», — добавили в посольстве.

По данным газеты, в новейшей истории Италии подобного не случалось. Последняя операция, связанная с «русскими шпионами», произошла в 1989 году. Тогда были выданы ордера на арест двух предполагаемых агентов КГБ СССР и одного разведчика из Болгарии. Всем троим тогда удалось скрыться.

Еще в 2018 году бывший тогда главой комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявлял, что «в ближайшее время» может возникнуть шпионский скандал в Италии или Финляндии — странах, которые занимают взвешенную позицию по отношениям с Россией.

«Подкидываются такие вещи, чтобы последовательно размывать объективную, взвешенную позицию», — говорил сенатор.

Он напомнил, что в странах Европы, придерживающихся нейтральной позиции в российско-американском противостоянии, в последнее время вспыхивают различные шпионские скандалы. Среди них — Греция, Словакия, Австрия и Швейцария.

В середине марта 2021 года очередной инцидент подобного рода произошел в Болгарии. Сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС совместно с МВД провели операцию в Софии, арестовав несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил телеканал «bTV.Новините». В рамках операции полиция проверяла документы у всех, кто выезжал из Софии по трассе, ведущей к городу Пловдив. Один из подозреваемых в результате этих мер и был задержан. По данным канала NOVA, на Россию якобы шпионили несколько болгарских чиновников, имевших доступ к секретным сведениям. Официальная София пока не комментирует эти известия.

Болгария в последнее время стала эпицентром шпионских скандалов. В середине декабря 2020 года военный атташе при посольстве РФ в Софии был объявлен персоной нон грата из-за подозрений в шпионаже. Дипломата обязали покинуть Болгарию в течение 72 часов. По данным болгарской прокуратуры, атташе собирал данные с 2017 года. Среди прочего он искал сведения о войсках США, дислоцированных в Болгарии.

«Безосновательная высылка главы представительства Минобороны РФ не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе», — прокомментировали это решение в российском посольстве в Софии. Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, подчеркнули также в дипмиссии РФ.

Глава комитета СФ по международной политике Константин Косачев заявлял в этой связи, что Болгария назначена покровителями по НАТО рупором тезиса о «российской угрозе».

Сенатор отметил, что это незавидная миссия для любого государства, если только оно не готово «поступаться своим суверенитетом в угоду ложно понимаемым союзническим обязательствам». В сентябре еще двое российских дипломатов в Болгарии были объявлены персонами нон грата. По мнению болгарских властей, они собирали секретные данные с 2016 года. Их обвиняли в сборе информации о модернизации болгарской армии и поддержке технической готовности военной техники.

В феврале 2020 года СВР заявила, что это американские спецслужбы развернули в Европе полномасштабную кампанию против российских дипломатов с целью подрыва добрососедских отношений между РФ и странами Восточной Европы.