«Байден позвонит Зеленскому, когда посадят Коломойского»

Вашингтон рассчитывает «придать новую жизнь стратегическому партнерству» с Украиной в связи с планом президента Владимира Зеленского по противодействию коррупции и проведению реформ. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

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«Салливан подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии», — отметили в пресс-службе администрации президента США.

В свою очередь, в Офисе украинского президента заявили, что Ермак во время диалога поблагодарил Вашингтон за четкую и последовательную политику по поддержке Украины. В частности, он указал на поддержку США в отношении инициативы Киева по созданию «Крымской платформы» для обсуждения вопросов «возвращения» полуострова.

«Мы высоко ценим недавние сильные заявления президента Джо Байдена и представителей вашей администрации по Крыму. Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждение незаконной оккупации полуострова», — говорится в сообщении.

Что касается борьбы Зеленского с коррупцией и его курса на проведение реформ, то в Офисе президента Украины заявили, что основная цель главы республики — построение современного демократического государства, основанного на верховенстве права, свободного от коррупции и влияния олигархов.

Переговоры Салливана и Ермака, по сути, стали вторым контактом украинской стороны с новым руководством США. Первый диалог состоялся еще в начале февраля между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и госсекретарем Энтони Блинкеном. Однако, несмотря на заявления о поддержке и необходимости продолжения сотрудничества, президенты двух государств до сих пор не поговорили друг с другом.

Зеленский еще в феврале не исключал не только диалога с президентом США Джо Байденом, но и своего приглашения в Белый дом в рамках официального визита. Тем не менее, новый глава Белого дома занимает свой пост уже более двух месяцев, и на данный момент неизвестно даже о планах по разговору с украинским президентом.

Как обратил внимание в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, пока неизвестно, по чьей инициативе состоялся диалог между Ермаком и Салливаном.

«Если позвонил представитель американской стороны, то мы можем говорить, что дошла очередь до Украины. В самом разговоре ничего нового не прозвучало — это повторение тех установок в отношениях между Вашингтоном и Киевом, которые были многократно озвучены. Тут новизна только в том, что все-таки произошел какой-то обмен мнениями на достаточно высоком уровне», — добавил эксперт.

При этом глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что отсутствие звонка Байдена Зеленскому достаточно красноречиво.

«Коммуникации между Салливаном и Ермаком, а также Блинкеном и Кулебой показывают, что США поддерживают Украину как государство, но прохладно относятся к ее президенту и его команде.

При этом в США понимают, что диалог Зеленского с Байденом добавит украинскому лидеру авторитета, уверенности и веса в политической системе Украины», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Требования США

Как пишет LIGA.net, США ждут от Украины конкретных шагов, в особенности по борьбе с коррупцией и против олигархов. В качестве сигнала тут стоит расценивать санкции США в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

По сути, требования Вашингтона совпадают с пунктами меморандума, заключенного между Украиной и Международном валютным фондом. Обозреватели издания отмечают, что от Киева требуют прекращения атаки на антикоррупционные органы в стране, расследований в отношении причастных к коррупции, в том числе олигархов, и проведения судебной реформы.

The Washington Post также пишет, что Байден откладывает разговор с Зеленским, чтобы побудить его к борьбе с коррупцией.

Киев попытался ответить на этот запрос санкциями против представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и ряда телеканалов, а также открыв дела против бывших топ-менеджеров ПриватБанка. Однако этих действий недостаточно для диалога с Байденом, подчеркивает издание.

По мнению Руслана Бортника, Киеву действительно нужно осуществить ряд действий, чтобы диалог или акт поддержки Зеленского Байденом состоялся.

«Прежде всего, требования касаются судебной реформы, независимости антикоррупционных структур и вопросов отказа от помощи олигархов. Команде Зеленского стоит пойти на определенные шаги, чтобы ускорить этот момент и использовать результаты переговоров во внутриполитических целях», — указал эксперт.

В то же время Михаил Погребинский отметил, что на данный момент известно лишь о требованиях части демократических американских элит из Atlantic Council. Так, они говорят, что Байден должен видеть реальные шаги украинской власти, прежде всего, против Коломойского.

«Речь идет о каких-то практических мерах в его отношении, вплоть до уголовного преследования. То есть когда Зеленский пойдет на то, чтобы посадить Коломойского — Байден ему позвонит.

Какая же на самом деле позиция в отношении Украины внутри Демократической партии США, пока неизвестно. Вероятно, на данный момент эта политика окончательно не сформулирована», — добавил эксперт.

Не исключено, что американцам нужны все украинские олигархи, а не только те, кто им не нравится, продолжил Погребинский, и об этом, скорее всего, догадываются в офисе Зеленского.

Дополнительным негативным фактором в отношениях новой администрации США и Киева выступает популярность украинской темы в рамках американской предвыборной кампании. Оппонент Байдена, экс-президент США Дональд Трамп обвинял демократа в коррупции и «управлении Украиной». Обвинение подтвердили попавшие в сеть записи телефонных разговоров, предположительно, бывшего украинского президента Петра Порошенко с Байденом вместе с компроматом на сына главы Белого дома Хантера Байдена, связанного с украинской компаний Burisma.

Негативные последствия

С точки зрения Руслана Бортника, разговор Байдена и Зеленского вполне может состояться в ближайшее время, однако если этого не произойдет, это нанесет урон позициям украинского президента.

«Если между Зеленским и Байденом не будет разговора в течении трех-шести месяцев, это фактически станет командой «фас» для украинских правых групп и того же Порошенко в части организации политических атак на команду президента», — отметил эксперт.

В то же время Михаил Погребинский указал, что пойти на преследование всех олигархов, если этого действительно требуют США, достаточно проблемно для Зеленского. По его словам, тот же Коломойский сыграл большую роль в возвышении украинского лидера, его телеканал «1+1» до сих пор оказывает поддержку президенту.

«То есть теперь как-то не хорошо кидать Коломойского. Второй олигарх, который по рангу первый, Ренат Ахметов, скорее всего, тоже на очереди, как бы он не демонстрировал свою поддержку антироссийской политике Киева. Его телеканалы вместе с «1+1» Коломойского контролируют половину украинского телеэфира. Если Зеленский решит их сдать США, то в значительной мере потеряет поддержку этих телеканалов, когда у него и так падает рейтинг. Поэтому для украинского президента это проблема», — резюмировал эксперт.