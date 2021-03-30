«Слабину давать нельзя»: зачем Лукашенко конфликтует с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в целях стабилизации внутриполитической ситуации ставит на антипольскую риторику, в частности, возбуждая уголовные дела против лидеров этнического польского меньшинства страны, которое составляет около 3% от 9,5-миллионного населения республики, пишет издание Politico.

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Внимание к этой проблеме привлекло уголовное дело в отношении главы незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц, о возбуждении которого стало известно 25 марта.

Как сообщили в Генпрокуратуре страны, это связано с действиями, направленными на разжигание национальной и религиозной вражды.

Как утверждают в ведомстве, указанные люди с 2018 года по настоящее время в Гродно и других населенных пунктах области, привлекая несовершеннолетних, организовали и провели несколько «незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».

В Генпрокуратуре Белоруссии заявили, что группа якобы действовала в целях реабилитации нацизма и оправдания геноцида белорусского народа.

Борис была арестована на 15 суток 24 марта по решению суда в Гродно. По сообщению Союза поляков в Белоруссии, ее задержали за организацию ярмарки мастеров, традиционно проводимой организацией в честь святого Казимира. МИД Польши потребовал скорейшего освобождения задержанной.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем видеообращении выразил протест по поводу задержания Анжелики Борис. Он подчеркнул, что Польша не согласна с отношением белорусских властей к польскому меньшинству. «Эти действия абсолютно несовместимы с какими-либо международными стандартами», — сказал он.

Кроме того, в Белорусской ассоциации журналистов сообщили об обысках в квартире журналиста Анджея Почобута в Гродно в рамках уголовного дела по статье о разжигании вражды.

Politico обратило внимание и на то, что Лукашенко регулярно предупреждает своих соотечественников о военной угрозе, исходящей от Польши, и о якобы стремлении польских националистов вернуть себе западную часть Белоруссии, которая до 1939 года находилась под юрисдикцией Варшавы. В декабре 2020 года белорусский президент утверждал, что вблизи западных и северных границ страны происходит постоянное наращивание военного присутствия, а Польша и страны Балтии стали полигоном для регулярных учений войск НАТО.

Более того, в октябре прошлого года Лукашенко говорил о намерении поляков присвоить себе всю Белоруссию. «Поэтому нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно. Они должны это знать», — цитировал Лукашенко Sputnik Беларусь.

Как отметил руководитель Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Даниил Чугунов,

президенту Белоруссии максимально выгодно в сложившейся политической обстановке восстановить свои позиции как того, кто будет защищать славянские народы бывших советских республик.

«На фоне преимущественно летних протестов президент понимает, что «слабину давать нельзя», поэтому обеспечивается поддержка государственной политики Беларуси на всех уровнях», — сказал эксперт «Газете.Ru».

При этом Варшава, по словам политолога, заинтересована в усложнении жизни восточным соседям-«друзьям» России. Он отметил, что это касается основных сфер, в которых у поляков есть противоречия с российской стороной, в том числе в военной и энергетической.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что военная активность Польши и ее политика относительно Белоруссии и Украины — это политика относительно ее бывших территорий.

Вместе с тем он обратил внимание, что поляки не собираются включать их в свой состав, тем более полностью.

Специалист подчеркнул, что Польша «активно пытается играть в свержение Лукашенко», а белорусский президент отвечает тем же.

«Вопрос не в землях, а в политике, которая направлена на подчинение Белоруссии тем принципам, которые есть в Польше и на Западе. Подчинение Лукашенко в том плане, чтобы он полностью перестал быть политическим субъектом и превратился во что-то наподобие президента Украины Владимира Зеленского. Лукашенко, разумеется, этого не хочет», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Говоря о военной активности Польши, он назвал это следствием общего противостояния сил НАТО и России.

Неслучайно верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель недавно заявил, что недоволен сближением России и Китая, отметил Брутер.

«Тогда Россия должна быть недовольна сближением НАТО или заявлениями, что альянс должен быть единым. Это общие фразы, которые выражают те отношения, до которых дошли с одной стороны Европа, а другой — Россия», — подчеркнул он.

Белоруссию он при этом назвал единственным форпостом России по направлению к Европе, которой было бы очень выгодно «выбить его» из-под РФ.