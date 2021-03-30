«Урезание свободы»: почему тысячи евреев покидают Европу

Ситуация в Европе

Религиозные свободы евреев в Европе продолжают ограничиваться, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19. На эту ситуацию обратил внимание в своей статье для Deutsche Welle президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

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Он сослался на слова представителя Ватикана, архиепископа Поля Галлахера, который в своем видеообращении к 46-й сессии Совета по правам человека ООН сказал, что законодательство некоторых стран в области общественного здравоохранения ущемляет права людей.

Как обратил внимание Гольдшмидт, в некоторых случаях пандемия коронавируса послужила поводом для ограничения культа, что вызвало глубокую обеспокоенность евреев в Евросоюзе.

Но в действительности проблема появилась еще задолго до пандемии, считает Гольдшмидт. Он привел заявление заместителя помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кары Макдональд, сделанное на выступлении во время саммита экспертов ОБСЕ в прошлом месяце.

По ее словам, еврейские общины во многих странах столкнулись с запретами на религиозные обряды, такие как ритуальный убой животных и обрезание младенцев мужского пола.

В частности, Гольдшмидт обратил внимание на принятое в декабре решение Европейского суда по правам человека, который оставил в силе запрет на ритуальные забои животных в Бельгии, ставящий под угрозу возможность евреев «свободно исповедовать свою религию». Споры вокруг этого положения начались еще в марте 2019 года.

Помимо этого, по словам Гольдшмидта, свободе вероисповедания противоречат и предлагаемые запреты на мужское обрезание в Дании, Финляндии и Исландии.

Эту тему он поднимает далеко не впервые. В конце января, выступая на виртуальной церемонии Европарламента в честь Дня памяти жертв холокоста, он сообщил об обеспокоенности Совета раввинов Европы введением во многих странах новых законодательных ограничений против еврейской общины и «урезанием свободы веры».

«Мы с грустью наблюдаем, как все больше и больше стран находятся в процессе введения новых законодательных ограничений против еврейской общины Европы и урезания свободы веры», — говорил он.

В комментарии «Газете.Ru» Гольдшмидт подчеркнул, что именно запреты на обрезание и ритуальный забой скота (шхиту) остаются ключевыми проблемами на законодательном уровне в Европе, что

приводит к тому, что тысячи евреев уезжают из Европы.

Гольдшмидт также обратил внимание, что за последние 15 лет Европа (в основном Бельгия и Франция) перенесла многочисленные чудовищные террористические акты, направленные против еврейских общин, в которых погибли многие люди.

«Есть исламские экстремисты, есть крайне правые, которые также представляют опасность и пытались два года назад напасть на синагогу в Германии», — говорит глава Совета раввинов Европы.

Тревожная тенденция подтверждалась в опубликованном 20 апреля прошлого года ежегодном докладе о состоянии антисемитизма в мире Центра Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете. Согласно данным исследователей, общее количество насильственных инцидентов на почве антисемитизма во всем мире в 2019 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 18% — до 456 случаев. Наибольшее количество насильственных антисемитских инцидентов было зафиксировано в Великобритании — 122. На втором месте разместились США, где отметили 111 случаев, а на третьем и четвертом — Германия и Франция, где зафиксировали по 41 насильственному инциденту.

По мнению Гольдшмидта, во многих странах есть основания полагать, что именно синагоги нуждаются в особой защите.

Ситуация в России

При этом в России, по мнению главного раввина Москвы, складывается совершенно иная картина. Он обратил внимание, что в РФ не принимались никакие законы, которые бы ограничивали возможность ведения традиционного еврейского образа жизни и свободу религии.

«Мы надеемся, что в дальнейшем так и будет. Нельзя сказать, что к евреям в России относятся хуже, чем к другим. Евреи чувствуют себя частью общества», — констатировал Гольдштейн.

Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер в комментарии «Газете.Ru» подтвердил, что в России давно нет государственного антисемитизма и к основным религиям относятся равноценно.

Вместе с тем он обратил внимание, что в последние годы появляются законы, которые усложняют некоторые вопросы, связанные, в частности, с образованием.

«Сейчас обсуждается закон о просветительской деятельности. Это непростая история, потому что в религиях, которые не в меньшинстве, достаточно много просветительской деятельности. Усложняется жизнь воскресных школ и других неформальных образовательных и просветительских организаций», — отметил Каннер.

Этим законом, как отмечается на сайте Госдумы, предложено запретить использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Речь идет о сообщении обучающимся недостоверной информации об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.

Помимо него, Каннер обратил внимание на сложности с применением закона об оскорблении чувств верующих: понимание этих оскорблений, по его словам, в разных религиях не всегда совпадает.

«Этот закон на практике как правило применяется в отношении православных людей. Мы помним историю о танцах девушек в храме, которые получили за это реальные сроки. С точки зрения иудаизма, если бы они сделали это в синагоге, это не вызвало бы проблем. То же самое с покемонами и другими вещами. Мне кажется, местами это осложненная ситуация, которая не совсем соответствует духу многонациональной и многоконфессиональной страны, потому что то, что для одних считается оскорблением, для других — нет», — отметил он.

Что касается преступлений, совершенных в России на почве антисемитизма, то их, по словам президента РЕК, не много, но они бывают.

В качестве примера он привел попытку поджога иешивы «Торат Хаим» в Раменском районе Подмосковья два года назад, но такие случаи, как утверждает Каннер, происходят нечасто.

«В России достаточно редки тяжелые преступления на почве антисемитизма. В основном, то, что фиксируется, — это антисемитская литература, издания и так далее. Есть судебные процессы в разных регионах России в связи с такими преступлениями, но их немного — три-семь», — подчеркнул он.

Его слова подтверждаются и данными доклада Центра Кантора, согласно которым в России в 2019 году было зарегистрировано три насильственных случая и незначительное количество серьезных антисемитских инцидентов. Вместе с тем авторы доклада обратили внимание, что местная еврейская община все же сталкивалась с различными формами антисемитизма.