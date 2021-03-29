«Глупость и недальновидность»: в Госдуме осудили новые санкции Канады

Канада ввела новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц, связанных с Крымом и его вхождением в состав России. Как уточнил министр иностранных дел Канады Марк Гарно, специальные экономические меры введены ответ на якобы «незаконную оккупацию и аннексию Россией Автономной Республики Крым».

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Под рестрикции попали генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и генеральный директор ПАО «Мостотрест» Леонид Рыженькин.

Юридические лица, попавшие под санкции: ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», ООО «Крымская первая страховая компания» и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

«С момента незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году власти России постоянно нарушают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Россия подвергала жителей Крыма серьезным нарушениям прав человека и злоупотреблениям», — говорится в комментарии канадского внешнеполитического ведомства.

Оттава выразила возмущение расположением в Крыму подразделений Вооруженных сил РФ. Канада также обвинила российские власти в якобы «расселении сотен тысяч граждан России в Крыму и разрушении исторического наследия украинского и крымскотатарского народов».

«Сегодняшние санкции показывают непоколебимую приверженность Канады суверенитету Украины и ее народу, который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России.

Канада продолжает призывать Россию прекратить свою незаконную оккупацию и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных», — говорится в сообщении МИД страны.

Как указали в Оттаве, эти ограничительные меры согласуются с аналогичными антироссийскими действиями, предпринимаемыми Европейским союзом и Великобританией, объявляются в координации с Австралией и дополняют ранее введенные санкции.

«Народ Украины заслуживает лучшего будущего, которое он может построить самостоятельно, без вмешательства России. Вот почему мы принимаем меры сегодня, и мы готовы принять дальнейшие меры с нашими союзниками и партнерами по мере необходимости», — заверил Гарно.

Санкции Канады предполагают замораживание всех активов указанных лиц и накладывают запрет на совершение любых сделок с ними на территории Канады или с канадскими физическими юридическими лицами в любом другом государстве.

Представитель Крымского региона в Госдуме Михаил Шеремет заявил, что рестрикции еще больше ухудшат отношения Москвы и Оттавы, передает РИА «Новости».

«Санкции уже не вызывают никаких эмоций. Мы смотрим на них спокойно. Запад использует санкции как инструмент давления и войны против крымчан и их демократического выбора, против правды.

Санкции Канады — это большая глупость и недальновидность политиков, стоящих у власти. Они непродуктивны, деструктивны и вредят отношениям между нашими народами», — пояснил депутат.

Он также указал на то, что целью санкций является, прежде всего, попытка сдержать экономический рост России.

«Экономика нашей страны стала более устойчивой и менее зависимой от настроения западных стран, поэтому Канаде стоит не завидовать успехам России и пытаться сдержать ее, а лучше заняться развитием дружеских отношений», — призвал парламентарий.

С момента присоединения Крыма к России, произошедшего в марте 2014 года, Канада ввела санкции в отношении более чем 440 физических и юридических лиц из РФ.

Частный железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» занимается, среди прочего, рейсами в Крым. Летом прошлого года поезда «Таврия» начали курсировать в более чем тридцать крупных населенных пунктов в Уральском и Северо-Западном регионах, центральной и южной части России. Также поезда компания связывает Москву и Санкт-Петербург с Евпаторией.

Московская строительная компания «Мостотрест» принимала участие в возведении автодорожного Крымского моста через Керченский пролив. Она попала под санкции Запада еще в 2016 году. Уроженец Ленинграда Леонид Рыженькин работает в компании с 2008 года. В марте прошлого года он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав РФ высказались более 95% проголосовавших. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.