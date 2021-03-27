«Момент истины для Байдена»: смогут ли демократы оставить американцев без оружия

В начале этой недели, 22 марта, в супермаркете King Soopers американского города Боулдер (штат Колорадо) произошла стрельба. Погибли 10 человек, в том числе полицейский. Суд уже предъявил обвинение выходцу из семьи сирийских беженцев 21-летнему Ахмаду Али Аливи Алиссе, который устроил кровавую расправу, сообщает NBC. Он владеет модифицированной винтовкой AR-15 — AR-556 с коротким стволом. При этом ее смертоносность все равно превышает показатели пистолетов. Преступник получил ранение в ногу при задержании, после чего его доставили в камеру предварительного заключения.

Реклама

Совершивший убийства, как считает следствие, действовал в одиночку. Семья подозреваемого сообщила следователям, что он страдает психическим заболеванием. Родственники описывали случаи, когда Алисса жаловался на преследование.

«Мы привлечем преступника по всей строгости закона», — обещал губернатор Колорадо Джаред Полис на пресс-конференции.

Менее чем за неделю до этого, 16 марта, в Джорджии 21-летний Роберт Аарон Лонг в ходе серии вооруженных нападений на массажные салоны убил восемь человек, из которых шесть были женщинами азиатского происхождения. Лонг воспользовался 9-миллиметровым пистолетом, который легально купил незадолго до шутинга.

Статистика подтверждает, что в Соединенных Штатах происходит больше случаев массовых расстрелов, чем в любой другой стране.

Согласно данным ООН за 2012 год, в США на 100 тысяч человек происходит почти в шесть раз больше убийств с применением огнестрельного оружия, чем в Канаде, в семь раз, чем в Швеции, и почти в 16 раз, чем в Германии.

В то же время американцы, составляющие менее 5% от населения земного шара, владеют примерно 45% от всего частного огнестрельного оружия, приводит расчеты Vox. Это самый высокий показатель в мире. На втором месте по расчету на душу населения — погрязший в гражданской войне Йемен.

Как это принято в США, после резонансной трагедии с новой силой возникают дебаты о связи свободного доступа к оружию и количеством случаев масс-шутинга.

Тем не менее, нарушить священное право на владение оружием, которое гарантировано второй поправкой к Конституции, у американских лидеров до сих пор не получалось. Ведь эта правовая норма, по сути, гарантировала защиту от тирании.

Так, президент США Барак Обама не смог добиться ужесточения законов после стрельбы в 2012 году в начальной школе в Коннектикуте, где погибли 20 детей и шесть взрослых. С тем же успехом закончились воззвания и республиканца Дональда Трампа, который предлагал двум партиям объединиться и принять закон о тщательной проверке биографических данных.

Байден еще в ходе предвыборной компании обещал добиться полного запрета на владение штурмовым огнестрельным оружием — под этим термином обычно имеют в виду полуавтоматическое огнестрельное.

Он предложил «национальную программу выкупа», отказавшись от принудительной конфискации. «Мы можем вновь запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости в стране», — подчеркнул американский президент после случая в Колорадо. И здесь Байден не оговорился, ведь в 1994 году действительно был принят закон о полуавтоматах, который продержался 10 лет.

По данным центра изучения мнений Pew Research Center, более 80% американцев поддерживают тщательную проверку биографий покупателей оружия и создание федеральной базы данных для отслеживания продаж. Еще больше выступают за запрет продажи оружия людям с ментальными расстройствами.

Но при этом американцы действительно считают, что право на оружие священно. И, по косвенным данным, которые приводит ФБР, продажи оружия в начале 2021 года росли рекордными темпами. После политически нестабильного 2020 года, отметившегося протестами Black Lives Matter и спорными результатами выборов, американцы, кажется, решили защищать себя сами. К слову, именно год назад об эффективности оружия против мародеров и бунтующих особенно много говорили в южных штатах. Демократы и либералы уже тогда твердили, что такие инструменты защиты — на самом деле угроза населению и неприемлемы.

Профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин считает, что после недавних трагических событий в Колорадо и Джорджии демократы пытаются воспользоваться удачным моментом для закрепления своих позиций. Эксперт напоминает, что реальная доля масс-шутингов с использованием полуавтоматики крайне мала и составляет считанные проценты.

Известно, что абсолютное большинство убийств в США совершается обычными пистолетами.

Реформа в сфере оборота контроля за вооружения действительно назрела или уже даже перезрела, уверен эксперт Российского совета по международным делам, американист Алексей Наумов. «Сейчас наступает момент истины для политики Джо Байдена. По крайней мере, для первой части его первого срока. Казалось бы, у демократов на руках все карты — и президент, и Палата представителей, и Сенат, где, правда, минимальный перевес. Но это все равно не дает возможность проводить амбициозные реформы, потому что есть филибастер (тактика препятствования законопроектам парламентским меньшинством путем растягивания споров — подробнее об этом правиле ранее писала «Газета.Ru»)», — напоминает Наумов.

По сути, для принятия законов нужен не 51 голос, а минимум 60. При этом эксперт отдельно отмечает, что молодые избиратели тяготеют к демократам, к левому крылу, и придерживаются жесткой позиции по законодательству об обороте оружия.

В итоге законодательные инициативы даже после новых потрясений, вероятнее всего, так и останутся лишь планами либеральной части истеблишмента. «Суть Второй поправки никто никогда не отменит, это просто невозможно. Те же штурмовые огнестрелы даже при Обаме запретить не получилось. А после государственного переворота (с точки зрения республиканцев) добиться запрета будет невозможно ни на уровне штатов, ни на уровне федерации», — рассуждает Домрин.

С экспертом из ВШЭ согласен Наумов. «Республиканцы озлоблены, довольно радикально настроены после прошлогоднего поражения и на сближение с демократами, скорее всего, не пойдут. Потому вопрос не будет урегулирован. А дальше демократы начнут требовать отмены филибастера, что приведет к еще большей радикализации. Байден же пока сохраняет статус умеренного президента. И нынешняя ситуация — это, конечно, водораздел», — заключает эксперт.