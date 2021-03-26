«Похоронить прошлое»: Индия и Пакистан идут на мировую

Премьер-министр Пакистана Имран Хан получил дружественное письмо от своего индийского коллеги Нарендры Моди. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил министр в правительстве Хана, Асад Умар, на своей странице в Twitter. Чиновник приветствовал письмо Моди, назвав его «посланием доброй воли». Он также добавил, что Хан уже выражал желание достичь мира в регионе.

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«С того дня, как Имран Хан стал премьер-министром, он выражает свое стремление к мирной Южной Азии и дружественным отношениями со всеми нашими соседями, основанными на взаимном уважении и мирном сосуществовании», — написал Умар.

Письмо Моди было получено в День республики — национальный праздник Пакистана, посвященный принятию первой конституции страны. В своем послании премьер-министр Индии выразил желание улучшить отношения между двумя соседями.

«Как соседняя страна, Индия желает сердечных отношений с народом Пакистана. Для этого необходима атмосфера доверия, лишенная террора и враждебности», — цитирует текст письма Моди крупнейшая англоязычная пакистанская газета Dawn.

Тем не менее, СМИ Индии полагают, что в послании премьер-министра нет ничего примечательного.

«Сообщение от Моди было обычным письмом, которое отправляется каждый год», — отметила одна из самых читаемых и авторитетных газет страны The Times of India.

Подобные символические шаги сближения предпринимались и раньше, но не проводили к каким-либо результатам, отметил в беседе с Газетой.Ru историк-международник, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев.

«Правящая партия Индии БДП всегда стремилась к миру и, если что-то не получалось, то это скорее была вина Пакистана. В декабре 2015 году, например, Моди совершил неожиданный визит в Исламабад, где у него прошли переговоры с тогдашним главой Пакистана Шарифом. Но уже в январе пакистанские боевики ударили по индийской военной базе», — сказал Лунев.

Противоположной точки зрения придерживается историк, профессор, руководитель Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Вячеслав Белокреницкий.

«Это не просто символические шаги, но действительно некоторое улучшение отношений, связанное в первую очередь с изменением позиции индийских властей, так как именно они были инициатором предыдущего ухудшения.

В августе 2019 года Индия приняла решение расформировать штат Джамму и Кашмир и создать на его месте два новых территориальных образования. Данный шаг вызвал сильные опасения в Пакистане, что Индия предпримет попытку захватить пакистанскую часть области», — отметил эксперт.

«Похоронить прошлое»

Противоречия Нью-Дели и Исламабада ухудшились в 2019 году из-за взрыва террориста смертника в Кашмире — спорной области между двумя странами. После теракта ядерные державы обменялись авиаударами и вновь оказались на грани войны. Тем не менее, последние месяцы ознаменовались рядом шагов по нормализации отношений.

В феврале военнослужащие обеих сторон выпустили редкое совместное заявление, на фоне регулярных перестрелок вдоль границы в Кашмире, объявив о прекращении огня в регионе.

Выступивший с примирительной речью командующий пакистанской армией генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пришло время «похоронить прошлое и двигаться вперед».

Он добавил, что установление мира поможет «раскрыть неиспользованный потенциал» Южной и Центральной Азии.

После выступления Баджвы премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал необычный шаг для отношений двух стран, пожелав своему пакистанскому коллеге «скорейшего выздоровления» от коронавируса.

Еще одним признаком сближения Индии и Пакистана стали начавшиеся на этой неделе переговоры о разделе водных ресурсов реки Инд, спор из-за которых длится более 70 лет.

Двусторонняя комиссия не собиралась уже более двух лет, хотя договор от 1960 года предполагает ежегодные переговоры.

«Это будет важная встреча. Мы будем вести диалог с Индией на основании договора по водным ресурсам Инда. Мы многого ждем от этой встречи», — заявил представитель пакистанской делегации Мехран Али Шах индийскому информагентству ANI.

Также сообщается, что следующим шагом в нормализации отношений станут переговоры министров иностранных дел двух стран в рамках регионального форума «Сердце Азии», намеченного на конец марта в столице Таджикистана Душанбе.

По мнению профессора Белокреницкого, предпринятые шаги могут свидетельствовать о положительной динамике развития ситуации в регионе: «Отношения между Индией и Пакистаном напоминают маятник: он сдвигается то в сторону улучшения, то в сторону ухудшения, а иногда замирает на средней позиции. И вот сейчас они движутся от очень плохих отношений к более нормальным. Это не значит, что будет достигнут полноценный мир, но какие-то подвижки можно ожидать».

Историк Лунев, наоборот, полагает, что ожидать нормализации отношений в ближайшем будущем не приходится, так как конфликт между странами глубоко заложен еще на десятки лет.

«Для всей истории индийско-пакистанского конфликта характерны очень длительные заморозки и очень короткие оттепели», — добавил эксперт, отметив, что противоречия ужесточаются религиозным фактором.

«Конфликт между этими странами характеризуется самой опасной и кровопролитной формой: схожие цивилизации, но разные религии. В Индии кроме небольшого числа радикалов политические силы не хотят горячей войны. В Пакистане, наоборот, вопрос нормализации отношений с соседом является очень болезненным», — подытожил Лунев.

Секретный посредник

Американскому изданию Bloomberg ранее стало известно, что достижению договоренностей о прекращении огня между странами в ходе секретных переговоров способствовало посредничество Объединенных Арабских Эмиратов.

В ноябре прошлого года министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар провел встречу со своим коллегой из ОАЭ Абдуллой бин Зайедом, а в следующем месяце — с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши.

Примерно за две недели до объявления перемирия бин Зайед провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана, а после заключения соглашения прибыл с однодневным визитом в Индию для встречи с Джайшанкаром. ОАЭ также стали одной из немногих стран, выступивших с официальной поддержкой прекращения огня, пишет Bloomberg.

Достижение перемирия — это только начало более масштабной «дорожной карты» по установлению прочного мира между Индией и Пакистаном, пишет издание со ссылкой на чиновников, близких к переговорам.

Следующим шагом в нормализации отношений должно стать восстановление присутствия дипломатических посланников в Нью-Дели и Исламабаде. Затем стороны приступят к обсуждению возобновления торговли и долгосрочного урегулирования конфликта в Кашмире, заявили источники агентства.

Однако заявления источника Bloomberg может оказать значительным преувеличением, так как Индия не прибегает к посредникам в переговорах, отметил Лунев.

«Индия отказывается от каких-либо посредников при решении двухсторонних вопросов. Первый и последний раз они на такое посредничество согласились в 1966 году в звездный час советской дипломатии, когда в Ташкенте прошли трёхсторонние переговоры. Называть ОАЭ посредниками нельзя. Миссия добрых услуг — возможно, а классического посредничества в юридическом смысле слова Индия не потерпит», — полагает эксперт.