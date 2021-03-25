«Глубокие связи»: как складываются отношения России и Греции

Глава российского правительства Михаил Мишустин с 24 марта находится в Афинах с двухдневным рабочим визитом по случаю празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. В рамках этой поездки он встретился со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

Реклама

По итогам их переговоров Мишустин заявил, что отношения России и Греции будут комплексно развиваться на современных инновационных началах, при этом будет учитываться искренняя симпатия народов двух стран друг к другу.

«На повестке дня соглашения в таких ключевых областях, как здравоохранение, связь, коммуникации, информационные технологии», — подчеркнул глава российского правительства.

Россия и Греция намерены продвигать совместные проекты в разных областях и реализовывать потенциал в сфере инвестиций, обратил внимание Мишустин.

В Афинах Мишустина наградили Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции.

«Греция не будет проводником интересов России»

Греция важна для России еще и потому, что она входит в Евросоюз, с которым у Москвы складываются весьма напряженные отношения. Как отметил Мишустин, оба государства должны работать не только над расширением двустороннего сотрудничества, но и над развитием взаимодействия между Москвой и Брюсселем на равноправной основе. По его словам, для этого есть все возможности.

В свою очередь, Кириакос Мицотакис назвал Россию важной частью архитектуры европейской безопасности.

Он подчеркнул, что и отношения с Москвой нужно выстраивать на основе сотрудничества.

«Греция является членом Евросоюза и НАТО, что определяет и основы внешней политики нашего государства. Одновременно мы признаем в лице России значительную составляющую архитектуры европейской безопасности, которая, несомненно, должна основываться на сотрудничестве, а не антагонизме, и уважении таких ценностей, как защита прав человека», — отметил Мицотакис.

Вместе с тем профессор департамента международных отношений НИУ ВШЭ Екатерина Энтина отметила, что

Грецию нельзя называть проводником российских интересов в ЕС.

Она обратила внимание, что российская общественность очень часто неверно воспринимает позицию своих традиционных партнеров, пытается рассматривать их исключительно как проводников или, наоборот, как враждебно настроенные стороны внутри Европейского союза.

«Я бы не назвала Грецию проводником интересов России в ЕС, но то, что среди стран ЕС Греция входит в разряд государств, которые позитивно относятся к Москве, — совершенно однозначно. Другое дело — насколько этим потенциалом пользуется официальная Москва и насколько у Афин такой потенциал внутри ЕС есть», — отметила эксперт.

По ее словам, после греческого долгового кризиса Афины превратились для ЕС в «мальчика для битья», и теперь их реальный потенциал не очень велик. Вместе с тем она отметила, что греческий потенциал гораздо больше по отношению к северным соседям страны, к балканскому пространству, к пространству бывшей Югославии.

«Я бы сказала, что плоскость реальных взаимоотношений Афин и Москвы, где они могли бы быть полезны друг другу и где потенциал сотрудничества реально есть, — это не столько Евросоюз, сколько мягкое подбрюшье Евросоюза — пространство юго-восточной Европы в целом и в частности бывшее югославское пространство плюс Албания», — подчеркнула специалист.

«Греки рассчитывали на большее»

Грецию и Россию связывает история, обратила внимание Екатерина Энтина. По ее словам, Греция всегда очень позитивно воспринимала роль Москвы в своей судьбе, и напомнила, что 2021 год — это год истории России и Греции.

«Россия сыграла ключевую роль в освобождении всех Балканских княжеств и в обретении независимости. В этом плане наши двусторонние отношения всегда имели фундаментально позитивную коннотацию», — сказала эксперт «Газете.Ru», уточнив, что текущие отношения России и Греции можно назвать нейтрально-умеренными.

Вместе с тем она обратила внимание на серию мелких «неприятных» эпизодов в двусторонних отношениях, которые можно было наблюдать в последние годы.

К числу таковых она отнесла выдворение из Греции российских дипломатов, которые так или иначе связаны с подписанием Преспанского соглашения между Грецией и Северной Македонией 17 июня 2018 года. О решении Афин выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум стало известно 11 июля. В СМИ отмечали, что эти меры стали ответом на «незаконные действия на греческой территории, являющиеся вмешательством во внутренние дела Греции». В числе обвинений, которые выдвигают Афины дипломатам, — неудачная «попытка подкупить правительственных чиновников» и «попытка вмешаться в особо чувствительные национальные проблемы и интересы Греции на Балканах, в частности по вопросу о споре по госнаименованию БЮРМ».

Кроме того, еще одним неприятным эпизодом в двусторонних отношениях эксперт назвала выдачу российского гражданина по американскому запросу из Греции. Речь идет об Александре Виннике, которого задержали во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через сейчас несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В декабре 2019 года минюст Греции постановил выдать Винника в США.

«В целом, они (эти ситуации. — «Газета.Ru») не подрывают позитивизм российско-греческих отношений, но, тем не менее, показывают, что не все в них ровно. Греки, безусловно, рассчитывали бы на более прогреческую позицию России в греко-турецких противоречиях, которые постоянно накаляются», — отметила Екатерина Энтина.