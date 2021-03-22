«Готов уйти»: закупка «Спутника V» может привести к отставке премьера Словакии

Премьер-министр Словакии Игорь Матович допустил свою отставку с поста главы правительства республики для урегулирования кризиса внутри правительственной коалиции в парламенте. По его словам, он готов пойти на этот шаг, если будет выполнено несколько требований.

Реклама

С точки зрения Матовича, вместе с ним в отставку должны уйти четыре министра: вице-премьер и министр экономики Рихард Сулик (глава партии «Свобода и солидарность»), глава комитета парламента Словакии по здравоохранению Яна Битто-Циганикова (депутат от «Свободы и солидарности»), глава минюста Мария Коликова (партия «За людей») и заместитель спикера парламента Юрай Шелиги («За людей»).

«Мы осознаем свой вклад в нынешний кризис коалиции и серьезность ситуации. Мы осознаем, что будущее Словакии более важно, чем любая отдельная должность в этом правительстве. Поэтому, если партнеры по коалиции выполнят обязательства, которые они публично объявили и на которых основаны наши требования, я готов уйти с должности премьер-министра Словацкой Республики», — объявил премьер.

Заявление Матовича стало ответом на требование его отставки со стороны партий «Свобода и солидарность» и «За людей», пригрозивших покинуть правящую коалицию, если премьер не выполнит их условия.

Их протест спровоцировало решение главы кабмина по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» без консультаций с союзниками и одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Конфликт внутри правящей коалиции уже привел к отставке министра здравоохранения Марека Крайчи из премьерской партии «Обычные люди». По мнению Матовича, его партнеры по коалиции использовали импорт российской вакцины для «развязывания коалиционного кризиса», а предложенные кадровые перестановки станут справедливым решением и помогут разрешить ситуацию.

Однако эксперты связывают негативное развитие ситуации в Словакии не столько с внутренними проблемами, сколько с внешнеполитическим фактором и так называемой «вакцинной дипломатией».

«Ситуация с препаратами от коронавируса в принципе привела к большому расколу в Европе. Особенно показательно как раз позиция ряда стран Вышеградской группы, состоящей из Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, — которые решили не ждать общеевропейского решения по «Спутник V» и пойти на закупки этой вакцины.

Из-за этого Брюссель оказывает давление на политические элиты в этих странах, потому что Евросоюз привержен использованию препарата AstraZeneca, когда правительства этих государств закупают российскую вакцину для начала массовой вакцинации. По сути, вакцинация уже становится вопросом политики, а не чисто медицинским», — говорит «Газете.Ru» председатель Балканского клуба Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Сергей Артемов.

Курс на выборы?

Призывы к отставке премьера со стороны «Свободы и солидарности» и «За людей» появились в середине марта, как раз после ухода главы минздрава республики. В частности, лидер «За людей» Вероника Ремишова отмечала, что немедленное снятие с должности Матовича вместе с вице-премьером Суликом — один из основных вариантов выхода из ситуации.

По ее мнению, второй вариант решения возникшего кризиса заключается в проведении досрочных выборов, но этот шаг, вероятно, ввергнет страну в хаос на фоне непростой ситуации, в том числе вызванной пандемией коронавируса.

В то же время, лидер «Свободы и солидарности» Сулик также требовал ухода Матовича и не исключал, что сам выйдет из правительства вместе с премьером. По его словам, правящую коалицию необходимо сохранить, так как досрочные выборы в основном поддерживает лишь оппозиция.

Собственно, мнение Сулика подтвердил представитель оппозиционной партии «Курс — социальная демократия», вице-спикер парламента Юрай Бланар. Он заявил, что нынешний кризис вызван результатами длительного конфликта внутри правящей коалиции и выйти из ситуации можно лишь с помощью новых выборов.

«Единственный способ положить конец этой агонии — это успешный референдум о досрочных выборах», — указал Бланар, также добавив, что не верит в реальный уход Матовича в отставку и кадровые перестановки в правительстве.

С точки зрения Сергея Артемова, если политический кризис дойдет до той стадии, когда премьеру придется покинуть свой пост, тем более на его условиях — скорее всего, в Словакии действительно могут пройти досрочные выборы.

«При этом не исключено, что давление со стороны ЕС будет увеличиваться и станет не только политическим, но и экономическим. В последнее время Евросоюз усиливает нажим на страны Вышеградской группы экономическими инструментами, в частности, в повестку внесли вопрос о сокращении их финансирования из-за несоблюдения прав человека», — подчеркнул эксперт.

«Я не убийца»

Впрочем, пойдет ли страна на досрочные парламентские выборы, учитывая, что прошлое голосование состоялось в феврале прошлого года, неизвестно. Кроме того, негативным обстоятельством для этого решения выступает ухудшение ситуации с пандемией COVID-19 в республике.

По сути, решение Матовича о закупке российской вакцины стало ответом на серьезный рост смертности в стране. Так, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в начале марта в Словакии был зафиксирован самый высокий уровень смертности на душу населения в Европе.

За время пандемии в стране вирусом заразились почти 350 тыс. человек, а погибли более 9,1 тыс. При этом за последние сутки прирост летальных случае составил 60 человек, что сравнимо с Румынией, где живет более 19 млн человек против 5,4 млн в Словакии.

По решению Матовича, Братислава закупила 2 млн доз «Спутник V» и получила первые 200 тыс. доз в начале марта. Столкнувшись с критикой со стороны своих партнеров по коалиции, премьер допускал отказ от препарата, однако в итоге исключил такую возможность.

«Я не могу отказаться спасти наших людей с помощью качественной вакцины, потому что она сделана в России <...> Я не убийца», — указывал Матович.

Тем не менее, партнеров премьера по коалиции это не убедило и политический кризис в стране продолжается, несмотря на негативную ситуацию вокруг распространения вируса. Более того, Словакия продолжает использовать рекомендованный ЕС препарат AstraZeneca, несмотря на то, что ряд стран приостанавливал использование препарата из-за выявленных серьезных побочных эффектов.