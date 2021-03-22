«Спутник V» абсолютно не нужен»: Европа обойдется без российской вакцины

Достаточное количество зарегистрированных в Европе вакцин от COVID-19 (четыре) делают излишним российский препарат «Спутник V», заявил в эфире телеканала TF1 еврокомиссар по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретон.

«С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. <…> Мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен «Спутник V»…» — сказал он.

По словам Бретона, у России «есть проблемы» с производством вакцины, правда, не уточнив, что он имеет в виду. Тем не менее, еврочиновник сказал, что если Москве понадобится помощь, то ЕС будет готов оказать таковую. Однако «сейчас приоритет отдан европейцам», добавил он, поэтому Брюссель может вернуться к этому вопросу лишь во втором полугодии.

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Он также предположил, что уже к 14 июля в Европе возможно будет сформировать коллективный иммунитет.

Несколькими днями ранее Бретон заявил, что в Еврокомиссии не сомневаются в качестве «Спутника V», но считают, что в РФ есть недостаток вакцины из-за проблем с ее производством.

13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада проводить кампании по очернению российской вакцины от коронавируса. «Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или производство у себя на территории», — сказала Захарова.

21 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о «сильном лобби», которое есть в Европе и действует против российской вакцины «Спутник V». По его словам, Будапешт подвергся крупномасштабной политической атаке после решения купить у России препарат от коронавируса.

В Европе есть как сторонники, так и противники российской вакцины «Спутник V». К примеру, канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российской вакцины от коронавируса в ЕС.

«Что касается «Спутника V» и других вакцин, то я очень настаиваю, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны», — заявил Курц.

Ранее стало известно, что ЕМА проверит российскую вакцину от COVID-19 на соответствие стандартам Евросоюза. На данный момент «Спутник V» уже зарегистрирован на национальном уровне в двух странах ЕС — в Венгрии и Словакии.

Напомним, Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в ЕС, которое одобрило применение вакцины «Спутник V».

«В Европе вакцина «Спутник V» одобрена в Словакии, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Республике Сербской, Белоруссии и России, и интерес к российской вакцине в регионе растет», — заявлял гендиректор Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

9 марта председатель управляющего совета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе заявила, что процесс коммуникации по вопросу одобрения вакцины в Евросоюзе идет очень сложно.

По ее словам, производителю из третьей страны нужен заявитель в рамках ЕС. В данном случае заявителем выступает фирма, расположенная в Эстонии, именно с ней ведется «не очень легкая» коммуникация.