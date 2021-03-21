«Масштабная атака»: как в Европе борются против «Спутника V»

Страны Запада давят на Венгрию, поскольку та решила решать вопрос вакцинации населения от коронавируса вместе с Россией и Китаем. Об этом в интервью RT заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Когда стало известно, что мы собираемся обсуждать покупку вакцин «Спутник V» и Sinopharm (китайский препарат — «Газета.Ru»), мы подверглись крупномасштабной политической атаке <...> просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад», — отметил он.

По словам дипломата, венгерские эксперты тщательно анализировали вакцины от различных производителей. В Россию Будапешт отправил делегацию экспертов, которые побывали в местах производства вакцины.

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«Они изучили документацию — тысячи и тысячи страниц, и после этой тщательной процедуры они приняли решение», — добавил Сийярто.

Он также возмутился тем, что все критики Венгрии не стали уточнять, что говорят венгерские специалисты по вакцинам. «Но мы, в общем, к этому привыкли уже. Что бы мы здесь, в Венгрии, ни делали, это сразу же подвергается критике, а потом, пару месяцев или лет спустя все следуют [нашему примеру]», — резюмировал венгерский министр.

Сийярто ранее отмечал, что сам привился «Спутником V». При этом в Евросоюзе есть сила, решительно настроенная против вакцин, сделанных за пределами содружества.

Напомним, Венгрия стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины — еще в ноябре прошлого года. В феврале 2021-го Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии одобрил применение «Спутника V».

Сейчас венграм доступны, помимо российского и китайского препаратов, американо-германская вакцина Pfizer-BioNTech, препарат компании Moderna из США и результат британско-шведских разработок AstraZeneca.



В Европе есть как сторонники, так и противники российской вакцины «Спутник V» — первой в мире. К примеру, канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российской вакцины от коронавируса в ЕС.

«Что касается «Спутника V» и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны», — заявил Курц.

Ранее стало известно, что ЕМА проверит российскую вакцину от COVID-19 на соответствие обычным стандартам Евросоюза. На данный момент «Спутник V» уже зарегистрирован на национальном уровне в двух странах ЕС – в Венгрии и Словакии.

Напомним, Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в ЕС, которое одобрило применение вакцины «Спутник V».

«В Европе вакцина «Спутник V» одобрена в Словакии, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Республике Сербской, Белоруссии и России, и интерес к российской вакцине в регионе растет», — заявлял гендиректор Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

9 марта председатель управляющего совета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе заявила, что процесс коммуникации по вопросу одобрения вакцины в Евросоюзе идет очень сложно.

По ее словам, производителю из третьей страны нужен заявитель в рамках ЕС. В данном случае заявителем выступает фирма, расположенная в Эстонии, именно с ней ведется «не очень легкая» коммуникация.

В настоящее время EMA не может спрогнозировать, когда российская вакцина будет допущена к применению в Европейском союзе, это зависит от того, насколько быстро будут получены необходимые документы, добавила глава совета регулятора.

При этом 17 марта член Европейской комиссии, ответственный за внутренний рынок, Тьерри Бретон положительно оценил российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» и призвал производить ее на территории Евросоюза.

«Спутник» — это хорошая вакцина, потому как в России очень хорошие ученые», — сказал он. В тот же день представитель министерства здравоохранения ФРГ Ханно Кауц на брифинге заявил, что препятствий для использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет.

«Могу только отослать к словам министра, который неоднократно говорил, что в первую очередь необходима европейская регистрация, ничто не будет препятствием для закупки вакцины при регистрации в ЕС», — отметил Кауц.