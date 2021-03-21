«Хочу уступить место вице-президенту»: Байден снова удивил публику

Глава Белого дома Джо Байден признал, что вице-президент США Камала Харрис умнее него. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления в Атланте в связи со стрельбой в спа-салоне, в результате которой погибли восемь человек, большинство из которых — американские азиатки.

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Президент США в своем выступлении осудил расизм, рассказал про встречу с Си Цзиньпином на Тибетском плато, а затем передал слово Харрис.

«Я хочу уступить место своему вице-президенту, который умнее меня», — сказал Байден.

Впрочем, если исходить из заявлений Байдена, Харрис не только умнее него, но и, как минимум, не ниже по статусу — два дня назад глава Белого дома оговорился в своем выступлении, предлагая обновленную информацию о прогрессе вакцинации в США, назвав Камалу «президентом Харрис».

«Когда мы с президентом Харрис предприняли <...> — сказал Байден, затем на мгновение сделал паузу и продолжил, — виртуальный тур по месту вакцинации в Аризоне не так давно, одна из медсестер вводила людям инъекции, и это было похоже на введение дозы надежды».

Камала Харрис является дочерью иммигрантов в США, ее мать — Шьямала Гопалан, уроженка Индии, занималась биомедицинскими исследованиями. Отец — Дональд Харрис, профессор экономики, родом с Ямайки.

В 1986 году Харрис окончила Говардский университет в Вашингтоне, где изучала политологию и экономику. Позднее получила степень доктора права в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета.

В начале нынешнего месяца Байден забыл имя министра обороны США Ллойда Остина, назвав его «парень, стоящий вон там, который управляет этим подразделением», имея в виду Пентагон. Как пишет The Sun, 78-летний глава государства тогда объявлял о назначении двух женщин-генералов.

«И я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой <...> парень вон там, который там управляет этим подразделением», — сказал американский лидер.

При этом ранее на том же мероприятии президент США называл имя министра обороны, читая телесуфлер.

Подобные оплошности Байден допускал и раньше. В декабре прошлого года он ошибочно назвал Харрис «избранным президентом», также во время речи о вакцинах против COVID-19.

«Я вакцинировался, чтобы внушить обществу доверие к этому препарату. Избранный президент Харрис вакцинировалась сегодня по той же причине», — сказал президент США.

В том же месяце Байден неправильно произнес имя кандидата от министерства здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры, но позже исправился.

Комментарии экспертов спровоцировали слухи в обществе о снижении когнитивных способностей Байдена, хотя и во время предвыборной кампании он неоднократно показывал себя как минимум косноязычным.

Однако многие указывают на то, что у действующего президента США проявляются когнитивные нарушения, и что его команда и сторонники сговариваются, чтобы скрыть ухудшение его состояния от широкой общественности.

«Все в Вашингтоне знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс», — пошутил член Палаты представителей Конгресса США от Флориды Мэтт Гетц.

Стоит отметить, что Харрис тоже однажды случайно назвала себя американским лидером, сообщает Fox News.

«Администрация Харрис вместе с Джо Байденом в качестве президента США предоставит доступ к 100 миллиардам долларов в виде займов под низкие проценты и инвестиции от миноритарных владельцев бизнеса», — сказала она во время круглого стола в сентябре, проходившем в режиме видеоконференции.

В ходе дебатов демократов в июле 2019 года Байден назвал своего оппонента — сенатора Кори Букера — президентом.

Критикуя план Букера в области уголовного правосудия, он сказал: «Дело в том, что те законопроекты, которые президент, извините, будущий президент… о которых говорит сенатор — это законопроекты, которые были приняты много лет назад и были приняты подавляющим большинством голосов».

Букер в ответ на это пошутил: «Прежде всего я благодарен за то, что он уже одобрил мое президентство».