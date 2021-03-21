«Обвинения, обвинения и обвинения»: посол РФ рассказал об отношениях с Британией

Политические отношения Москвы и Лондона «практически мертвы», заявил в эфире британской радиостанции LBC посол России в Лондоне Андрей Келин.

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По его словам, причиной такого положения вещей является «враждебный курс» британской стороны, уничтожившей почти все линии сотрудничества с Россией, и такие шаги не находят понимания в Москве, передает ТАСС.

«Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы», — пояснил дипломат.

Он акцентировал внимание на том, что большая часть обвинений Лондона касается якобы нарушений прав человека в России, хотя нет ни одной страны, где бы эти вопросы не поднимались.

При этом, сама данная тематика относится к внутренней политике каждого государства, указал Келин, и, значит, не терпит вмешательства извне.

Посол также напомнил, что Великобритания расценила Россию как наиболее острую и актуальную угрозу для своей безопасности в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, рассчитанном на период до 2030 года.

«Там вообще не упоминается диалог с Россией. Обвинения, обвинения и обвинения. Это сильно отличается от других стратегических документов, даже от британской стратегии 2015 года и от стратегии НАТО», — детализировал российский представитель.

Вышеупомянутый доклад представил в начале недели в британском парламенте премьер-министр Борис Джонсон, заявив, что это самый значительный пересмотр стратегии со времени окончания «холодной войны».

100-станичный обзор по большей части сосредоточен вокруг внутренней и внешней политики Великобритании после Brexit. Сам документ британская сторона готовила более года, формально обзор должны были представить еще в 2020 году, но публикацию отложили из-за пандемии COVID-19.

Значительная часть документа была посвящена России. Его авторы сделали следующие выводы: Москва продолжает оставаться острой и прямой угрозой для Великобритании, вероятно, в ближнесрочной перспективе стоит ожидать увеличения ее активности в Европе.

«Опасность», якобы исходящую от России, составители обзора обещают отражать с помощью союзников Лондона по НАТО, а также путем поддержки стран Восточной Европы — тут отдельно отмечается помощь Украине и укрепление ее военного потенциала.

Кроме того, как явствует из текста, Великобритания готова поддерживать «независимые СМИ», особенно в соседних с Россией государствах, для борьбы с «новостными фейками и дезинформацией».

Особое беспокойство у британской стороны вызывает рост российского военного потенциала, а также увеличение инвестиций российской стороны в «информационные операции».

«Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России, однако до тех пор, пока наши отношения с ее правительством не улучшатся, мы будем прибегать к сдерживанию и активно обороняться от всего спектра угроз, исходящих от России», — подчеркивается в документе.

В Кремле выразили озабоченность по этому поводу.

«Россия не была и не является ни чьим противником, мы выступаем за реализацию развития добрых отношений, о чем говорил президент. Конечно, подобный конфронтационный настрой может, действительно, вызывать только сожаление и даже озабоченность», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес обвинил российскую сторону в «вызывающем поведении», по его словам, действия Москвы «вызывают беспокойство». Это связано с увеличением российской активности в британских водах и небе, указал руководитель британского военного ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что такие заявления Лондона ориентированы по большей части на «внутреннего потребителя».

«Лондон продолжает использовать ничем не подтвержденные обвинения для оказания давления на Россию и поддержания антироссийских настроений в британском обществе», — считает Захарова.

По ее словам, конечная цель таких действий — оправдание агрессивной политики НАТО и, в частности, Великобритании.