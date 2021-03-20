«Перестаньте шпионить»: что Болгария требует от России

Москва зеркально ответит Софии в случае объявления сотрудников российского посольства персонами нон-грата и их высылки — пообещал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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По его словам, такой шаг стал бы «недружественным актом со стороны Болгарии», передает РИА «Новости».

«Ответим, однозначно, примем зеркальные меры в случае принятия такого решения», — заявил сенатор. Он также назвал необоснованными обвинения болгарской стороны в отношении российских дипломатов в шпионаже.

«Это наши так называемые бывшие союзники по Варшавскому договору, они по очереди выслуживаются перед натовцами, показывают, какие они непримиримые борцы с «российской угрозой», — подчеркнул член верхней палаты российского парламента.

Со своей стороны, премьер Болгарии Бойко Борисов напомнил, что это будет не первый раз, когда российские дипломаты объявляются нежеланными в стране.

«Опять хочу призвать их руководителей, перестаньте шпионить в Болгарии», — заявил болгарский премьер, добавив, что высоко ценит работу прокуратуры и спецслужб в этом деле.

Накануне сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС совместно с МВД провели операцию в Софии, арестовав несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил телеканал «bTV.Новините».

В рамках операции полиция проверяла документы у всех, кто выезжал из Софии по трассе, ведущей к городу Пловдив. Один из подозреваемых в результате этих мер и был задержан. По данным канала NOVA, в пользу России якобы шпионили несколько болгарских чиновников, имевших доступ к секретным сведениям.

Вскоре генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что его ведомство обвинило шестерых болгар, в том числе нескольких высокопоставленных чиновников министерства обороны и военной разведки, в шпионаже.

«Расследование имеет особое значение для национальной безопасности Болгарии, Евросоюза, НАТО и США», — сказал правоохранитель.

По его словам, слежка за действиями шпионской группы была начата достаточно давно, благодаря чему и были приняты своевременные меры по ограничению негативных последствий, которые они могли бы создать национальной безопасности.

«В данном случае речь идет о болгарах, продающих свою собственную страну за копейки», — обобщил прокурор.

Он сравнил масштаб нынешнего дела со случаем «Кембриджской пятерки», когда пятеро элитных студентов, по его словам, работали на разжигание «холодной войны» еще до начала Второй мировой войны, обеспечивая СССР секретной информацией спецслужб Великобритании и США.

По меньшей мере пять бывших или нынешних военнослужащих Болгарии были арестованы, добавила Сийка Милева, пресс-секретарь генерального прокурора.

Среди арестованных — бывший военный атташе, в настоящее время отвечающий за секретную информацию в парламенте Болгарии.

Другой задержанный — бывший высокопоставленный офицер военной разведки министерства обороны, которого обвиняли в том, что он возглавлял шпионскую сеть.

Упомянутый офицер якобы проходил обучение в российской военной разведке, и его задача заключалась в создании «нелегальной сети агентов», состоящей из людей, имевших доступ к секретной информации о Болгарии, НАТО и Европейском союзе.

«Его жена, которая имеет двойное русско-болгарское гражданство, играла роль посредника между бывшим офицером и посольством Российской Федерации», — заявила Милева.

Жену военного обвиняют в передаче конфиденциальной информации о Болгарии и ее партнерах по ЕС и НАТО «сотруднику российского посольства», который, в свою очередь, дал ей деньги для оплаты функционирования шпионской сети.

Все участники сети встречались в общественных местах, например — на теннисных матчах.

В качестве доказательства обвинение предъявило прессе телефонные записи и видеозаписи визитов упомянутых лиц в российское посольство в Софии.

Посольство России в Софии в ответ потребовало положить конец спекуляциям о «предполагаемом участии России в разведывательных операциях против интересов Болгарии».

Диппредставительство осудило попытки «демонизировать» Москву до вынесения приговора по делу.

«Мы ожидаем, что спекуляции о предполагаемом участии России в разведывательной работе против интересов Болгарии будут прекращены до вынесения решения суда», — говорится в заявлении.

Это не первый шпионский скандал между двумя странами за последние годы. В период с октября 2019 года по конец 2020 года пять российских дипломатов и технический помощник посольства России были высланы из Болгарии.