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«Все вменяемые уедут»: украинский бизнесмен указал на экономические проблемы

На Украине перечислили причины возможного распада страны

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Развитие экономической ситуации на Украине пойдет по наихудшему варианту, уверен украинский долларовый миллионер Евгений Черняк. Он считает, что на это есть две причины. Первая — налоги для бизнеса. По его словам, вскоре из страны уедет большинство представителей деловой элиты в страны, где наиболее выгодные условия. Вторая проблема — состояние рынка труда.
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Украинский бизнесмен Евгений Черняк в статье для издания «Главред» обозначил две причины «обреченности» страны.

По его мнению, в скором времени 80% деловой элиты Украины станут налоговыми резидентами других стран, так как там будут более выгодные условия развития бизнеса.

«Корпоративный налог в ОАЭ — 0%. Налог на дивиденды — 0%. Условия для обнуленных налогов от любого приезжающего — 0%. Все ребята, чьи ленты Facebook забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются, в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства», — уверен Черняк.

Он также напомнил про Израиль, «отягощенный только обязательством находиться там 183 дня в году», а также про «экзотическую европейскую Мальту с золотыми паспортами и классический Кипр».

«Кто при таких вводных будет оставаться налоговым резидентом Украины, надеюсь, понятно. Никто. Ну, или коррупционеры, которые будут многократно перепрятывать внутри страны деньги, нажитые непосильным трудом», — резюмировал бизнесмен.

Вторая проблема Украины, по его мнению, заключается в том, что в стране плохое состояние рынка труда, в частности, низкие зарплаты. При этом он заметил, что работодателю тоже нелегко, потому что за хорошего сотрудника приходится платить вдвое больше, чтобы удержать его в компании.

«Последние тенденции на рынке наемного труда тревожны для украинских работодателей как никогда. Попытки не отпускать лучших специалистов, например, в Польшу заканчиваются двойной зарплатой», — заметил бизнесмен.

По словам Черняка, который в 2020 году входил в тридцатку самых богатых людей Украины по версии Forbes (его состояние оценивается в $295 млн), люди, которые «целыми бригадами» планируют уезжать, «логично комментируют ситуацию так: в Польше хорошая медицина, отличные дороги, нормальная экология, дети учатся в отличных школах, без дополнительных сборов на подарки учителям и ремонты классов».

Он считает, что с открытием границ из страны уедут «все вменяемые специалисты». Они могут и остаться, но «за двойную оплату».

«Причем, как платить европейскую зарплату привязанную к евро, а свой продукт продавать за украинский средний чек, никто не знает. Математика никак не складывается. Как производить конкурентный продукт на внешний рынок с учетом завышенных тарифов и коррупционного налога, ответа тоже нет», — подчеркнул украинский бизнесмен.

В своем материале он также выразил мнение, что если власти страны не возьмутся за решение этих вопросов, украинская экономика может сильно пошатнуться. «Если прямо сейчас от разных увлекательных тем, фискализации отношений с малым и средним бизнесом, бесконечных акций профессиональных активистов, блокирований телеканалов, выяснений кто на каком языке больше любит Украину и прочих очень важных вопросов, страна не перейдет к решению реальных экономических задач, предмет спора может исчезнуть», — написал он.

Глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits подчеркнул, что в вопросе решения проблем рынка «никакой политики нет». «Тут здравый смысл, логика и сожаление о том, что вопросам уже много лет, но никогда ни разу на них никто внятно не ответил», — добавил он.

Он также критически заметил, что, если кто-то хочет понять, по какому пути сложится ситуация на Украине, то стоит написать пять возможных и выбрать наихудший. «Будь уверен, исторически, все пойдет именно по этому сценарию. Это мы сейчас и наблюдаем. Извините, если разочаровал, врать не могу и не буду, а от честного взгляда на ситуацию становится бесконечно грустно», — завершил бизнесмен.

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