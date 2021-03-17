Нота протеста: дипломаты отреагировали на провокацию в Киеве

В российском МИДе выразили решительный протест временному поверенному в делах Украины в России Василию Покотило из-за совершенной в Киеве провокации против дипломатов из РФ. Российское посольство направило в украинский МИД ноту протеста.

Москва потребовала от Киева привлечь виновных в акции к ответственности.

«Потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине», — подчеркнули в российском МИДе.

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Согласно сообщению ведомства, украинскому дипломату заявили, что Москва рассматривает эту провокацию как еще одно грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которым принимающая сторона обязуется предотвращать нарушения спокойствия диппредставительств или оскорбления их достоинства, предоставлять гарантии безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

Издание «Украинская правда» ранее сообщало со ссылкой на местные правоохранительные органы, что в ночь с 15 на 16 марта вблизи мест проживания и работы российских дипломатов в Киеве неизвестные вывесили плакаты, на которых изображены лица сотрудников дипкорпуса РФ с приписываемым им фразами на украинском и русском языках: «Крым — это Украина». Так украинские радикалы «отметили» годовщину проведения референдума по вопросу присоединения полуострова к России, который состоялся 16 марта 2014 года.

Помимо этого, на служебные автомобили наклеили украинский тризуб.

Некоторых дипломатов назвали сотрудниками Главного управления Генштаба России и ФСБ.

Схожие действия были предприняты возле представительств других государств в Киеве: у посольств Киргизской Республики, Таджикистана, Молдавии, Германии, Франции, Армении, США, Великобритании, Белоруссии и Казахстана.

На фоне годовщины референдума в Крыму в немецком издании Berliner Zeitung появилась статья украинского посла в Германии Андрея Мельника, который заявил, что Германия «должна освободить Крым», назвав это ее «моральной обязанностью» за две оккупации полуострова в прошлом столетии.

«Первое немецкое завоевание полуострова произошло в ходе операции «Фаустшлаг» сразу после подписания мирного договора между Украинской народной республикой и центральными странами в Брест-Литовске и оккупация продолжалась до конца [первой мировой] войны», — написал украинский посол.

Он также напомнил об оккупации периода Второй мировой войны, которая «началась в октябре 1941 года и продолжалась два с половиной года». Именно этим Мельник объяснил свои слова о том, что Германия должна помочь в «деоккупации Крыма».

В ответ на это российский посол в Германии Сергей Нечаев в статье для того же издания отметил, что переход полуострова под юрисдикцию России в 2014 году был вполне закономерным событием.

По его словам, это было логичное продолжение процессов, которые происходили на Украине.

«Ему предшествовали события, которых на Западе предпочитают не замечать, вытеснять из памяти. Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последовавших за ним проблем был государственный переворот. Переворот, при котором были нарушены украинская конституция и все возможные нормы международного права, осуществлялся при политической и финансовой поддержке некоторых западных стран», — подчеркнул Нечаев.

Как он напомнил, в феврале 2014 года представители украинской оппозиции договорились с бывшим тогда президентом Украины Виктором Януковичем, но сторонники «майдана» отказались соблюдать эти договоренности. Когда оппозиция нарушила соглашение, представители стран Евросоюза закрыли на все глаза, обратил внимание российский посол в Германии. Он подчеркнул, что сегодня Крым — один из самых быстроразвивающихся регионов России.