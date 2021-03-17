Спасибо за мнение: 6 референдумов, которые ни к чему не привели

30 лет назад в Союзе Советских Социалистических Республик прошел референдум о его сохранении, на котором советским гражданам впервые предоставили возможность выразить свое мнение о будущем страны.

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На референдум был вынесен вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»

Утвердительно на него ответили 76,4% проголосовавших.

Тем не менее сохранить страну не удалось: 8 декабря 1991 года были подписаны Беловежские соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств.

Это далеко не единственный случай в современной истории, когда волеизъявление граждан никак не влияло на принимаемые или непринимаемые решения.

Референдум о независимости Каталонии

1 октября 2017 года краевые власти автономного сообщества Каталония организовали референдум об отделении от Испании. Эту идею поддержали 90% проголосовавших. Референдум сопровождался жестокими стычками граждан с полицией. В результате пострадали более 800 человек. Полицейские врывались на избирательные участки, чтобы конфисковать урны с бюллетенями.

Центральные власти в Мадриде не признали плебисцит.

Испанская конституция не предполагает самоопределения регионов, но сторонники независимости утверждают, что международное право (в частности, право наций на самоопределение) имеет примат над национальным, в соответствии с нормами, которые принимает и сама Испания.

Каталонцы не единожды пытались сообщить о своем стремлении к независимости. В 2009–2010 годах там провели серию неофициальных консультативных референдумов, в ходе которых независимость поддержали 90% региона. 23 января 2013 года каталонский парламент принял декларацию о «суверенном политическом и правовом субъекте Испании». Но в марте 2014 года Конституционный суд признал ее противоречащей конституции.

Референдум в Нидерландах об ассоциации с ЕС

Жители Голландии на референдуме 7 апреля 2016 года большинством выступили против ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Речь идет о форме сотрудничества между Евросоюзом и не входящими в него странами в разных сферах: политической, экономической, социальной, культурной и других.

За подписание этого соглашения с Киевом выступили лишь 38,1% голосовавших, а против высказались 61,1%. Явка была немногим выше минимального порога в 30% и составила 32,2%, поэтому референдум признали состоявшимся. Референдум носил консультативный характер, и мнение граждан никакой роли в принятии решений правительства не сыграло.

В итоге спустя почти год, 30 мая 2017 года, сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли Украины и Евросоюза.

Референдум в Донбассе о самоопределении

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, о создании которых было объявлено в апреле 2014 года сторонниками федерализации Украины, 12 мая провели референдум о статусе регионов. Обе республики вынесли на голосование один вопрос: «Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой/Луганской народной республики?» Большая часть населения ответила на этот вопрос утвердительно.

К тому моменту вооруженная операция Киева в отношении самопровозглашенных республик уже шла полным ходом, поэтому и референдум проходил практически в условиях боевых действий. Киевские власти предупреждали, что не намерены прерывать спецоперацию в юго-восточных регионах на время голосования. Украинские силовики продолжили использовать тяжелые вооружения, что привело к гибели нескольких человек.

По прошествии уже почти семи лет и многочисленных переговоров по поводу ситуации в Донбассе самопровозглашенные республики по-прежнему так и не получили независимость или хотя бы особый статус в составе Украины.

Референдум в Греции по финансовой политике

Референдум в Греции по условиям соглашения страны с международными кредиторами прошел 5 июля 2015 года. Голосование проходило при высокой явке: на некоторых участках к середине дня проголосовали более половины внесенных в списки избирателей.

Перед гражданами стоял вопрос: «Должен ли быть принят план соглашения (порядок выплаты долга, новое кредитование и комплекс мер экономии), представленный Европейской комиссией, европейским Центробанком и Международным валютным фондом?»

Согласно подсчетам греческого министерства внутренних дел, против программы кредиторов проголосовали 61,31% избирателей, а 38,69% поддержали ее.

Правительство Греции рассчитывало использовать результаты плебисцита как аргумент в переговорах с ЕС. Но в итоге Афины получили даже более жесткое предложение, чем отвергнутое на референдуме.

От нового предложения было уже невозможно отказаться, так как ценой тому был выход страны из еврозоны. Греция изначально обозначала «красные линии», которые нельзя переходить, но именно они и были нарушены. В частности, НДС для туристического сектора решили выровнять, а поблажки для удаленных островов — ликвидировать. К тому же по выдвинутым условиям возраст выхода на пенсию Греции нужно повысить до 67 лет уже к 2022 году, а дополнительная помощь беднейшим пенсионерам была прекращена с 2019 года.

Референдум о независимости Иракского Курдистана

Более 3,3 млн человек 25 сентября 2017 года приняли участие в референдуме о самоопределении Иракского Курдистана — Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны.

Подавляющее большинство жителей в ходе голосования высказалось за независимость автономии — в некоторых городах за отделение региона выступили более 95% голосовавших.

На момент закрытия участков средняя явка составила 78,7%. За время голосования беспорядков и столкновений зафиксировано не было.

Из стран Ближнего Востока стремление иракских курдов к независимости поддерживает только Израиль. Против выступали Ирак и другие страны региона. Они назвали референдум незаконным, а также пригрозили курдам серьезными последствиями.

Несмотря на очевидное стремление получить независимость, к видимым результатам это не привело: уже в конце октября курды заявили о готовности заморозить итоги референдума и начать диалог с Багдадом.