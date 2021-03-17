Ответ спецслужбам США: посольство России отвергло обвинения во вмешательстве в выборы

Российские дипломаты утверждают, что доклад разведывательного сообщества США является «очередным набором безосновательных обвинений» в адрес России. Заявление посольства РФ в Вашингтоне приводит РИА «Новости».

В дипмиссии считают, что выводы о проведении Россией «операций влияния» в США подтверждаются только «уверенностью разведок в их правильности». Никаких конкретных фактов и доказательств этих обвинений американские спецслужбы не приводят, добавили в посольстве.

По мнению российских дипломатов, очередные обвинения со стороны США никак не способствуют нормализации отношений между двумя странами. Кроме того, далеки они и от «равноправного и взаимоуважительного экспертного диалога для поиска решений наиболее актуальных вопросов», предложенного Россией.

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Напомним, во вторник 16 марта в США был рассекречен доклад американского разведсообщества о якобы вмешательстве РФ в недавние выборы президента США. Москва «хотела помочь переизбраться Трампу» и не дать выиграть выборы Байдену, отмечается в документе.

Кроме того, Вашингтон обвинил РФ в попытках «посеять рознь в американском обществе». Анонсируется введение новых санкций против России. При этом в документе среди тех, кто хотел вмешаться в выборы, называются также Иран, Куба и движение «Хезболла».

При этом случаев технического вмешательства в процесс голосования американские спецслужбы не выявили. «У нас нет свидетельств тому, что какой-либо иностранный игрок пытался повлиять на технический аспект процесса голосования на выборах 2020 года в США, в том числе — на систему регистрации избирателей, учет бюллетеней, подсчет голосов или информирование о результатах», — говорится в сообщении разведсообщества США.

Тем не менее Россия якобы пыталась подорвать доверие к демократам.

«Мы считаем, что президент России (Владимир) Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию», — говорится в докладе Офиса директора национальной разведки США.

Решение о санкциях президент Джо Байден пока не принял. По данным телеканала CNN, это может произойти уже на следующей неделе. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в настоящее время ведутся расследования о «причастности» России к взлому программного обеспечения SolarWinds, о предполагаемых «наградах» за убийство американских солдат и о «вмешательстве» Москвы в выборы.

Руководство РФ отрицает все обвинения, выдвинутые американскими властями в свой адрес.

В начале февраля Байден пригрозил России «расплатой» за свои враждебные действия. Глава Белого дома заявил, что «ясно дал понять Путину» — Штаты не будут сдаваться перед лицом российской агрессии. Он добавил, что Россия будет платить, а США — защищать жизненные интересы американцев. Кроме того, пообещал глава Белого дома, Вашингтон будет эффективнее выстраивать общение с Москвой, работая в коалиции с «партнерами-единомышленниками».

21 января официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что новая администрация США не будет усугублять отношения с Россией. «Мы надеемся, что пришедшая в Белый дом команда будет придерживаться более взвешенного курса, не усугубляя и без того избыточно конфронтационные, причем не по нашей вине, российско-американские отношения», — сказала она.