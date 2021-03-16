Россия — угроза: Лондон принял новую оборонную доктрину

Великобритания расценила Россию как наиболее острую и актуальную угрозу для своей безопасности в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанном на период до 2030 года. Этот доклад в британском парламенте представил премьер-министр Борис Джонсон, заявив, что это самый значительный пересмотр стратегии со времени окончания холодной войны.

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100-станичный обзор по большей части сосредоточен вокруг внутренней и внешней политики Великобритании после Brexit. Сам документ британская сторона готовила более года, формально обзор должны были представить еще в 2020 году, но публикацию отложили из-за пандемии коронавируса COVID-19. Реакции на документ в парламенте Великобритании получились разные, и в основном споры возникли вокруг Китая и будущего ядерного арсенала страны.

Значительная часть документа была посвящена и России. Его авторы в этом отношении сделали следующие выводы:

Москва продолжает оставаться острой и прямой угрозой для Великобритании, вероятно, в ближнесрочной перспективе стоит ожидать увеличения ее активности в Европе.

Опасность, якобы исходящую от России, составители обзора обещают отражать с помощью союзников Лондона по НАТО, а также путем поддержки стран Восточной Европы — тут отдельно отмечается помощь Украине и укрепление ее военного потенциала. Кроме того, Великобритания готова поддерживать независимые СМИ, особенно в соседних с Россией государствах, для борьбы с «новостными фейками и дезинформацией».

Особое беспокойство у британской стороны вызывает рост российского военного потенциала, а также увеличение инвестиций российской стороны в «информационные операции». Авторы уверены, что конкуренция великих держав и «оппортунизм таких государств, как Россия, Иран и Северная Корея» привел к ослаблению международного правопорядка, да и в целом ухудшению ситуации в сфере мировой безопасности.

«Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России, однако до тех пор, пока наши отношения с ее правительством не улучшатся, мы будем прибегать к сдерживанию и активно обороняться от всего спектра угроз, исходящих от России», — подчеркивается в документе.

Впрочем, сам Джонсон в ходе своего выступления на этих деталях обзора особого внимания не акцентировал. Премьер сосредоточился на таких аспектах, как будущее отношений с Китаем, увеличение финансирования британской армии, сотрудничество с США и повышение ядерного потенциала Великобритании — то есть отказе от его сокращения, как решили британские власти почти 11 лет назад.

Китайский вопрос

Рост китайского влияния в обзоре называют главным геополитическим фактором в современном мире. Власти Великобритании намерены углублять экономическое сотрудничество с КНР, одновременно с этим усиливая защиту критической инфраструктуры и повышая гибкость ключевых цепочек поставок.

«Нет никаких сомнений в том, что Китай создаст большие проблемы для открытого общества, такого как наше. Но мы также будем работать с Китаем, если это соответствует нашим ценностям и интересам, в том числе для построения более прочных и позитивных экономических отношений и решения проблемы изменения климата», — объявил Джонсон в парламенте.

Говоря о защите ценностей Великобритании при сотрудничестве с Китаем, он отметил, что Лондон побудил международное сообщество выразить нашу глубокую озабоченность массовыми задержаниями уйгуров в КНР. В обзоре этот момент также приводится как пример того, что британская сторона не будет колебаться, в случае нарушения существующих договоров Пекином.

Обсуждая будущее отношений между Великобританией и КНР, Джонсон сделал акцент на то, что основным союзником Лондона в данный момент остаются США. Собственно, Вашингтон вполне поддерживает озабоченность британской стороны по предположительным нарушениям прав человека в Китае.

Оппозиционные депутаты в лице лейбористов со скепсисом восприняли заявление Джонсона о Китае, отметив, что в правительстве до сих пор сохраняется «цепкая наивность» времен премьерства Дэвида Кэмерона. Однако нынешний глава кабмина с этим не согласился.

«Те, кто призывает к новой холодной войне с Китаем или к тому, чтобы мы полностью изолировали нашу экономику от Китая… Я думаю, что они ошибаются. Нам нужно найти баланс. Нам нужно было иметь ясные отношения с Китаем», — подчеркнул Джонсон.

Военные изменения

Большой пласт доклада, да и выступления премьера, посвящен изменению оборонной политики Великобритании. Британские власти решили потратить £24 млрд на модернизацию военной инфраструктуры. Часть этой суммы должна уйти на обновления ядерного потенциала Великобритании.

Согласно обзору, власти собираются увеличить общее количество ядерных боеголовок более чем на 40% — со 180 до 260 штук. Это решение по факту отменяет прошлый курс на сокращение ядерного потенциала, на что Джонсону в парламенте указали представители оппозиции.

Как заявил лидер лейбористов Кир Стармер, планы правительства снять ограничение на количество боеголовок Trident 260 ознаменовали конец 30-летнего постепенного ядерного разоружения Великобритании и не получили должного объяснения.

«Этот обзор нарушает цель сменяющих друг друга премьер-министров и межпартийных усилий по сокращению наших ядерных арсеналов. Он не объясняет, когда, почему или для какой стратегической цели», — добавил оппозиционный политик.

В свою очередь Джонсон отметил, что лейбористы не могут говорить о защите вооруженных сил Великобритании, поскольку ряд представителей партии голосовали против законопроектов по увеличению бюджета в этой сфере. По мнению премьера, те решения, которые приводятся в обзоре, сделают страну сильнее и безопаснее, а также позволят закрепить ее место в качестве «научной сверхдержавы».

Собственно, в самом документе необходимость повышения ядерного потенциала Великобритании объясняется тем, что обстановка в плане безопасности в мире стремительно меняется, включая увеличивающееся число технологических и доктринальных угроз, поэтому политика ограничения числа боеголовок более невозможна.

Внутренние моменты

В обзоре британская сторона также делает особый акцент на новую стратегию в сфере кибербезопасности. Как ожидается, она будет представлена в течение 2021 года и сосредоточена на защите Великобритании от злонамеренных атак. В числе главных приоритетов будущего документа авторы обзора называют усиление кибернетической экосистемы для противодействия тем, кто пытается совершить нападение, и защиты британских пользователей.

Также упоминается создание Национальных кибернетических сил Великобритании, которые как раз будут отвечать за борьбу со злонамеренными действиями киберпреступников, террористов и других государств. По словам Джонсона, соответствующее подразделение будет размещено на северо-западе Англии.

К слову, в британских СМИ обзор позиционируется как будущее Великобритании после выхода из Евросоюза, однако непосредственно Брюсселю в документе отводится довольно небольшая роль. Кроме того, Джонсон в ходе своей речи ни разу прямо не упомянул ЕС, хотя сделал небольшой намек на текущее отношение Великобритании к объединению.

«Великобритания никогда не сможет довольствоваться ограниченными горизонтами региональной внешней политики, для нее нет далеких стран, концепция глобальной Британии — это не отражение старых обязательств и не выражение тщеславия, а необходимость для безопасности и процветания страны», — подчеркнул премьер.