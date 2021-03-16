Запрет — на все ответ: какие странные ограничения существуют в мире

Власти Афганистана попытались запретить девочкам старше 12 лет публичное пение, однако столкнувшись с серьезной критикой в социальных сетях, решили отменить свое решение.

Сам запрет включал отказ от выступлений девочек в присутствии мужчин, а также вносил корректировки в школьное обучение — учителям-мужчинам запрещалось преподавать девочкам старше 12 лет.

Соответствующее постановление местные власти приняли в начале марта, распространив его действие на все афганские провинции. Как заявила пресс-секретарь Министерства образования Наджиба Ариан, это решение было принято по предложению учеников и родителей.

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«Талибанизация»

Однако запрет на публичное пение для девочек жители республики восприняли не слишком позитивно, учитывая, что школьные хоры по традиции выступают на многих афганских официальных мероприятиях.

В соцсетях действия властей расценили как первый шаг к «талибанизации» государства, то есть возвращения к тем временам, когда Афганистаном руководила запрещенная в РФ террористическая группировка «Талибан» (организация запрещена в России).

Опасения были вызваны тем, что во время правления талибов, права женщин были серьезно ограничены.

К примеру, в 2001 году девушки составляли всего 1% от всех обучающихся в школе.

В итоге заперт спровоцировал целую кампанию против этого решения в соцсетях.

Так, одна из ее участниц, бывший капитан афганской национальной женской сборной по футболу Шамила Кохестани объявила, что власти Афганистана решили заглушить голоса маленьких девочек, запретив им петь.

«Они буквально учат девочек тому, что у них нет голоса», — написала Кохестани в Twitter, добавив хештег »#IAmMySong», набравший популярность у участников протестной кампании.

Собственно, под этим хештегом сотни женщин со всего Афганистана начали выкладывать в социальные сети видеозаписи, на которых они исполняют свои любимые песни в знак протеста против политики властей страны.

Как пишет «Аль-Джазира», опасения по поводу «талибанизации» имеют особый окрас, поскольку в скором времени США могут вывести оставшиеся войска из Афганистана, в соответствии с договором с талибами. При этом мирные переговоры властей страны с «Талибаном» зашли в тупик и в последнее время наблюдается рост атак со стороны боевиков.

«Не смотри дольше пяти секунд!»

Впрочем, если афганским властям пришлось пойти на уступки и отказаться от спорного запрета, в других государствах действует немало неоднозначных законов, которые отменять никто не собирается.

В частности, в Саудовской Аравии почти два года назад вступил в силу запрет на пристальное внимание к незнакомцам — власти буквально запретили смотреть на незнакомых людей дольше 5 секунд.

Это ограничение входит в перечень правил закона о нормах приличия, который также запрещает обзываться, подшучивать над женщинами и детьми, включать громкую музыку. Кроме того, мужчинам в общественных местах нельзя носить шорты или светлое нижнее белье, если его видно.

Нарушение соответствующих правил грозит штрафом до 5 тыс. риялов (более $1,3 тыс.). Сами запреты опять-таки действуют в публичных местах, в особенности торговых центрах, спортивных клубах, тренажерных залах, парках и ресторанах.

По версии местных СМИ, многие восприняли так называемый закон о публичной порядочности как очередную попытку властей подвергнуть контролю все аспекты общественной жизни, в том числе для того, чтобы бороться с активистами за права женщин.

Борьба со слухами

Помимо Саудовской Аравии, неоднозначные запреты существуют и в соседних Объединенных Арабских Эмиратах. Там, с 2015 года власти борются против распространения слухов и сплетен. В основном ограничения касаются интернета, они направлены против распространения непроверенной информации в рамках закона о борьбе с киберпреступностью.

Распространение любой недостоверной информации в соцсетях может привести к трем годам тюрьмы и штрафу до 1 млн дирхамов (свыше $272 тыс.). Запрет объясняют борьбой с лицами, которые наносят ущерб «социальному миру и общественному порядку.

В целом отношение к распространению информации в ОАЭ достаточно жесткое. Так, в государстве действует запрет на публикацию фотографий и других материалов с мест происшествий, в частности ДТП или стихийных бедствий. Его нарушение также грозит штрафом, если власти признают информацию неверной или незаконной.

К слову, в 2020 году запрет на слухи был расширен на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Так, теперь людям запретили распространять непроверенную информацию о заболевании и методах его лечения.

Интересно, что непосредственно запрет на слухи и сплетни действует не только в ОАЭ, но и одном из городов на Филиппинах. Распространение непроверенной информации там грозит штрафом в 200 песо ($4) и тремя часами общественных работ. При повторном нарушении заплатить придется уже 1000 песо ($20) и провести восемь часов на общественных работах.

Без «западных» причесок

В то же время в Иране с 2010 года идет борьба против нестандартных стрижек у мужчин. В стране запрещены так называемые «западные прически», которые были популярны в США в конце прошлого века — хвостики, ирокезы и даже маллет. Вместе с прическами под запрет попали татуировки и бритье бороды, что в целом трактуется идеологическим курсом исламской республики.

За соблюдением этих правил и борьбой с «сатанинским культом» — распространением западных ценностей на территории Ирана — следит так называемая полиция по вопросам нравственности.

В руководстве страны уверены, что неправильная внешность в конечном итоге может привести к исчезновению привычного для иранского общества образа жизни.

Тут стоит указать, что похожие действия, а именно запрет в отношении чего-то западного, пытались провести в Египте. В 2017 году власти страны активно пытались наложить ограничения на имена новорожденных. Предполагалось ввести запрет на «западные имена».

Аргументировалось это тем, что такие имена трудно произносятся и они отдаляют египтян от их «истинной личности». При этом за нарушения данного закона депутаты предлагали ввести максимальное наказание в виде шести месяцев тюрьмы и штрафом до $278.

Желтый цвет протеста

Еще один неоднозначный запрет действует на территории Малайзии. В 2016 году в рамках борьбы с протестным движением власти запретили населению носить желтую одежду,. Это решение вызывала антиправительственная акция в Куала-Лумпуре, в которой приняли участие более 100 тыс. человек.

Протест был вызван рядом громких обвинений в отношении премьер-министра Наджиба Разака, которого подозревали в присвоении более €550 млн из государственного фонда. Расследование было прекращено минюстом страны, однако тысячи протестующих были не согласны с его решением.

На акциях демонстранты использовали желтые футболки с надписью «Bersih», что в переводе с малайзийского означает «чистый», они были созданы одноименной антиправительственной ассоциацией, выступившей против коррупции во власти.

Собственно, именно такие желтые футболки в Малайзии носить и запретили после митингов. И теперь человека в такой одежде вполне может задержать полиция на улицах любого из городов страны, за ее ношение грозит штраф в $1185.