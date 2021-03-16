Норвежский политик поддержал воссоединение Крыма с Россией

Крым имел право вернуться в состав России, поскольку госпереворот на Украине лишил ее государственности, заявил глава общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», политик и бизнесмен Хендрик Вебер. Об этом пишет РИА «Новости».

«Крымский референдум был законным. <…> Народ Крыма имел право на самостоятельное решение — остаться с Украиной или вернуться под юрисдикцию России, потому что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины», — подчеркнул Вебер.

Он добавил, что «аннексии» не было — только волеизъявление крымчан.

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«Аннексия была бы, если бы Россия без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров. Мы же знаем, что крымчане добровольно голосовали на референдуме, на улицах был праздник», — подчеркнул Хендрик Вебер.

По мнению политика, западные страны могут устать рано или поздно от своей лжи о притеснении малых народов Крыма и вынужденно признают полуостров российским. Кроме того, Вебер выразил надежду, что когда-нибудь крымчане смогут спокойно путешествовать по миру с российскими паспортами.

«Когда Запад признает Крым российским, все друзья крымчан из различных стан мира прилетят туда, и будет праздник, как семь лет назад», — считает норвежец.

Скандинавские политики и бизнесмены не в первый раз выступают со словами поддержки в адрес Крыма как российского региона. В декабре 2020 года глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон поддержал воссоединение Крыма с Россией, заявив, что полуостров никогда не являлся собственностью Украины.

«Крым никогда не принадлежал Украине. <...> Дьявольски плохой идеей было не отдать Крым русским сразу же, ведь он всегда им принадлежал», — добавил он.

По его мнению, воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало следствием того, что НАТО нарушило данные президенту СССР Михаилу Горбачеву обещания. Тогда Москва уступила альянсу в обмен на гарантии непродвижения на восток, однако НАТО уже сделало бывшую советскую базу в Румынии своей частью. Он также предположил, что РФ могла потерять свою военно-морскую базу в Крыму и пойти на это не могла.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление Ульссона, напомнил, что полуостров исторически является российским, это знает любой человек, хорошо понимающий историю.

«Все, кто хорошо знает историю Российской империи и Советского Союза, кто разбирается в том, что происходило с административным устройством СССР и что из себя представляет национальный состав Крыма, делают совершенно правильные оценки и хорошо понимают нынешнюю ситуацию с Крымским полуостровом», — подчеркнул член Совета Федерации РФ.

По его словам, понимают это и на Украине, но Киеву трудно отказаться от советского подарка. «Чем больше будет звучать таких заявлений не ангажированных людей, тем скорее изменится позиция Запада по Крыму», — добавил Цеков, оценивая слова шведского бизнесмена.

Норвежцы и представители других стран также регулярно приезжают в Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще в октябре 2018 года отмечала, что число иностранных делегаций, стремящихся посетить полуостров, безостановочно растет.

К примеру, в самом конце сентября российский регион посетила делегация общественных деятелей, бизнесменов и ученых из Норвегии. Группа норвежцев прилетела в недавно отстроенный международный аэропорт Симферополя и сразу же поделилась положительными впечатлениями от нового терминала. Отметили гости с севера и темп роста благосостояния жителей полуострова.