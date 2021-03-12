«Украина дает сдачи»: Зеленский объяснил санкции СНБО

Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины показывают, что республика «дает сдачи всем, кто годами наносил по ней удары», заявил глава государства Владимир Зеленский.

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По его словам, ограничительные меры со стороны правоохранительного ведомства «вызвали значительный резонанс», передает РИА «Новости».

«Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости. Справедливости, которая долгие годы для обычных людей была даже не дефицитом, а чем-то мифическим», — пояснил политик.

В прошлом месяце председатель СБУ Иван Баканов сообщил, что СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В их числе оказались председатель политсовета парламентской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Трехлетние ограничительные меры затронут любое имущество и активы пары.

Рестрикции были введены в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 258 УК Украины (финансирование терроризма). Дело касается поставок угля с территории самопровозглашенной Луганской народной республики. При этом ни Медведчук, ни его жена фигурантами расследования не являются.

Кроме того, СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», поскольку ею владеет компания «Прикарпатзападтранс», которую украинские СМИ связывают с Медведчуком.

В ОПЗЖ ответили, что ни Медведчук, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к упомянутому активу, как и к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа.

Введение санкций против Медведчука и Марченко — акт политических репрессии, нарушение конституции Украины и уничтожение украинской демократии, указали в ОПЗЖ. Режим Зеленского партия назвала «слабым и мстительным».

«Всеми законными методами наша партия будет защищать украинскую демократию, Конституцию и бороться за права своих однопартийцев. Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца», — пообещали в партии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в этой связи подчеркнул, что западным странам необходимо принять меры, чтобы остановить введение ограничений со стороны Киева в отношении своих же политиков.

«Киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера позиционной парламентской партии. Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз», — сказал спикер парламента.

Депутат обратил внимание на то, что «мы живем во время двойных стандартов» и в этой связи «нет заявлений ни Европарламента, ни глав государств, ни министров иностранных дел, ни Госдепартамента США, хотя они обычно выступают и по куда менее значимым темам».

«Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан.

В противном случае это перечеркивает все достижения в этих сферах, подрывает доверие ко всем институтам Совета Европы, к тем западным политикам, которые считают себя защитниками демократических ценностей», — пояснил парламентарий.

По его словам, если следовать риторике США и европейских стран, Западу «было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан».

«Это будет всеми воспринято как мера, призванная остановить беспредел», — сказал глава нижней палаты российского парламента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал тревожной информацию о введении Киевом санкций против Медведчука. По его словам, на Украине сейчас набирают силу репрессивные настроения в отношении СМИ, граждан и политиков.

«Это не может не подогревать вопрос, кто за этим стоит. Это вызывает нашу обеспокоенность. Ухудшается на фоне экономическая ситуация на Украине, ЖКХ и т.д.», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что Украина — соседняя для России страна, а также то, что ситуация с санкциями вызывает серьезную обеспокоенность.

«США не скрывают своего намерения оказывать всестороннюю помощь в наращивании поступательного и военного потенциала», — резюмировал Песков.