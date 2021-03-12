«Фундаментальный документ»: Киев обнародовал план по возвращению Крыма

Киев намерен организовать работу по трем направлениям, чтобы вернуть Крым в состав Украины, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, комментируя «Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь», принятую Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

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«Три кита для возвращения Крыма: стратегия — утверждена сегодня; консолидация — мы работаем над объединением усилий всех партнеров на «Крымской платформе»; синергия — восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом», — подчеркнул министр в сообщении в Twitter.

Кулеба назвал принятие этой стратегии очевидным сигналом того, что украинская сторона прилагает все усилия для «деоккупации» Крыма.

Один из «китов» — создание по инициативе президента Украины Владимира Зеленского «Крымской платформы», которая будет представлять собой переговорную площадку для координации усилий по возвращению полуострова в состав Украины и защите прав его жителей на международном уровне. По словам Зеленского, он уже обсуждал эту идею с представителями Евросоюза, Великобритании, Канады и Турции, которые выразили поддержку такой инициативе.

Согласно плану Киева, работа «Крымской платформы» начнется с так называемого инаугурационного саммита, запланированного на 23 августа текущего года в украинской столице. Состав участников пока остается неясным. Как отметили в МИД Украины, дипломаты займутся рассылкой приглашений лидерам других государств. До получения официальных подтверждений список участников разглашаться не будет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отмечал, что украинская стратегия «деоккупации» Крыма содержит «четкий указатель» того, каким образом Киев будет двигаться в этом вопросе.

Данилов назвал принятую стратегию «первым фундаментальным документом со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией». По его словам, работа над документом длилась более года. В ней принимали участие представители меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в России организация).

По мнению сопредседателя Ассамблеи славянских народов крымского региона Романа Чергинца, план Киева по возвращению контроля над полуостровом ждет фиаско.

«Никаких китов я тут не вижу. Максимум — сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо. Но результат будет ожидаемый — очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью», — сказал Чегринец РИА «Новости».

В конце февраля Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах по «деоккупации и реинтеграции» Крыма. Президент Украины поручил создать Организационный комитет по подготовке и проведению в стране учредительного саммита «Крымской платформы», а также организовать меры, направленные на поддержку крымско-татарского языка, культуры и защиту прав крымчан.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе него 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали идею перехода под юрисдикцию России. При этом Украина до сих пор называет Крым своей, но временно оккупированной территорией. Вместе с тем российское руководство не единожды подчеркивало, что крымчане определили свою судьбу демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путина назвал вопрос Крыма «закрытым окончательно».

В то же время Зеленский называет Крым «сердцем Украины», а вхождение полуострова в состав России, по его словам, «вырвало сердце» страны.

«Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Кто-то убеждал, что вырвал наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевает, почему Украина обижена, почему не хочет иметь добрых отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить…» — говорил президент в обращении к гражданам в феврале.