«Политическая причуда»: Мексика легализует марихуану

Палата депутатов Конгресса (нижняя палата парламента) Мексики приняла законопроект, разрешающий использование марихуаны в рекреационных целях. В поддержку документа выступили 316 депутатов, против проголосовали 129 законодателей.

Если документ пройдет все этапы и станет законом, совершеннолетним жителям Мексики будет разрешено хранить до 28 г наркотика, а также выращивать до восьми растений для личного пользования по месту жительства.

Нынешние нормы позволяют иметь при себе не более 5 г марихуаны.

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При этом законопроект все же предполагает сохранение ряда запретов. Так, продажа марихуаны несовершеннолетним или ее употребление в неположенных местах будут караться крупными штрафами, а разведение или сбор конопли без соответствующего разрешения властей — лишением свободы.

Теперь документ должен рассмотреть Сенат (верхняя палата парламента) Мексики, а затем подписать президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Вероятность позитивного исхода достаточно велика, поскольку глава государства поддерживает легализацию, а сенаторы еще в ноябре прошлого года одобрили подобные изменения.

После подписания документа президентом Мексика станет третьим государством в мире, полностью легализовавшим марихуану на своей территории. Первым на этом пути стал Уругвай, принявший соответствующие поправки в законодательство еще в 2014 году, а второй — Канада, в ней легализация состоялась почти три года назад.

Борьба с преступностью?

Мексика проделала большой путь перед грядущими изменениями. Осенью 2015 года Верховный суд страны признал неконституционным абсолютный запрет на использование каннабиса и разрешил ряду граждан ее употреблять, выращивать и перевозить. Спустя почти два года последовали первые послабления со стороны парламента — марихуану разрешили использовать в медицинских и научных целях. А в 2018 году в Мексике разрешили продажу некоторых продуктов с содержанием производных каннабиса.

Текущая кампания за легализацию получила поддержку в правящей партии «Движение национального возрождения». После утверждения законопроекта в нижней палате парламента депутат из правящей партии Симей Олвер заявил, что Мексика переживает по-настоящему исторический момент.

«Ложное убеждение, что каннабис является частью серьезных проблем общественного здравоохранения Мексики, осталось позади», — указал парламентарий.

Сам президент Мексики говорил, что возможная легализация тех или иных наркотиков может помочь в борьбе с насилием в стране.

По информации СМИ, Обрадор поддерживает законопроект, так как видит в нем шанс на повышение уровня безопасности в Мексике и помощь в борьбе с могущественными картелями, контролирующими торговлю наркотиками в стране.

Однако далеко не все в Мексике согласны, что легализация марихуаны — позитивное решение.

Так, глава оппозиционной «Партии национального действия» Дамиан Сепеда Видалес считает, что это лишь «политическая причуда», вопрос, важный для элит, желающих навязать обществу свой образ жизни.

Согласно анализу организации International Crisis Group, полная легализация именно марихуаны вряд ли окажет серьезное влияние на наркокартели, поскольку каннабис составляет лишь малую часть их оборота, в большей степени они сосредоточены на транзите кокаина и синтетических наркотиков.

Эту точку зрения разделяет руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский. По его словам, основная проблема Мексики как раз связана с транзитом кокаина, из-за чего в стране очень высокий уровень насилия.

«Вероятно, Обрадор так пытается смягчить ситуацию, найти какой-то компромисс и продемонстрировать свою гибкость. Однако вряд ли это будет иметь какие-то большие последствия и приведет к снижению уровня насилия. Все же марихуана не является основным источником доходов картелей, основной наркопоток — это кокаин», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Крупнейший рынок мира

Впрочем, в полной легализации марихуаны существуют относительные плюсы для мексиканских предпринимателей, пишет The New York Times. По версии издания, Мексика с населением более 120 млн человек будет представлять собой крупнейший рынок марихуаны в мире.

То есть в случае принятия законопроекта выращивание каннабиса может стать крупным бизнесом и потенциальным финансовым подъемником для экономики. Однако у этого есть и обратная сторона, отмечает NYT, закон может пойти в плюс лишь крупным корпорациям, способным получить лицензию, что заблокирует доступ на рынок для мелких поставщиков и продавцов.

При этом нельзя сказать, что легализация отвечает на запрос общества. По прошлогоднему опросу El Financiero, 58% мексиканцев выступили против этой инициативы, в пользу снятия запрета высказались лишь 38% опрошенных.

По мнению Збигнева Ивановского, поддержку легализации со стороны мексиканских властей можно объяснить тем, что схожие тенденции наблюдаются в ряде штатов США и нескольких странах Латинской Америки.

«Специалисты, в первую очередь, в России, считают, что легких наркотиков не бывает, и они выступают как старт для более тяжелых наркотических средств. Однако тенденция на их легализацию, в основном марихуаны, все же есть. Зачастую это касается левоцентристских правительств, вот и Мексика этому следует», — резюмировал эксперт.