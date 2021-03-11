«Как обезьяне!»: глава крымского минкульта выругалась на совещании

Министр культуры Крыма Арина Новосельская использовала нецензурную лексику на онлайн-встрече, посвященной реализации инфраструктурных проектов. Она позволила себе таким образом возмутиться сбоями видеосвязи. Видео с совещания опубликовал телеканал «Крым 24».

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«** твою мать, поставили, как обезьяне!» — сказала министр, предположительно, адресуя это кому-то из своих помощников. Микрофон у Новосельской при этом был включен, поэтому ее слова услышали не только участники совещания, но и все зрители, которые наблюдали за ходом мероприятия по телетрансляции.

«Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое?» — отреагировал на это высказывание глава республики Сергей Аксенов.

Он поручил вице-премьеру Михаилу Назарову, курирующему республиканский минкульт, провести служебное расследование.

Новосельская, в свою очередь, сразу же извинилась перед участниками совещания. Она объяснила свое возмущение тем, что у нее «отключилась машина». Арина Новосельская занимает пост главы крымского министерства культуры с 2014 года.

В декабре прошлого года в Крыму произошел подобный инцидент: в ходе совещания матом выругался начальник трудовой инспекции Крыма Игорь Зворский. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Подъем». Нецензурную брань в прямой эфир с Сергеем Аксеновым выдал внезапно включенный микрофон. Глава Крыма после этого попросил чиновника отключить громкую связь.

Как уточнила помощница Зворского, за включение микрофонов отвечают специалисты техподдержки крымского правительства. «Почему именно в этот момент сегодня включился микрофон — это вопрос к техникам», — отметила она. Аксенов заверил, что разберется в произошедшем.

В середине октября прошлого года применение обсценной лексики в публичном пространстве позволила себе депутат ульяновской гордумы Виктория Маркелова. Причем такое высказывание было адресовано пользователю Instagram, который раскритиковал ее. Переписку из социальной сети опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

Как объяснила депутат, мужчина написал комментарий к посту о планах политика, заявив, что Маркелова «в очередной раз обманывает людей» и единственное, что может делать, — это «лизать царьков».

«Я ответила ему скорее как человек, а не как депутат. Но хочу сказать, что эмоции в таком контексте, конечно, недопустимы для депутата», — признала она.

Депутат принесла извинения подписчикам и публично, и в личных сообщениях, подчеркнув, что ее задело «бесцеремонное неуважительное отношение».

В апреле прошлого года замминистра промышленности России Дмитрий Овсянников обматерил сотрудниц аэропорта в Ижевске в ответ на просьбу показать билет. На ролике госслужащий возмутился просьбе работницы авиакомпании продемонстрировать посадочный талон на рейс. Мужчина сначала нецензурно выругался, после чего раздраженно бросил паспорт на стойку регистрации.

На поведение Овсянникова в полицию пожаловались сотрудники службы безопасности. Замминистра задержали и доставили в отделение. Чиновник, по имеющимся данным Telegram-канала Baza, попытался сбежать оттуда, но безуспешно. При досмотре у него обнаружили удостоверение сотрудника правительства.

Вскоре РБК со ссылкой на источники сообщил, что Овсянников покинет занимаемую должность. Как указали в издании,

решение о его увольнении на тот момент уже было принято и должно было вступить в силу в течение месяца.

В конце апреля глава российского правительства Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова. Партия «Единая Россия», из которой исключили бывшего замминистра после инцидента, опубликовала официальное распоряжение о его увольнении в своем Telegram-канале. Овсянникова, согласно документу, уволили «в связи с сокращением должности».