Таинственный ультиматум: Киев готовит план по Донбассу без Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москву поступает информацию о существенном росте напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, это вызывает обеспокоенность в Кремле из-за риска возникновения провокаций.

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«Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность», — добавил Песков.

В данном случае большая ответственность ложится на СМИ, продолжил представитель Кремля, медиа публикуют сообщения, неверные по своей сути, которые впоследствии опровергают в тех же самопровозглашенных республиках ЛНР и ДНР.

«Здесь нужно быть очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять, учитывая крайнюю напряженность на линии соприкосновения», — подчеркнул Песков.

Ситуация в Донбассе действительно изменилась в худшую сторону в последнее время. В ЛНР сообщили о возобновлении боевых действий, а в ДНР разрешили ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек украинской армии.

В свою очередь, Киев с начала марта заявил о гибели в результате обстрелов со стороны противников как минимум двоих солдат. В ОБСЕ зафиксировали более сотни нарушений режима прекращения огня в регионе, в том числе со стороны ВСУ.

План Украины

Параллельно с обострением ситуации украинские власти начали активно обсуждать тему нового плана по урегулированию конфликта в Донбассе. Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, украинская сторона подготовила его совместно с Германией и Францией, теперь Киев ожидает реакции Москвы на это предложение.

«На столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска» (Минских соглашений — «Газета.Ru»), соответствует нормам международного права <…> мы очень ожидаем такой же позиции со стороны РФ», — отметил Ермак.

С его точки зрения, отказ Москвы от этого плана будет означать, что Россия «не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса». По его мнению, новое предложение может стать основной дорожной картой для урегулирования ситуации в регионе — реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий и проведению местных выборов.

Ничего конкретного о новых предложениях Ермак не сказал, лишь пообещав, что документ будет «предметом мощного обсуждения» через одну-две недели в ходе видеоконференции в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция).

Как пишет «Страна.ua», информация о том, что Германия и Франция предложила некие «кластеры», которые должны приблизить урегулирование конфликта на Донбассе, появилась еще в ноябре прошлого года. Новый план предполагает ревизию Минских соглашений, с устранением из них политической составляющей, которую Киев и так последовательно игнорирует.

С точки зрения обозревателей издания, активизация этой темы на фоне обострения в Донбассе — момент показательный, то есть усиленно создается впечатление, что готовится наступление. По сути, на Украине предложения ЕС уже абсолютизируют и выставляют едва ли не в качестве ультиматума Москве, также всячески намекая, что готовы в случае чего и к войне.

Ясности нет

Впрочем, никакой конкретики о самом плане нет, да и информация из Киева поступает неоднозначная. Так, советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович объявил, что презентация предложений состоится через две-три недели — что уже не сходится со сроками, которые обозначил Ермак.

«Ключевой момент — принятие или непринятие Кремлем предложений Франции и Германии по кластерам мирного урегулирования, презентация которых должна проследовать в ближайшие две-три недели», — написал Арестович в Facebook.

Более того, еще одни представитель украинской делегации Сергей Гармаш признал, что нового плана пока никто не видел в контактной группе, несмотря на слова Ермака, что предложения уже «на столе».

«Мы знаем, что он отличается от плана, который представил [экс-президент Украины Леонид] Кравчук, который мы обсуждаем в ТКГ. На этой неделе мы узнали из выступления Ермака, что этот план окончен. Это собственно нельзя назвать планом, это предложения по кластерам — ряд мероприятий для выполнения Минских соглашений», — добавил Гармаш.

В России также отмечают, что ничего не знают о новом плане Киева по Донбассу.

К примеру, Песков говорил, что Москва не получала новый план урегулирования, о создании которого заявила Украина. А замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС подчеркивал, что впервые слышит о каком-то мирном плане по Донбассу, который якобы предложила Франция и Германия.

В подобных обстоятельствах не совсем понятно, когда Украина действительно представит эти предложения, а также о каких именно кластерах будет идти речь в итоге. Как ранее писала «Газета.Ru», эксперты во многом связывают обострение в Донбассе с внешнеполитическими факторами, в том числе сменой администрации в США, а также «закручиванием гаек» в отношении оппозиции внутри Украины.

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник говорил, что главный корень проблемы Донбасса заключается в отсутствии подвижек в реализации Минских соглашений, в особенности по треку политической части договоренностей.

«Тупик привел к замораживанию конфликта без определения политического статуса или нового баланса по результатам этого конфликта, что не устраивает всех участников этого процесса», — подчеркивал эксперт.

Сможет ли новый план Киева, созданный, как говорят украинские политики, на основе предложений Франции и Германии, решить этот вопрос — неизвестно. Да и согласится ли Москва с этими предложениями, если они как-то устраняют или изменяют политическую часть Минских соглашений, также прогнозировать сложно. Все же Россия последовательно требует от Украины выполнения всех пунктов подписанных договоренностей, в том числе в контексте прямого диалога с ДНР и ЛНР.