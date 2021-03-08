Премьер Сербии рассказала, кто прослушивал Вучича

Сербский премьер-министр Ана Брнабич заявила, что заговорщики с помощью прослушки хотели «физически или как-либо по-другому устранить» президента Александра Вучича, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

«Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего в МВД, а также в [правящей] Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и, без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб»,

— сказала глава кабмина в эфире TV Pink.

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Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин сообщил, что Вучича и членов его семьи прослушали как минимум 1572 раза. При этом полное число записанных бесед до сих пор неизвестно. По словам министра, в преступлении замешаны высокопоставленные чиновники ведомства.

О прослушке стало известно в начале января этого года. Глава Министерства внутренних дел страны тогда заявил, что сотрудники ведомства выясняют обстоятельства незаконного прослушивания и записи разговоров сербского президента.

«Службы в составе МВД, которые занимаются случаем «прослушки» президента Вучича, выяснят истину. Президент Вучич никогда не говорит ничего просто так, и об этом он сообщил не ради политической выгоды, а потому что это — правда. Он получил определенную информацию, компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания», — рассказал Вулин в эфире TV Prva.

Он отметил, что пока неизвестны причины действий злоумышленников, но он уверен, что они были злонамеренными.

Вулин также отмечал, что глава Сербии находится под угрозой. По мнению министра, причиной для прослушки стала борьба Александра Вучича с криминалом.

Официально Вучич объявил о войне с организованной преступности 20 октября прошлого года в специальном обращении к нации. Он предупредил, что криминалу «не удастся победить государство».

За последние несколько лет сербские правоохранительные органы задержали несколько человек, которые угрожали президенту страны и его семье в социальных сетях. Проправительственные СМИ неоднократно заявляли о том, что Вучича и близких ему людей, а также некоторых политиков «травила» оппозиция и преступное сообщество.

Кроме того, на Александра Вучича готовилось покушение, сообщал начальник Управления уголовной полиции Богдан Пушич. По его данным, это могло произойти 27 января при открытии памятника основателю сербского государства Стефану Немане.

На мероприятии присутствовал глава государства, а также член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и представители правительства Сербии. Вечером 27 января они провели торжественную церемонию открытия памятника, который создал российский академик Александр Рукавишников.

«Свыше 859 спецназовцев было размещено на открытии памятника Стефану Немане, чтобы обеспечить безопасность президента, так как информация указывала на то, что будет попытка совершения покушения», — отметил Пушич в эфире ТВ Pink.

Как предположил глава МВД Сербии Александр Вулин, покушение могло быть совершено из найденной у крупной преступной группировки снайперской винтовки.

Скорее всего, он имел в виду найденное у 17 членов сербской ОПГ оружие. Их задержали 4 февраля в ходе спецоперации. Эта организованная преступная группа маскировалась, как отмечают правоохранители, под группировки футбольных болельщиков. В квартирах, которые принадлежали ОПГ, силовики нашли две снайперские винтовки.

Задержанным инкриминируют убийства, похищения, вымогательства, торговлю наркотиками.

В то же время сам президент не уверен, что хотели убить именно его. «Я действительно не уверен, что я был целью покушения. Спецслужбы пришли к таким выводам на основе анализа данных, но я не уверен. У меня нет доказательств», — сказал Александр Вучич в середине февраля.

Вучич добавил, что так или иначе, «если у преступников были снайперские винтовки, то они все равно угрожали кому-то из граждан».