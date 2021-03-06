Сначала санкции: почему в США не могут назначить главу ЦРУ

Сенатор от Техаса республиканец Тед Круз пообещал, что будет блокировать назначение Уильяма Бернса на должность главы Центра разведывательного управления (ЦРУ) до тех пор, пока администрация нового президента США демократа Джо Байдена не расширит санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».

Реклама

«Я сниму блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод [президента России Владимира] Путина. Соблюдайте закон. Хватит проявлять мягкость по отношению к России», — отметил Круз на своей странице в Twitter.

Тем не менее верхняя палата Конгресса может и без Круза утвердить кандидатуру Бернса — его уже единогласно рекомендовал профильный комитет.

Ранее агентство Bloomberg отметило, что противостояние Круза с Белым домом указывает на то, что «республиканцы пытаются наращивать давление» на «Северный поток — 2».

Представитель сенатора Джессики Скэггс пояснила, что Круз перестанет препятствовать утверждению кандидатуры Бернса только после того, как «Госдепартамент представит промежуточный доклад и введет данные санкции». Ранее стало известно, что новый доклад, связанный с санкциями против «Северного потока — 2», если и будет представлен, то в мае, пишет агентство.

Круз же требует, чтобы Госдеп представил новый список компаний, на которые могут быть направлены рестрикции, раньше мая. Bloomberg также сообщило, что сенатор уже провел ряд консультаций по этому поводу с некоторыми из кандидатов Байдена на различные посты во внешнеполитическом ведомстве США. Круз якобы рекомендовал им спросить у разведки, какие есть уязвимые места у проекта.

Несколькими днями ранее 40 американских сенаторов призвали президента страны ввести дополнительные санкции против «Северного потока — 2». Они заметили, что строительство газопровода продолжается, а в «открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в подлежащей санкциям деятельности». Они выразили мнение, что оттягивание введения новых ограничений указывает на то, что США готовы позволить властям России «взять под контроль поставки газа в Европу и усилить свое геополитическое влияние».

В Вашингтоне считают, что в случае запуска «Северного потока — 2», который тянется по дну Балтийского моря от России к Германии, Москва приобретет рычаг политического влияния. Белый дом заявляет, что санкции против газопровода направлены на «защиту Европы» от российского давления. Россия, в свою очередь, утверждает, что «Северный поток — 2» — это исключительно экономический проект.

Как указывали российские власти, что США пытаются препятствовать строительству газопровода, чтобы самим выйти на газовый рынок Европы с СПГ.

Первые санкции против «Северного потока — 2» были введены в конце 2019 года.

Затем они неоднократно продлевались и дополнялись. В основном, рестрикции касаются иностранных партнеров проекта. В феврале 2021 года были введены санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна» и его собственника — компании «КВТ-Рус». Баржа и ее владелец попали под ограничения в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA).

До этого санкции в отношении трубоукладчика вводились в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). «Если мы придем к выводу, что другие субъекты занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в соответствии с законом PEESA <...>, мы сообщим об этом», — сказал в пятницу, 5 марта, представитель Госдепа США Нед Прай, подчеркнув, что не исключает продолжения санкционной политики в отношении газопровода.