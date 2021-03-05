«Мы все братья»: как папу Римского встречают в Ираке

Папа Римский Франциск в пятницу прибыл в Ирак. Визит, который стал для него первым с начала пандемии, называют историческим — Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, который посетил эту страну.

Реклама

В своей приветственной речи, опубликованной накануне в формате видеообращения, он призвал положить конец экстремизму, насилию и нетерпимости, а также заявил, что «идет как кающийся паломник, чтобы умолять Господа о прощении и примирении после многих лет войны и терроризма, просить у Бога утешить сердца и исцелить раны».

Папа ставит перед своей поездкой две основные цели — поддержать одну из старейших христианских мировых общин и углубить диалог с мусульманами.

В Ираке понтифика встретили на взлетной полосе премьер-министр Мустафа аль-Казыми, караул гвардейцев, а также иракский хор. Первым делом зарубежного гостя отвезли в президентский дворец, где его встречали национальными танцами и музыкой. Там же прошла встреча папы с президентом Ирака Бархамом Салехом, который вот уже несколько лет приглашает понтифика в страну. В президентском дворце Франциск выступил с приветственной речью, в которой подчеркнул глубокие корни христианства в Ираке.

«Многовековое присутствие христиан на этой земле и их вклад в жизнь нации представляют собой богатое наследие, которое они хотят и впредь нести на служение всем», — сказал он.

Основное население республики составляют мусульмане-шииты. После американского военного вторжения в Ирак, а затем захвата части территории террористами из организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) начался массовый исход христиан из страны.

За годы преследований и межрелигиозного насилия их количество сократилось с 1,5 млн в 2003 году до около 300 тыс. в настоящее время. Христианская организация Open Doors в 2014 году заявила, что Ирак занимает четвертое место в списке стран, где чаще всего притесняют права христиан.

Понтифик призвал иракских чиновников «бороться с таким злом, как коррупция, злоупотребление властью и пренебрежение законом». В «Индексе восприятия коррупции» международной неправительственной организации Transparency International Ирак из года в год занимает одно из первых мест.

Согласно данным благотворительной организации «Помощь нуждающимся церквям» из 100 тыс. бежавших христиан в Ирак вернулись около 36 тыс. Из них треть хотела бы снова уехать в ближайшие годы в связи с высоким уровнем коррупции, религиозными преследованиями, а также бедностью, от которой страдают 40% населения.

Визит папы Римского направлен не только на то, чтобы побудить христиан остаться в Ираке, но и на то, чтобы призвать некоторых эмигрантов вернуться домой.

Понтифик также обратился и к другим религиозным и национальным меньшинствам, пережившим гонения в результате атаки ИГ — езидам.

«Здесь, среди многих пострадавших, мои мысли обращены к езидам, невинным жертвам бессмысленных и жестоких злодеяний», — сказал он.

В планах понтифика — встреча с епископами и другими представителями духовенства в католической церкви Богоматери-Избавительницы. Понтифик также произнесет молитву в Мосуле — городе, расположенном на севере Ирака. До 2014 года это место было историческим центром несторианского христианства и является местом захоронения нескольких пророков из Ветхого Завета, таких как пророк Иона, однако его могила была разрушена террористами ИГ в 2014 году.

Папа Римский Франциск также посетит северную провинцию Ниневия, где в 2014 году боевики ИГ заставляли представителей религиозных меньшинств выбирать: обращение в ислам или смерть.

Одним из центральных событий поездки станет посещение понтификом долины Ур, где по преданию родился библейский патриарх Авраам. Посетить это место хотел еще папа Иоанн Павел II. Именно в долине Ур он планировал начать торжества по случаю 2000-летия Рождества Христова. Однако из-за все более обостряющейся военной обстановки в стране поездка была отменена.

В рамках установления и углубления диалога с мусульманами, папа Римский Франциск в субботу посетит великого аятоллу Али ас-Систани в городе Эн-Наджаф. Как сообщают СМИ, по всему городу в преддверие визита развешаны плакаты, отмечающие «историческую встречу, между минаретами и церковными колоколами».

К приезду папы Римского подготовили и остальные города, в которых он побывает. В центре Багдада также висят рекламные щиты с изображением Франциска и лозунгом «Мы все братья». Вдоль дороги к аэропорту собрались сотни людей в надежде увидеть зарубежного гостя.

Уровень безопасности в Ираке усилен. Во время визита для защиты папы будут задействованы около 10 тыс. сотрудников иракских сил безопасности. В стране, до сих пор ведется борьба со «спящими» ячейками «Исламского государства». Всего несколько дней назад по американской базе в западной части страны, провинции Анбар, был нанесен ракетный удар. Однако, несмотря на инцидент, понтифик настоял на визите.

«Иракский народ ждет, и я не хочу его вновь разочаровывать», — заявил он в среду после всеобщей аудиенции в Апостольском дворце Ватикана.

Внутри страны Папа римский Франциск пролетит более 1,4 тыс. км на самолете, его маршрут будет также лежать над районами, где до сих пор ведется борьба с ИГ. В поездках на небольшие расстояния папа Римский будет передвигаться на бронированном автомобиле.