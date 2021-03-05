«Нас называют дикарями»: почему руководство Тывы обиделось на журналистов

Пресс-секретарь главы Республики Тыва Долаана Салчак подтвердила «Газете.Ru», что руководство региона готово обратиться в суд в связи с публикацией издания Znak.com под названием «Распад государства в российской столице убийств». По ее словам, репортаж имеет элементы, которые можно классифицировать как разжигание межнациональной розни и в целом не корректен.

«На данном этапе обращаться к редакции издания не имеет смысла, поскольку они уверены, что правильно отработали материал. Мы обратимся к ним через суд, если юристы смогут найти нарушения», — заявила Салчак.

О намерении обратиться к юристам из-за публикации Znak.com глава республики Шолбан Кара-оол заявил накануне, отметив, что многие возмущены этим материалом, в том числе за пределами Тывы.

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«Мой дорогой друг и губернатор Красноярского края Александр Викторович Усс один из них. Он категорически не согласен, когда кто-то пытается очернить Тыву, называя нас народом, который «беспробудно пьет и режет друг друга». Писаками, безусловно, займутся юристы. А другу моему от имени всех моих земляков большая благодарность за моральную поддержку. Своим добрым жестом он защищает честь и достоинство братской республики», — написал глава региона на своей странице во «ВКонтакте».

О чем рассказали журналисты

Репортаж Znak.com о ситуации в Тыве вышел 1 марта, его автором выступил журналист издания Никита Телиженко. В материале он называет регион одним из самых депрессивных и труднодоступных субъектов России, уделяя внимание высокому уровню безработицы и проблемам с преступностью, в особенности в городе Кызыл — столице республики.

«Население здесь целыми семьями растит на продажу коноплю, беспробудно пьет и режет друг друга. Русские, которые раньше составляли треть населения республики, со временем превратились в людей даже не второго, третьего сорта. Вместо законов здесь — уклад, вместо чиновничества — родовые кланы, вместо государства — дикое поле», — говорится в начале репортажа.

Свою точку зрения автор пытается подтвердить, ссылаясь на статистические данные.

Он пишет, что в Кызыле в прошлом году было совершенно примерно в два раза больше убийств, чем в городах Мексики или Бразилии (45 на 100 тыс. человек). Уровень безработицы в республике при этом, по данным Росстата, составляет 19,9%.

Также в тексте Znak.com приводятся интервью с жителями Кызыла, которые рассказывают о ситуации в республике. Среди них – простые граждане, редактор местного СМИ и сын первого президента Тывы.

В материале отдельно отмечается, что автор пытался получить комментарий от представителей местных властей Кызыла, но в городской администрации ему посоветовали приходить в другой раз.

При этом через день после выхода публикации издания заместитель председателя главы республики Аяс Оюн опубликовал новые данные криминальной статистики, из которых следует, что в 2020 году уровень преступности в республике упал на 24,7%, а количество убийств снизилось на 2,4%.

Как отреагировали стороны

Как заявила «Газете.Ru» пресс-секретарь главы Республики Тыва Долаана Салчак, в материале создан негативный образ всего народа региона. По ее мнению, публикация задевает чувства жителей Тувы.

«В материале огульно говорится о том, что весь народ Тывы пьет, режет друг друга, преследует русских и плюет им в спины. Это очень циничный подход, там есть какие-то элементы расследования, но автор текста дает негативную оценку именно народу Тывы.

Эта публикация вызывает обиду у простых людей республики, потому что их фактически называют дикарями. Нельзя оставлять это без какой-то реакции. Глава региона это понимает, естественно он отреагировал и сказал, чтобы юристы над этим поработали», — отмечает Салчак.

В свою очередь шеф-редактор Znak.com Мария Плюснина указала, что издание все еще не получило никаких официальных или неофициальных претензий от властей республики, так что до сих пор не знает в чем они, собственно, заключаются.

«Мне ничего неизвестно про оскорбление народа Тывы, и я не считаю, что наш текст его каким-то образом оскорбляет», — сказала «Газете.Ru» Плюснина.

Сам автор материала Никита Телиженко также считает, что пока нет каких-либо документов, говорить о юридической стороне вопроса бессмысленно. По его словам, он надеялся, что публикация привлечет внимание к теме, но не ожидал негативной реакции со стороны главы республики. «Но я рад, что он нашел время прочитать репортаж», — сообщил «Газете.Ru» журналист.

Что будет дальше?

Сейчас руководство Тувы ожидает завершения проверки материала со стороны юристов, чтобы определить свои дальнейшие шаги.

С точки зрения юриста и правозащитника Михаила Федотова, в целом власти республики могут пойти несколькими путями в этом вопросе:

«Если власти Республики Тыва намерены прибегать к правовым процедурам, то им потребуется проводить экспертизу у соответствующих экспертов, которые будут определять, есть ли в материале состав правонарушения или нет».

Исход конфликта при таком варианте будет зависеть от экспертов, которые проведут оценку материала, отметил Федотов.

Однако у властей республики есть не только правовые методы для поиска нарушений. «Другой вариант — это обратиться в общественную коллегию по жалобам на прессу, в которую входит 50 очень уважаемых человек», — сказал эксперт «Газете.Ru». В этом случае состав коллегии рассмотрит публикацию на предмет нарушений профессиональной этики — тут юридического анализа не будет, но саму оценку дадут как представители медиа-сообщества, так и аудитории.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, в целом в критике материала Znak.com «нет ничего страшного, поскольку у нас в стране свобода слова». При этом он отметил, что региональные власти часто более болезненно воспринимают критику, «тем более, если журналисты приезжают из других городов».

«Как журналисты могут писать и рассказывать о своих впечатлениях, так и глава республики также может высказывать свою точку зрения. Между прочим, Шолбан Кара-оол сам является членом Союза журналистов России, он пишет статьи в региональные СМИ», — добавил Соловьев.

Он считает, что «журналистам при написании материала необходимо было более внимательно смотреть на ситуацию». «Но в данном случае, конечно, все имеют право на высказывание своей точки зрения», — подчеркнул он.