«Мы пойдем другим путем»: что США предложат взамен войн за демократию

Белый дом объявил, что США больше не будут участвовать в бесконечных войнах. Такое положение содержится в документе «Промежуточные стратегические наставления по национальной безопасности».

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«Соединенные Штаты не должны и не будут участвовать в «вечных» войнах, которые стоят тысячи жизней и триллионы долларов. Мы будем ответственно работать над тем, чтобы покончить с самой долгой войной США в Афганистане», — указано в тексте.

Такое положение стратегии, считают американские обозреватели, напоминает позицию предыдущего президента США Дональда Трампа, выступавшего против постоянных войн и стремившегося их завершить, выводя войска из Ирака и Афганистана.

Впрочем, часть американских войск остается там до сих пор, и теперь это ответственность новой американской администрации. Еще до вступления в должность президента США Джо Байден выступил за немедленный вывод американских войск из Афганистана.

Как отметил заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, в новом заявлении Белого дома нет ничего нового: о том, что США нужно закончить «вечные войны», говорила еще администрация 44-го президента Барака Обамы, а после этого все повторял его преемник Дональд Трамп.

С одной стороны, по словам эксперта, администрация Байдена говорит, что нужно закончить «бесконечные войны», что, как полагает специалист, действительно правильно, но с другой — она совершенно четко заявила, что из Сирии и Заевфратья США уходить не будут.

«Стратегически речь идет о том, что США понижают свою вовлеченность в дела Ближнего Востока. И они, скорее всего, будут сокращать свое военное присутствие в регионе Персидского залива. Но, если говорить о полном выводе американских войск из тех мест, где они сейчас воюют, вряд ли это произойдет в обозримой перспективе», — сказал Дмитрий Суслов «Газете.Ru».

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал опыт военных кампаний США на Ближнем Востоке «горьким», поскольку войны США в Ираке и в Афганистане показали, что такие инструменты дороги и неэффективны.

«Сам Трамп говорил, что военные кампании США в Афганистане и Ираке обошлись американским налогоплательщикам в $8 трлн. Это колоссальная, космическая сумма. ВВП этих стран не идет ни в какое сравнение с этим. При этом по сути никаких результатов США там не достигли, а, наоборот, подорвали свое лидерство, распылили эти ресурсы»,

— объяснил эксперт «Газете.Ru».

По его словам, с учетом этого опыта и ослабевания позиций США они не могут себе позволить политику в имперском духе, как это было при администрации Джорджа Буша — младшего, поэтому будут больше полагаться на инструменты геоэкономики.

Одновременно с заявлением о прекращении «вечных войн» госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что новая американская администрация не будет насаждать демократию в других государствах путем военных интервенций и смены авторитарных режимов. Он обратил внимание, что Вашингтон уже опробовал эту тактику в прошлом, но, несмотря на благие намерения, это не сработало.

«Это принесло дурную славу продвижению демократии и привело к потере доверия американского народа. Мы будем поступать иначе», — сказал Блинкен в ходе своего выступления в Госдепе, в котором обозначил «стратегические приоритеты» внешней политики Байдена.

Впрочем, это не означает отказ от политики продвижения демократии в целом.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты продолжат «поддерживать демократию во всем мире». «Но как? Мы будем использовать силу собственного примера. Мы будем подталкивать других к проведению ключевых реформ, отмене плохих законов, борьбе с коррупцией, прекращению несправедливой практики действий. Мы будем стимулировать демократическое поведение», — пояснил Блинкен.

В свою очередь, сам Джо Байден призвал США на данном этапе истории доказать миру, что их система государственного устройства — наилучший способ развития и движения к будущему, а не пережиток прошлого, следует из предисловия к «Промежуточным стратегическим наставлениям по национальной безопасности».

Этот документ предшествует новой редакции Стратегии национальной безопасности США, которую американское правительство, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, намерено подготовить позднее в текущем году.

Как полагает Байден, мир сегодня переживает «переломный момент»: глобальная динамика изменилась, и внимания требуют новые кризисы. Президент заверил, что Вашингтон добьется успеха в продвижении своих интересов и отстаивании «универсальных ценностей», только если будет работать со своими ближайшими союзниками и партнерами и обновит «источники национальной мощи».

«Это начинается с оживления нашего самого фундаментального преимущества — нашей демократии», — сказал глава американской администрации.

Как отметил Дмитрий Суслов, в настоящее время ставится вопрос о том, что США должны делать упор на невоенные инструменты внешней политики и распространять демократию, опираясь на так называемые инструменты мягкой силы. Эксперт обратил внимание, что

сегодня Белый дом говорит о значимости распространения демократии во внешнеполитической повестке и системе внешнеполитических приоритетов США, в отличие от Трампа, который говорил, что США не должны навязывать другим странам свои ценности.

По мнению собеседника «Газеты.Ru», администрация Байдена будет распространять демократию посредством зарубежной помощи, поддержки некоммерческих организаций, оппозиции, информационной политики, организации «цветных революций» и даже поддержки повстанческих движений, террористов и воюющих сторон там, где уже идет война.