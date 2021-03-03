Вашингтон готовится к провокациям: QAnon ждет возвращения Трампа 4 марта

В Вашингтоне готовятся к провокациям сторонников бывшего президента Дональда Трампа. Накануне на официальной странице полиции Капитолия было опубликовано сообщение, что правоохранительные органы усилят меры для обеспечения безопасности в Вашингтоне 4 марта.

«Управлению известно о разведданных, касающихся 4 марта, [мы] продолжаем работать с нашими партнерами из правоохранительных органов. Основываясь на имеющихся у нас сведениях, департамент принял оперативные меры по усилению безопасности и укомплектованию личного состава на несколько дней, в том числе 4 марта», — говорится в сообщении.

К 4 марта правоохранительные органы готовились уже давно. Еще в феврале CNN сообщил, что полиция направила запрос на выделение 4900 бойцов Национальной гвардии в столице до 12 марта на случай беспорядков. Перспективу протестов сторонников бывшего президента 4 марта обсуждалась на совещании в Конгрессе.

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Беспорядки ожидаются в этот день не случайно. До 1933 года именно 4 марта проходила инаугурация президентов США. Опасения конгрессменов и полиции связаны с ультраправой теорией заговора движения QAnon.

День «Бури»

5 октября 2017 года Дональд Трамп после встречи со своими военными советниками произнес: «Наверное, это затишье перед бурей». «В этой комнате присутствуют великие мировые военачальники», — добавил он, отказавшись объяснить, что имеет в виду. На уточняющий вопрос журналистов американский лидер лишь ограничился фразой: «Узнаете».

В конце октября того же года на политическом форуме анонимного имиджборда 4chan в треде под названием «Затишье перед бурей» появилось сообщение от пользователя с никнеймом Q, в котором говорилось, что в нескольких странах действует приказ об экстрадиции Хиллари Клинтон на случай попытки бегства через границу. Также анонимный автор заявлял о масштабном плане Дональда Трампа — спецпрокурор Роберт Мюллер на самом деле якобы расследовал заговор демократов с Россией, а руководство Демпартии поклоняется Сатане и участвует в гигантской международной схеме торговли и сексуальной эксплуатации маленьких детей. «Буря» же, о которой говорил Трамп, по версии этого пользователя — это планы по арестам заговорщиков.

Иными словами, руководство Демпартии, все высокопоставленные и влиятельные либералы, по версии этой теории, покровительствуют педофилам, а спасти американцев может только Дональд Трамп.

В результате у экс-президента появилось сразу два движения сторонников — MAGA (англ., аббревиатура слогана избирательной кампании Трампа 2016-го Make America Great Again — «Вернем Америке величие») и QAnon.

Последователи второго движения до последнего верили, что 20 января, в день инаугурации Джо Байдена обещанная «Буря» все же произойдет и Дональд Трамп каким-то образом вернет себе власть — по всей стране пройдут военные трибуналы и массовые аресты демократов. Этого, однако, так и не произошло. Несмотря на это, теория заговора продолжила свое существование и появилось новое пророчество — день «Икс» настанет 4 марта, ведь именно эта дата исторически является днем инаугурации.

«Приобретение большого смысла для больших событий и пометка, что что-то важное должно произойти, а потом ничего не произойдет, является многолетней традицией QAnon», — сказал исследователь движения и ведущий подкаста QAnon Anonymous Трэвис Вью USA Today.

При этом американские СМИ все же констатируют, после довольно спокойной и успешной инаугурации Байдена некоторые последователи движения все же начали разочаровываться в нем.

Новая теория утверждает, что ни один американский президент не прошел официальную инаугурацию со времен 18-го президента Улисса Гранта в 1869 году. Согласно ней, в 1871 году был принят закон, который тайно превратил Соединенные Штаты в корпорацию, сделав всех президентов после Гранта нелегитимными.

Эта теория является частью движения «суверенных граждан» — его последователи считают, что федеральное правительство незаконно, граждане США не должны платить налоги, а шерифы представляют юридическую власть в каждом штате.

То, что некоторые последователи QAnon ухватились за новую теорию, не является чем-то необычным, считает Трэвис Вью. Странно, на его взгляд, другое — не так уж и много лидеров движения разделяют энтузиазм относительно даты 4 марта.

Причин может быть несколько. Разочарование, постигшее многих в QAnon — одна из них. По мнению эксперта, последователи движения не хотят терять репутацию после еще одного несбывшегося предсказания. Кроме того, свой отпечаток оставили последствия штурма Капитолия.

В результате нападения сторонников Дональда Трампа на здание Капитолия 6 января погибли пять человек, включая служащего полиции. После инцидента Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел. Обвинения выдвинуты по меньшей мере против 150 человек. По крайней мере, 13 из 266 арестованных были подписаны на паблики и аккаунты, связанные с QAnon.

Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к бунту, что стало причиной объявления Палатой представителей импичмента экс-президенту. Однако Сенат оправдал Трампа.

Впрочем, и основания для надежды сторонников экс-президента существуют. На Конференции консервативных политических действий, которая прошла 28 февраля, Дональд Трамп впервые после инаугурации Байдена выступил перед своими сторонниками.

«Они [демократы] только что проиграли Белый дом. Но кто знает, кто знает, может быть, я решу победить их в третий раз», — сказал он.