«Изнасиловал и избил»: в Мексике разгорелся скандал вокруг кандидата от власти

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор столкнулся с волной критики на фоне продвижения кандидата от правящей партии «Движение национального возрождения» Феликса Сальгадо Македонио на пост губернатора штата Герреро.

Основной причиной недовольства общественности и политических соратников главы государства стало то, что претендент дважды был обвинен в изнасиловании.

Как пишет Bloomberg, партия Обрадора погрязла в безрезультатных дебатах на тему, стоит ли сохранить Македонио в качестве своего кандидата на предстоящих выборах, которые должны пройти 6 июня. Отдельные критики даже обвиняют «Движение национального возрождения» в кумовстве за отказ от преследования политика.

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По версии агентства, фактор Македонио серьезно влияет на имидж президентской партии и самого главы государства, поскольку почти три года назад борьба за права женщин стала одним из основополагающих принципов предвыборной кампании «Движения национального возрождения». Победив, Обрадор увеличил число женщин в кабинете министров, а также пообещал расширить их права и возможности на территории Мексики.

Пока опросы не сигнализируют о снижении уровня поддержки президента. Так, по мартовскому исследованию El Universal, 64% мексиканцев положительно относятся к деятельности Обрадора, негативно оценивают работу президента лишь 30% респондентов. Согласно опросу, уровень поддержки главы государства вырос на 4% по сравнению с показателями прошлого года.

Однако это не отменяет того, что определенная часть общества крайне негативно воспринимает Македонио и действия Обрадора. В конце февраля более 500 политиков и сторонников партии «Движение национального возрождения» подписали открытое письмо с требованием исключения кандидата из партии и списков на выборах губернатора Герреро.

Более того, мексиканское феминистское движение, получившее особое внимание в ходе прошлогодних массовых акций протеста против преступлений в отношении женщин, также выступило с жесткой критикой в адрес пропрездентсткого кандидата.

Как заявила местная активистка-феминистка Иолицын Хаймс газете The New York Times, многие женщины голосовали за Обрадора, потому что верили в будущее преобразование мексиканской нации. По ее словам, она этой веры уже лишилась.

На данный момент известно о двух женщинах, которые обвинили Македонио в изнасиловании. Одна из них утверждает, что политик напал на нее почти пять лет назад, накачав наркотиками в своем доме. Обвинения выдвинула сотрудница газеты La Jornada Guerrero, где Македонио в тот момент занимал пост руководителя. По ее словам, политик не только ее изнасиловал, но и избил и сделал ее обнаженные фото, которыми впоследствии шантажировал.

Второе обвинение касается 1998 года, его выдвигает Басилия Кастанеда Масиэль. Женщина утверждает, что Македонио изнасиловал ее в своем доме, когда ей было 17 лет. Этот случай имеет особое значение, поскольку Масиэль стала инициатором открытия первого регионального штаба президентской партии в штате Герреро. Однако, выдвинув обвинения, она столкнулась с отказом прокуратуры заводить дело, под предлогом истечения срока давности.

Согласно опросу El Financiero, 62% мексиканцев выступают против кандидатуры Македонио на выборах на фоне появления обвинений в его отношении. Однако внутри штата ситуация несколько иная, по исследованию Parametria, скандальный политик набирает 40% поддержки, что делает его лидером предвыборной гонки.

При этом обвинения против себя Македонио воспринимает абсолютно спокойно, называя себя несколько нетрадиционным политиком. Он прямо говорил, что не видит смысла в «хорошем поведении», так как это не принесет необходимого результата.

«У меня больше недостатков, чем плюсов. Я не собираюсь быть кардиналом. Я бабник, тусовщик, игрок, пьяница», — в шутку заметил Македонио с приходом в партию Обрадора.

Впрочем, непосредственно обвинения в изнасиловании политик категорически отвергает. А его адвокат Хосе Луис Гальегос Перальта не раз отмечал, что в деле против политика «полно противоречий».

С точки зрения профессора Ибероамериканского университета в Мехико Аны Хоакин Руис, на данный момент президент пытается дистанцироваться от этой ситуации, заявляя, что люди должны сами решить, кто может или не может участвовать в выборах.

«Он пытается не занимать какую-либо позицию, чтобы остаться невредимым, но в этом случае ему придется заплатить, в том числе из-за недовольства представителей феминистского движения», — отмечает Руис.

В то же время, сохранение Македонио в избирательных списках вполне может привести к его победе, пишет El Pais, что, по сути, станет позитивным моментом для правящей партии, поскольку популярность кандидата внутри региона не оставляет больших шансов его соперникам.