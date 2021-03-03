«Изнасиловал и избил»: в Мексике разгорелся скандал вокруг кандидата от власти

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор столкнулся с волной критики на фоне продвижения кандидата от правящей партии «Движение национального возрождения» Феликса Сальгадо Македонио на пост губернатора штата Герреро.
Основной причиной недовольства общественности и политических соратников главы государства стало то, что претендент дважды был обвинен в изнасиловании.
Как пишет Bloomberg, партия Обрадора погрязла в безрезультатных дебатах на тему, стоит ли сохранить Македонио в качестве своего кандидата на предстоящих выборах, которые должны пройти 6 июня. Отдельные критики даже обвиняют «Движение национального возрождения» в кумовстве за отказ от преследования политика.
По версии агентства, фактор Македонио серьезно влияет на имидж президентской партии и самого главы государства, поскольку почти три года назад борьба за права женщин стала одним из основополагающих принципов предвыборной кампании «Движения национального возрождения». Победив, Обрадор увеличил число женщин в кабинете министров, а также пообещал расширить их права и возможности на территории Мексики.
Пока опросы не сигнализируют о снижении уровня поддержки президента. Так, по мартовскому исследованию El Universal, 64% мексиканцев положительно относятся к деятельности Обрадора, негативно оценивают работу президента лишь 30% респондентов. Согласно опросу, уровень поддержки главы государства вырос на 4% по сравнению с показателями прошлого года.
Однако это не отменяет того, что определенная часть общества крайне негативно воспринимает Македонио и действия Обрадора. В конце февраля более 500 политиков и сторонников партии «Движение национального возрождения» подписали открытое письмо с требованием исключения кандидата из партии и списков на выборах губернатора Герреро.
Более того, мексиканское феминистское движение, получившее особое внимание в ходе прошлогодних массовых акций протеста против преступлений в отношении женщин, также выступило с жесткой критикой в адрес пропрездентсткого кандидата.
Как заявила местная активистка-феминистка Иолицын Хаймс газете The New York Times, многие женщины голосовали за Обрадора, потому что верили в будущее преобразование мексиканской нации. По ее словам, она этой веры уже лишилась.
На данный момент известно о двух женщинах, которые обвинили Македонио в изнасиловании. Одна из них утверждает, что политик напал на нее почти пять лет назад, накачав наркотиками в своем доме. Обвинения выдвинула сотрудница газеты La Jornada Guerrero, где Македонио в тот момент занимал пост руководителя. По ее словам, политик не только ее изнасиловал, но и избил и сделал ее обнаженные фото, которыми впоследствии шантажировал.
Второе обвинение касается 1998 года, его выдвигает Басилия Кастанеда Масиэль. Женщина утверждает, что Македонио изнасиловал ее в своем доме, когда ей было 17 лет. Этот случай имеет особое значение, поскольку Масиэль стала инициатором открытия первого регионального штаба президентской партии в штате Герреро. Однако, выдвинув обвинения, она столкнулась с отказом прокуратуры заводить дело, под предлогом истечения срока давности.
Согласно опросу El Financiero, 62% мексиканцев выступают против кандидатуры Македонио на выборах на фоне появления обвинений в его отношении. Однако внутри штата ситуация несколько иная, по исследованию Parametria, скандальный политик набирает 40% поддержки, что делает его лидером предвыборной гонки.
При этом обвинения против себя Македонио воспринимает абсолютно спокойно, называя себя несколько нетрадиционным политиком. Он прямо говорил, что не видит смысла в «хорошем поведении», так как это не принесет необходимого результата.
«У меня больше недостатков, чем плюсов. Я не собираюсь быть кардиналом. Я бабник, тусовщик, игрок, пьяница», — в шутку заметил Македонио с приходом в партию Обрадора.
Впрочем, непосредственно обвинения в изнасиловании политик категорически отвергает. А его адвокат Хосе Луис Гальегос Перальта не раз отмечал, что в деле против политика «полно противоречий».
С точки зрения профессора Ибероамериканского университета в Мехико Аны Хоакин Руис, на данный момент президент пытается дистанцироваться от этой ситуации, заявляя, что люди должны сами решить, кто может или не может участвовать в выборах.
«Он пытается не занимать какую-либо позицию, чтобы остаться невредимым, но в этом случае ему придется заплатить, в том числе из-за недовольства представителей феминистского движения», — отмечает Руис.
В то же время, сохранение Македонио в избирательных списках вполне может привести к его победе, пишет El Pais, что, по сути, станет позитивным моментом для правящей партии, поскольку популярность кандидата внутри региона не оставляет больших шансов его соперникам.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес ОбрадорGlobal Look Press