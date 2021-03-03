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«Я сама бывала, дочь постоянно стоит»: Нарусова не собирается запрещать пикеты

Нарусова: слова про «бомжового вида людей» и пикеты вырвали из контекста

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Сенатор Людмила Нарусова раскритиковала СМИ за распространение сообщений, что она якобы предлагала запретить одиночное пикетирование. По ее словам, данную фразу вырвали из контекста, она напомнила, что и сама участвовала в пикетах. Вероятность запрета в России одиночных пикетов исключили и депутаты Госдумы.
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В СМИ 3 марта появилась информация, что в ходе заседания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству сенатор Людмила Нарусова, мать журналистки Ксении Собчак, якобы предложила ввести закон о «недопустимости одиночных пикетов». На видео с заседания Нарусова взяла слово, чтобы уточнить, есть ли в России такой закон. Когда ей сообщили, что его нет, она сделала заявление по этому поводу.

«Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются, ну, неприятно это. Прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями. И тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны. Вот это, по-моему, неприятно», — сказала Нарусова на заседании.

После этого глава комитета Андрей Клишас засмеялся и сказал, что ждет от Нарусовой проект закона о запрете одиночных пикетов. На что сенатор в конце видео так же со смехом сказала: «Нет уж, нет уж».

В комментарии «Газете.Ru» сама Нарусова назвала сообщения, что она якобы выступила с инициативой о запрете одиночных пикетов, фейком. По ее словам, данная фраза была вырвана из контекста.

«Где здесь вы слышите предложение о запрете пикетов? Зачем выдумывать?» — возмутилась она.

Сенатор объяснила, что 2 марта был юбилей первого президента СССР Михаила Горбачева, а на ступенях Совета Федерации в этот день стоял «какой-то бомжового вида человек с предложением судить его (Горбачева — «Газета.Ru») как агента империализма».

«Ну, полный бред! И свое отношение к этому я высказала. Я сама бывала в пикетах, моя дочь постоянно стоит в пикетах. Поэтому только фантазия недобросовестных журналистов может придумать, что я могу запрещать пикеты. Речь шла о конкретном случае. Фразу вырвали из контекста и сделали столько шума», — сказала Нарусова.

По ее словам, вместо того чтобы в Совете Федерации выразить благодарность первому и последнему президенту СССР, который дал демократические свободы, «мы должны вот это терпеть в день его юбилея».

«Вот, о чем шла речь. А фразу вырвали из контекста и сделали из меня, человека, который впервые, между прочим, вчера выступил с предложением сделать закон, который ограничивал бы пытки силовиков, которые они в колониях и СИЗО применяют к заключенным. Вот об этом вам не интересно. Вам интересно, что Нарусова хочет пикеты запретить. Ну что за чушь!

За распространение фейков есть ответственность, а писать, что я запрещаю пикеты — это фейк», — заключила сенатор.

Отсутствие возможности введения в России запрета на одиночное пикетирование подтвердили и опрошенные «Газетой.Ru» депутаты Госдумы. В частности, отрицательно на соответствующий вопрос ответил представитель «Справедливой России», первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Я понимаю чисто по-человечески. Иногда раздражают люди, которые стоят перед Думой или Советом Федерации, буквально лезут в глаза со своими плакатами. Но с другой стороны, можно понять и этих людей, их проблемы, они хотят привлечь внимание. Поэтому, я думаю, к этому надо относиться терпимо», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что у каждого пикета есть свой адресат, и люди хотят, чтобы их услышали именно чиновники либо депутаты, кто может решить их вопрос, поэтому пикетировать где-то далеко от присутственных мест тоже было бы неправильно.

Депутат Госдумы от «Единой России», зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко подтвердила, что подобной инициативы от Нарусовой не поступало, и отметила, что ей самой пикеты не мешают.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб назвала одиночное пикетирование вполне демократичной формой протеста. «Я уверена, что, если в государстве все довольны или все молчат, это нехорошая тенденция. Поэтому одиночные пикеты как форма протеста по любому поводу — почему нет? Не вижу в этом никакой проблемы», — сказала она.

В то же время, депутат обратила внимание, что, если протесты организовывают таким образом, чтобы помешать каким-то мероприятиям, дорожному движению, — это нужно пресекать. То же касается и пикетов у особо охраняемых, опасных или оборонных объектов. «Но все это на сегодняшний день регулируется действующим законодательством», — констатировала она.

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