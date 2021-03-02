Санкции вместо перезагрузки: в США рассказали об отношениях с Россией

В администрации США заявили об отсутствии у страны намерений добиваться «перезагрузки» отношений с Россией. Как заявил высокопоставленный представитель администрации США, слова которого приводит РИА «Новости», цель Вашингтона заключается в том, чтобы иметь с Москвой предсказуемые и стабильные отношения, но ни «перезагрузки», ни эскалации отношений Соединенные Штаты не хотят.

По словам представителя Белого дома, действия администрации Байдена в отношении России будут отличаться от тех, которые имели место при предшествующей администрации.

«Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами», — подчеркнул он.

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В Белом доме пообещали в ближайшие недели дать ответ на ряд «дестабилизирующих действий» России по четырем аспектам.

Помимо того, в ходе выступления высокопоставленного представителя администрации США стало известно о введении американским минпромторгом санкций против 14 российских организаций из-за ситуации с основателем »Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов)» (ФБК, в России организация признана иностранным агентом) Алексеем Навальным. Из числа этих организаций 13 относятся к коммерческим компаниям. Десять из них находятся в России, три — в Германии, а одна — в Швейцарии. Еще одно юридическое лицо, против которого ввели санкции, — государственный исследовательский институт в России.

«Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического (оружия)», — утверждает представитель американской администрации.

По его словам, любой экспорт и реэкспорт продукции, которая связана с этими организации, будет подпадать под лицензионный режим Соединенных Штатов «с презумпцией отказа» в лицензии.

Помимо физлиц, под американские рестрикции попали семь российских чиновников.

Согласно заявлению представителя администрации США, вся собственность эти людей, которую удастся обнаружить в юрисдикции США, будет заблокирована.

«В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует оказаться под санкциями», — уточнил представитель администрации.

Имена людей, попавших под санкции, пока не разглашаются. Но стоит отметить, что ранее стало известно о введении санкций из-за ситуации с Навальным со стороны Евросоюза. Согласно информации в документе в официальном журнале ЕС, персональные ограничения со стороны Брюсселя распространятся на российского генпрокурора Игоря Краснова, руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и начальника Росгвардии Виктора Золотова.

Европейские санкции были введены в соответствии с новым глобальным режимом санкций Евросоюза за нарушения в области прав человека. Данный случай его применения — первый в истории. В 2019 году его разработку инициировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Более того, он предлагал назвать этот режим в честь Навального, но идею отвергли.

На ситуацию с основателем ФБК мировое сообщество обратило внимание еще в августе, когда при перелете из Томска в Москву Навальному стало плохо. Из-за этого самолет совершил вынужденную посадку в Омске. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови.

Навального вскоре перевезли в Германию, где он некоторое время пребывал в коме. Как утверждало правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков, Навальный якобы был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Эту версию подтвердили несколько зарубежных организаций. При этом, как сообщают в МИД РФ, российская сторона не получила от Запада и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данных о веществе, которым якобы был отравлен Навальный.

По возвращении из Германии 17 января Навальный был задержан прямо в здании аэропорта Шереметьево.

Суд в Москве 2 февраля постановил заменить ему условный срок по делу »Ив Роше» о мошенничестве на 3,5 года колонии общего режима.

Решение было вынесено из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет с учетом срока, отбытого под домашним арестом.

Европейский суд по правам человека опроверг предположения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность. И хотя Страсбург не признал политической подоплеки в деле «Ив Роше», все же присудил компенсации за домашний арест. Они были выплачены российскими властями.

Американская разведка обвинила ФСБ в причастности к отравлению Навального «Новичком», отметив, что такой вывод был сделан «с высокой степенью уверенности» (with high confidence), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.