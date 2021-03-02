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«День сурка» в ПАСЕ: может ли Россия вновь покинуть эту организацию

Члены российской делегации оценили возможность выхода России из ПАСЕ

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Vincent Kessler/Reuters
Россия может покинуть ПАСЕ, если против нее будет запущен трехсторонний механизм за нарушение устава Совета Европы, объявил глава российской делегации Петр Толстой. По его словам, это также повлечет за собой и выход Москвы непосредственно из СЕ. «Газета.Ru» опросила представителей российской делегации в ПАСЕ о перспективах ухода России из организации, а также о возможных причинах введения ограничений против РФ.
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин заявил, что свое заявление вице-спикер Госдумы Петр Толстой сделал в рамках круглого стола «25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация», где звучали самые разные мнения.

«Там были предложения о том, чтобы повнимательнее рассмотреть возможность выхода из Совета Европы, а с другой стороны, высказывались мнения о том, что России ни в коем случае не стоит этого делать. Что касается выступления Петра Толстого, то нового ничего сказано не было, поскольку российская делегация с момента возвращения в ПАСЕ постоянно озвучивало свою твердую и неизменную позицию — Россия готова конструктивно и открыто работать абсолютно со всеми членами ПАСЕ на основе равноправного и взаимоуважительного диалога.

Никакие ограничения в работе российской делегации наша страна не приемлет, в противном случае Россия готова прекратить свою работу в рамках ПАСЕ», — сказал сенатор «Газете.Ru».

Это общая позиция, не только руководителя делегации, но и каждого члена, продолжил Башкин, но это совсем не призыв к уходу с этой площадки. Это не значит, что Россия не желает конструктивного диалога.

«Мы прекрасно понимаем, что в общей повестке европейских государств накопилось немало вопросов, которые можно решить только вместе. Поэтому Россия не планирует покинуть ПАСЕ, но предупреждает, что в случае наложения каких-то ограничений не видит возможностей для дальнейшей работы на этой площадке», — отметил сенатор.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член российской делегации в ПАСЕ Оксана Пушкина считает, что высказывания о возможном уходе России из Парламентской ассамблеи Совета Европы, к сожалению, лишь нагнетают обстановку и не идут на пользу общему делу.

«На мой взгляд, вопреки желаниям русофобов, надо продолжать полнокровно работать и искать объединяющую повестку, отстаивая российские национальные интересы.

Несмотря на ощутимо возросшее давление на нашу страну, в том числе и на европейских международных площадках, есть то, что волнует всех: глобальные экологические проблемы, здоровье населения (онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, СПИД), терроризм, развитие искусственного интеллекта, возрастающая безработица, дети-инвалиды, насилие, организованная преступность и другие темы, в которых мы значительно преуспели в плане поиска конструктива», — добавила депутат в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Пушкиной, с коллегами необходимо делится позитивным опытом, где одним из примеров является борьба с пандемией коронавируса COVID-19, также важно уметь вести диалог.

«Залог нашего успеха в ПАСЕ — достоинство, уверенность в собственной правоте, спокойствие, и видение светлых перспектив. Необъятных! Россия за 25 лет членства в СЕ внесла реальный вклад в работу организации и готова расширять взаимодействие в поиске ответов на новые общеевропейские вызовы», — подчеркнула депутат.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации в ПАСЕ Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» напомнила:

Россия уже уходила из ПАСЕ на пять лет. По ее словам, за это время, по сути, ничего серьезного не произошло.

«То есть остальные структуры, входящие в Совет Европы, продолжили свою полноценную работу. Единственное, мы не участвовали в выборах судей ЕСПЧ, за время нашего отсутствия его состав практически полностью был обновлен — это Россию не устраивало», — указала депутат.

Причины давления

При этом представители российской делегации ПАСЕ придерживаются разных точек зрения в вопросе того, что может послужить причиной для введения ограничений в отношении России в рамках Совета Европы. Так, Александр Башкин отметил, что российская сторона в целом не видит каких-либо оснований для наложения санкций.

«Те претензии, которые предъявляет ряд делегаций, мы не рассматриваем всерьез, так как они явно политизированы и продиктованы их заокеанскими кураторами. На вопрос о том, что может подвигнуть ПАСЕ к ограничению России, можно ответить словами представителя немецкой делегации Франка Швабе. В своем выступлении на очередном обсуждении вопроса о лишении России полномочий, внесенном украинской делегацией, он сказал, что начало каждого пленарного заседания ПАСЕ напоминает фильм «День сурка», — заявил сенатор.

Как только начинается заседание, встает Украина и говорит: «давайте выгоним Россию», пояснил Башкин.

Это уже становится не смешно и порядком всем надоело, поскольку Европа нуждается в России и Совет Европы не сможет работать без взаимодействия с ней, добавил он.

В свою очередь Светлана Журова отметила, что в настоящее время все крутится вокруг фигуры Алексея Навального. Она допускает, что в ПАСЕ готовится ряд докладов по России, в том числе и по его делу.

«Мы неоднократного заявляли, что в таком случае необходимо сравнивать ситуацию и в других государствах. Пока получается, что только в России происходят какие-то события, а в других странах Совета Европы нет. Тем не менее какие-то ограничения по тому же Навальному действительно могут быть применены против РФ», — добавила депутат.

По мнению Журовой, в действиях ряда делегаций ПАСЕ прослеживается интересная закономерность, поскольку они говорят по Навальному примерно тоже самое, что говорили ранее о Pussy Riot.

«То есть называют его якобы заложником политических репрессий и так далее. Наверное, он бы был слегка удивлен, если бы узнал об этом, поскольку сравнивать Навального с Pussy Riot несколько странно. В целом создается ощущение, что ПАСЕ нужно просто за что-то зацепится в отношении России, поэтому нам не стоит отчасти на это реагировать», — подчеркнула депутат.

Механизм исключения

Толстой в своем выступлении аргументировал возможный уход России из ПАСЕ и СЕ тем, что против страны могут использовать новый трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава Совета Европы. По его словам, Россия не имеет союзников в ПАСЕ, поскольку сама до конца не определила свои цели и интересы в связи с нахождением в этой организации.

«Никакие темы, которые мы предлагаем в качестве объединительных, там не поддерживаются. Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, все так и будет — конфронтационный подход, преследование России по политическим абсолютно вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Совета Европы», — отмечал глава российской делегации.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, отсутствие союзников у России в ПАСЕ, вероятно, может помочь запуску трехстороннего механизма против российской стороны.

«Сам механизм предполагает несколько этапов. Первый включает в себя инициирование санкционного механизма, который могут предпринять в ПАСЕ, комитете министров СЕ или на уровне генсека Совета Европы. Само решение о запуске должен принять непосредственно комитет министров, при чем квалифицированным большинством в две трети голосов — можно предположить, что это количество смогут набрать сторонники жестких мер в отношении России», — добавил эксперт.

Второй этап заключается в направлении миссии комитета министров СЕ в страну, которая попала под действие механизма, продолжил Топорнин. Они должны будут представить отчет по ситуации в государстве, который также должен быть утвержден большинством голосов. При этом они могут предложить дорожную карту для выхода из конфликтной ситуации, с набором требований и мероприятий для снятия причины ограничений.

«Третий этап — последняя стадия, решение вопроса об исключении или приостановки членства страны в Совете Европы, который наступает, если урегулировать проблему не удалось. По сути, механизм на практике реализовать крайне сложно, потому что он может затянуться почти на два года — за это время либо сама проблема уйдет или же появится что-то иное. Если такая процедура все же будет начата против России, не исключено, что российская сторона действительно не будет дожидаться ее окончания», — резюмировал эксперт.

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