«День сурка» в ПАСЕ: может ли Россия вновь покинуть эту организацию

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин заявил, что свое заявление вице-спикер Госдумы Петр Толстой сделал в рамках круглого стола «25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация», где звучали самые разные мнения.

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«Там были предложения о том, чтобы повнимательнее рассмотреть возможность выхода из Совета Европы, а с другой стороны, высказывались мнения о том, что России ни в коем случае не стоит этого делать. Что касается выступления Петра Толстого, то нового ничего сказано не было, поскольку российская делегация с момента возвращения в ПАСЕ постоянно озвучивало свою твердую и неизменную позицию — Россия готова конструктивно и открыто работать абсолютно со всеми членами ПАСЕ на основе равноправного и взаимоуважительного диалога.

Никакие ограничения в работе российской делегации наша страна не приемлет, в противном случае Россия готова прекратить свою работу в рамках ПАСЕ», — сказал сенатор «Газете.Ru».

Это общая позиция, не только руководителя делегации, но и каждого члена, продолжил Башкин, но это совсем не призыв к уходу с этой площадки. Это не значит, что Россия не желает конструктивного диалога.

«Мы прекрасно понимаем, что в общей повестке европейских государств накопилось немало вопросов, которые можно решить только вместе. Поэтому Россия не планирует покинуть ПАСЕ, но предупреждает, что в случае наложения каких-то ограничений не видит возможностей для дальнейшей работы на этой площадке», — отметил сенатор.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член российской делегации в ПАСЕ Оксана Пушкина считает, что высказывания о возможном уходе России из Парламентской ассамблеи Совета Европы, к сожалению, лишь нагнетают обстановку и не идут на пользу общему делу.

«На мой взгляд, вопреки желаниям русофобов, надо продолжать полнокровно работать и искать объединяющую повестку, отстаивая российские национальные интересы.

Несмотря на ощутимо возросшее давление на нашу страну, в том числе и на европейских международных площадках, есть то, что волнует всех: глобальные экологические проблемы, здоровье населения (онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, СПИД), терроризм, развитие искусственного интеллекта, возрастающая безработица, дети-инвалиды, насилие, организованная преступность и другие темы, в которых мы значительно преуспели в плане поиска конструктива», — добавила депутат в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Пушкиной, с коллегами необходимо делится позитивным опытом, где одним из примеров является борьба с пандемией коронавируса COVID-19, также важно уметь вести диалог.

«Залог нашего успеха в ПАСЕ — достоинство, уверенность в собственной правоте, спокойствие, и видение светлых перспектив. Необъятных! Россия за 25 лет членства в СЕ внесла реальный вклад в работу организации и готова расширять взаимодействие в поиске ответов на новые общеевропейские вызовы», — подчеркнула депутат.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации в ПАСЕ Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» напомнила:

Россия уже уходила из ПАСЕ на пять лет. По ее словам, за это время, по сути, ничего серьезного не произошло.

«То есть остальные структуры, входящие в Совет Европы, продолжили свою полноценную работу. Единственное, мы не участвовали в выборах судей ЕСПЧ, за время нашего отсутствия его состав практически полностью был обновлен — это Россию не устраивало», — указала депутат.

Причины давления

При этом представители российской делегации ПАСЕ придерживаются разных точек зрения в вопросе того, что может послужить причиной для введения ограничений в отношении России в рамках Совета Европы. Так, Александр Башкин отметил, что российская сторона в целом не видит каких-либо оснований для наложения санкций.

«Те претензии, которые предъявляет ряд делегаций, мы не рассматриваем всерьез, так как они явно политизированы и продиктованы их заокеанскими кураторами. На вопрос о том, что может подвигнуть ПАСЕ к ограничению России, можно ответить словами представителя немецкой делегации Франка Швабе. В своем выступлении на очередном обсуждении вопроса о лишении России полномочий, внесенном украинской делегацией, он сказал, что начало каждого пленарного заседания ПАСЕ напоминает фильм «День сурка», — заявил сенатор.

Как только начинается заседание, встает Украина и говорит: «давайте выгоним Россию», пояснил Башкин.

Это уже становится не смешно и порядком всем надоело, поскольку Европа нуждается в России и Совет Европы не сможет работать без взаимодействия с ней, добавил он.

В свою очередь Светлана Журова отметила, что в настоящее время все крутится вокруг фигуры Алексея Навального. Она допускает, что в ПАСЕ готовится ряд докладов по России, в том числе и по его делу.

«Мы неоднократного заявляли, что в таком случае необходимо сравнивать ситуацию и в других государствах. Пока получается, что только в России происходят какие-то события, а в других странах Совета Европы нет. Тем не менее какие-то ограничения по тому же Навальному действительно могут быть применены против РФ», — добавила депутат.

По мнению Журовой, в действиях ряда делегаций ПАСЕ прослеживается интересная закономерность, поскольку они говорят по Навальному примерно тоже самое, что говорили ранее о Pussy Riot.

«То есть называют его якобы заложником политических репрессий и так далее. Наверное, он бы был слегка удивлен, если бы узнал об этом, поскольку сравнивать Навального с Pussy Riot несколько странно. В целом создается ощущение, что ПАСЕ нужно просто за что-то зацепится в отношении России, поэтому нам не стоит отчасти на это реагировать», — подчеркнула депутат.

Механизм исключения

Толстой в своем выступлении аргументировал возможный уход России из ПАСЕ и СЕ тем, что против страны могут использовать новый трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава Совета Европы. По его словам, Россия не имеет союзников в ПАСЕ, поскольку сама до конца не определила свои цели и интересы в связи с нахождением в этой организации.

«Никакие темы, которые мы предлагаем в качестве объединительных, там не поддерживаются. Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, все так и будет — конфронтационный подход, преследование России по политическим абсолютно вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Совета Европы», — отмечал глава российской делегации.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, отсутствие союзников у России в ПАСЕ, вероятно, может помочь запуску трехстороннего механизма против российской стороны.

«Сам механизм предполагает несколько этапов. Первый включает в себя инициирование санкционного механизма, который могут предпринять в ПАСЕ, комитете министров СЕ или на уровне генсека Совета Европы. Само решение о запуске должен принять непосредственно комитет министров, при чем квалифицированным большинством в две трети голосов — можно предположить, что это количество смогут набрать сторонники жестких мер в отношении России», — добавил эксперт.

Второй этап заключается в направлении миссии комитета министров СЕ в страну, которая попала под действие механизма, продолжил Топорнин. Они должны будут представить отчет по ситуации в государстве, который также должен быть утвержден большинством голосов. При этом они могут предложить дорожную карту для выхода из конфликтной ситуации, с набором требований и мероприятий для снятия причины ограничений.

«Третий этап — последняя стадия, решение вопроса об исключении или приостановки членства страны в Совете Европы, который наступает, если урегулировать проблему не удалось. По сути, механизм на практике реализовать крайне сложно, потому что он может затянуться почти на два года — за это время либо сама проблема уйдет или же появится что-то иное. Если такая процедура все же будет начата против России, не исключено, что российская сторона действительно не будет дожидаться ее окончания», — резюмировал эксперт.