Евросоюз не помог: в Грузии вновь вспыхнули протесты

Центр Тбилиси 2 марта охватили новые антиправительственные демонстрации — представители оппозиции организовали пикетирование парламента, несмотря на соглашение о начале диалога с властью. Акция носила по большей части мирный характер, однако как минимум семь протестующих были задержаны полицией. Основной причиной для этого стали столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов.

Новая акция стала лишь частью протестной активности, которая наблюдается на улицах Тбилиси в последнее время. У здания парламента до сих пор расположен палаточный городок представителей оппозиции, который планомерно увеличивается с каждым днем.

По предварительным оценкам, на проспекте Руставели установлено уже более 20 палаток.

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Главные требования противников действующей власти сводятся к проведению досрочных парламентских выборов (оппозиция отказывается признавать итоги прошлых) и освобождению политических заключенных. В этом требовании отдельное внимание уделяется лидеру крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия, арестованному в конце февраля.

После его задержания в офисе партии силами спецназа и полиции, которым пришлось пробиваться через баррикады его сторонников, оппозиция решила объявить о старте бессрочных демонстраций. На данный момент уже известно о пяти будущих акциях, которые должны пройти у зданий парламента, правительства или МВД.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник МГИМО Вадим Муханов, уличные акции — ключевая ресурсная база для оппозиции, так как с их помощью они могут и хотят раскачать ситуацию.

«Выборы уже прошли, результаты объявлены и теперь они играют с учетом этих переменных. Понятно, что бойкот базируется на неприятии голосования, лучше всего это можно продемонстрировать массовыми демонстрациями.

Они уже видели успех таких действий в 2019 году, когда им удалось раскачать ситуацию и заставить власти пойти на определенный набор компромиссов. Судя по всему, в настоящее время у них существует такая же уверенность в том, что власть может качнуться в их пользу», — отметил эксперт.

Деструктивный подход

Противостояние власти и оппозиции в Грузии тянется с осени прошлого года, когда в стране состоялись парламентские выборы. Голосование прошло с частичными изменениями выборной системы — смещением в пользу пропорциональной части вместо мажоритарной – именно этого требовала оппозиция.

Однако победу на выборах вновь одержала правящая партия «Грузинская мечта», после чего ее оппоненты отказались признавать их результаты, обвинив власти в фальсификациях и многочисленных нарушениях.

В итоге страна столкнулась с акциями протеста и частичной блокировкой работы парламента, вызванной бойкотом заседаний со стороны оппозиции.

Арест Мелии лишь усугубил кризис и привел к вмешательству Евросоюза в ситуацию в качестве посредника. 1 марта глава Евросовета Шарль Мишель провел первый раунд переговоров с представителями оппозиции и власти. На встрече удалось достичь соглашения о начале диалога, Мишель призвал стороны достичь договоренностей к 16 марта, когда новый премьер Грузии Ираклий Гарибашвили должен прибыть в Брюссель.

Продолжение протестных акций со стороны оппозиции отчасти подорвало эти договоренности. Как заявил Гарибашвили, оппозиционные партии Грузии, пытавшиеся пикетировать здание парламента, ведут себя деструктивно.

«Это [попытка пикета парламента] является антигосударственным, незаконным и деструктивным действием, что не соответствует интересам диалога, который мы начали с нашей командой. Еще вчера я со своей стороны заявил о готовности и сделал первый шаг на пути диалога от имени нашей команды», — отметил премьер.

Шанс на соглашение

С точки зрения профессора Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, успех Евросоюза в качестве посредника при урегулировании ситуации в Грузии, зависит от того, насколько он будет вовлечен в этот процесс.

«Обе стороны — правящую партию и оппозицию — покинули лидеры, настроенные на диалог, поэтому достичь соглашения в настоящее время очень трудно. Если не будет сильного нажима со стороны ЕС, то договорится будет непросто. Тем более, что оппозиция продолжает протестовать, а власти отказываются идти на уступки», — сказал эксперт «Газете.Ru».

В свою очередь Вадим Муханов считает, что перспективы урегулирования пока сохраняются, но при посредничестве ЕС они значительно ниже, чем при посредничестве США — американская администрация все же оказывает гораздо большее влияние на Грузию. По его мнению, в данный момент оппозиция чувствует определенную уверенность в успехе.

«Судя по всему, дополнительную уверенность им придает уход лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили из политики и отставка премьера Георгия Гахарии. С их точки зрения, либо Запад поможет в лоббировании их интересов, либо правящая сила сама пойдет на уступки, боясь потерять власть», — добавил эксперт.

«Очень важно, что в пользу новых протестов складывается и сезонный аспект — весна-лето период протестной активности в Грузии. К тому же все рассчитывают на уход пандемии с Южного Кавказа в ближайшее время, что позволит организовать массовые демонстрации по примеру акций 2019 года», — резюмировал Муханов.