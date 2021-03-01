«Мой путь на Голгофу»: во Франции посадили бывшего президента

Парижский суд признал бывшего главу Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по так называемому делу о прослушивании телефонных переговоров. Экс-президента впервые в истории страны приговорили к реальному сроку в один год тюремного заключения, еще два он получил условно.

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Вместе с Саркози тюремные сроки получили еще два фигуранта дела — бывший адвокат экс-президента Тьерри Эрзога и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер. Первого суд приговорил к трем годам лишения свободы, два из которых условно, также юристу запретили заниматься адвокатской практикой в течении пяти лет. В свою очередь Азибер был приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых условно. Его вместе с Эрзогой суд признал виновным в разглашении профессиональной тайны.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Юрий Рубинский,

сам приговор бывшему президенту во Франции это не парадоксальный факт, все же экс-глава государства Жак Ширак был привлечен к ответственности и получил условный срок еще 10 лет назад.

«Однако это тяжелый удар не только по Саркози, но и достаточно серьезный момент в фактически стартовавшей кампании президентских выборов 2022 года. Традиционные партии — республиканцы и социалисты — выбыли из реальной борьбы за пост главы государства после выборов 2017 года и для Республиканской партии была очень важна фигура Саркози. Речи не шло о том, чтобы он стал реальным кандидатом от республиканцев, но его поддержка в пользу того или иного претендента могла сыграть большую роль», — добавил эксперт.

В свою очередь научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев отметил, что Саркози, уйдя с поста президента имел целый шлейф разных дел, в том числе связанных с Ливией и расследованием вокруг дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Бетанкур.

«Вокруг него было очень много скандальных страниц, что использовали его политические оппоненты. Учитывая, что десять лет назад аналогичные меры были приняты в отношении президента Ширака, вес которого в новейшей истории Франции гораздо масштабнее, стало понятно, что Саркози вряд ли сможет избежать обвинений», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Сам приговор, возможно, стоит рассматривать как некий показательный момент, потому что давать реальные и большие сроки экс-президенту было бы странно, продолжил Тимофеев, поэтому вероятнее всего он получил наиболее мягкий приговор, к которому пришли стороны обвинения и защиты.

Преступления экс-президента

Так называемое дело о прослушивании телефонных разговоров, за которое Саркози получил тюремный срок, основано на перехваченных беседах экс-президента с Эргозом в период 2013-2014 годов. Прокуратура обвинила бывшего главу президента в попытке помочь судье Азиберу получить престижный пост в Монако через своего адвоката. Эти моменты стороны якобы обсуждали в ходе разговоров, правда, не используя свои настоящие имена — однако экспертиза установила подлинность голоса Саркози.

При этом свою помощь экс-президент предлагал в обмен на информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Бетанкур — еще одно из дел против Саркози, также его обвиняли в получении финансирования от ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2007 году.

Сам Саркози в ходе судебного процесса категорически отрицал вину, когда адвокаты экс-президента требовали снятия всех обвинений за незаконную прослушку его телефона, что является нарушением тайны следствия, поскольку под запись попали диалоги адвоката с подзащитным.

С точки зрения Саркози, его дело является скандалом и останется в истории Франции. Это преследование он считал местью судей за попытку ограничить их полномочия во время его нахождения у власти.

«Для меня это дело стало подлинным путем на Голгофу. Но если в ходе разбирательства будет установлена истина, то я готов за это заплатить такую цену», — объявил Саркози на одном из слушаний.

К слову, в момент вынесения приговора по его делу он также присутствовал в суде, однако отказался как-либо комментировать вердикт журналистам. Пока неизвестно, будут ли юристы Саркози обжаловать приговор, но адвокаты Тьерри Эрзога уже заявили о подаче соответствующей апелляции.

Фактор выборов

Сам факт приговора в отношении Саркози вызвал достаточно бурное обсуждение во французских СМИ, которые по большей части касались будущих президентских выборов. Как пишет L'Opinion, экс-президент выступал в качестве одного из резервных вариантов партии республиканцев на предстоящих выборах.

Это обусловлено тем, что Саркози сохраняет определенную популярность среди французов. Так, по прошлогоднему опросу JDD, 20% респондентов назвали экс-президента лучшим вариантом для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 вместо действующего главы государства Эммануэля Макрона.

С точки зрения Юрия Рубинского, дисквалификация или устранение Саркози поднимает вопрос о том, кто станет кандидатом на выборах от республиканцев, от чего зависит сам сценарий будущих выборов.

«Три четверти французов против повторения сценария 2017 года, а именно дуэли между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен. Собственно, вся интрига будущих выборов заключается в том, кто пройдет во второй тур вместе с Ле Пен. Как ожидается, лидер «Национального объединения» точно сможет преодолеть первый тур, но ее противник пока не ясен», — добавил эксперт.

Если фигура Саркози в качестве поддержки республиканцев отпадает, скорее всего, Ле Пен вновь будет противостоять Макрон, продолжил Рубинский, правда в этот раз лидер «Национального объединения» может обойти действующего президента, поскольку по всем опросам разрыв между ними составляет 4-5%.

В то же время Павел Тимофеев считает, что переоценивать влияние фактора Саркози как одного из рулевых партии республиканцев в данный момент не стоит. По его словам, президентский срок политика закончился еще в 2012 году, на второй срок он переизбраться не смог, да и последние праймериз республиканцев проиграл.

«Многие аналитики сошлись на том, что эпоха Саркози уже прошла и рассчитывать на него как потенциального политика смысла нет. Республиканцы вряд ли рассчитывали на него как на некий актив, поэтому на их стратегию приговор Саркози, скорее всего, сильно не повлияет. Эта партия в преддверии выборов будет делать ставку на политиков более молодого поколения», — резюмировал эксперт.