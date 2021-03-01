Законы о коллаборантах: на Украине собираются сажать за отрицание агрессии

В Верховной раде Украины в конце февраля был зарегистрирован законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность. Авторами инициативы является группа депутатов правящей партии «Слуга народа».

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Один из авторов — Евгения Кравчук — рассказала о законопроекте в своем Facebook. Также полный текст документа опубликовало издание «Страна.ua».

«Пришить госизмену»

Инициатива предусматривает запрет для «коллаборантов» занимать государственные должности сроком на 15 лет. Помимо этого, в законопроекте предусмотрены и другие формы ответственности, в том числе, и уголовные наказания.

Коллаборационистской деятельностью признаются «публичные отрицания гражданина Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы» к: поддержке решений или действий «государства-агрессора, вооруженных формирований или оккупационной администрации государства-агрессора»; сотрудничества с ними, «непризнание распространения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями» страны.

Украинские журналисты обращают внимание, что проблема заключается в том, что критерии «поддержки» и «сотрудничества» четко не прописаны в законопроекте, а значит, пространство для их трактовки может быть слишком широким.

Итак, тех граждан Украины, которые «добровольно занимали должности, не связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти» может ожидать ответственность в виде запрета на эту деятельность сроком от 10 до 15 лет. Под эту норму попадает весь обеспечивающий персонал, работающий в госструктурах в Донбассе или Крыму.

Та же мера наказания, но с конфискацией имущества, предусмотрена для тех, кто осуществлял пропаганду в учебных заведениях, а также совершавших действия, направленные на внедрение российских образовательных стандартов. То есть ответственность могут понести все сотрудники образовательных учреждений Донбасса или Крыма.

Исправительные работы сроком до двух лет, арест до шести месяцев или даже лишение свободы до трех лет может получить человек, который «передавал материальные ресурсы» представителям власти или «вооруженных формирований, созданных на временно оккупированной территории». Как поясняет «Страна.ua», под эту норму попадают все, кто вел предпринимательскую деятельность в Крыму или Донбассе.

Тех, кто занимал государственную должность или же участвовал в организации референдумов и выборов в Донбассе или Крыму, может ожидать штраф или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с запретом на ведение соответствующей деятельности от 10 до 15 лет, а также конфискация имущества.

Более суровое наказание предполагается ввести для тех, кто занимался «организацией и проведением мероприятий политического характера или осуществлением информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором», направленных на поддержку России и «предотвращения ответственности за вооруженную агрессию против Украины». За активное участие в подобных мероприятиях предлагается установить ответственность в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.

«По этой статье можно будет сажать за выступление украинцев в эфирах российского ТВ, участие в любых совместных мероприятиях, где могут быть задействованы представители властей РФ (особенно, если их покажут в СМИ). Уголовно наказуемыми также становятся любые телемосты с Россией или с ДНР, которые проводили отдельные украинские медиа», — пишет «Страна.ua».

Лишение свободы на срок от 10 до 12 лет может ожидать тех, кто добровольно занимал должность в судебных и правоохранительных органах, а также тех, кто воевал против Украины.

Еще один посвященный ответственности за коллаборационизм законопроект «устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профессиональных союзов и общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, уполномоченные лица которых осуществляли такое сотрудничество».

Как отмечает «Страна.ua», наказание может последовать путем задействования статьи 111 — «Государственная измена».

«При этом ранг уполномоченных лиц не выписан — то есть в теории это может быть любое должностное лицо, которому СБУ сможет «пришить» госизмену. Учитывая, что данную статью сегодня вменяют произвольно, за «неправильные» мнения, основания закрывать указанные выше организации у власти будут появляться массово. Не говоря уже о том, что будет внедрен принцип коллективной ответственности, не предусмотренный в демократических странах», — отмечает издание.

Депутат «Слуги народа» Евгения Кравчук, соавтор инициативы, отказалась отвечать на вопросы «Газеты.Ru».

«Госизмена», санкции, блокировка СМИ

В последнее время в украинской информационной повестке действительно участились случаи преследования по статье «Госизмена». В розыск по подозрению в госизмене был ранее объявлен блогер Анатолий Шарий. То же обвинение было предъявлено журналисту Юрию Дудкину.

Служба безопасности Украины считает, что Шарий вел противоправную деятельность, которая нанесла ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере. По версии обвинения, блогер помогал России в проведении «информационных операций».

Что касается Юрия Дудкина, то на сайте СБУ опубликовано сообщение, в котором говорится, что следователи «установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, Youtube-канала) и отдельные блогеры, [которые] финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского «Первого канала» и агентства News Front.

«В то же время, «эксперт» принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах. Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков», — говорится на сайте СБУ.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, который давал экспертные комментарии российским СМИ, также опасается преследования по статье о «Госизмене».

«Закон о «коллаборантах» внесен в Раду (по нему можно посадить просто за комментарии для СМИ страны-агрессора), но пока не проголосован. Но у нас могут просто без всякого закона осудить как критика власти, если сильно захотят», — рассказал Погребинский «Газете.Ru».

Параллельно с этим власти Украины начали настоящую борьбу со СМИ и онлайн-платформами. На прошлой неделе Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации на Украине, потребовала от провайдеров заблокировать четыре крупных Telegram-канала и 426 сайтов. Среди них — российское издание РБК, LiveJournal, новостные порталы России и Украины «Аргументы Неделi», Vlasti.net, Zaxid Media, DneprNews, российский сервис онлайн-метрики Liveinternet. Позже, правда, дело, по которому эти ресурсы были заблокировано, закрыли.

Еще одним аспектом этой борьбы стало введение санкций в отношении украинских граждан — руководства партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая выступает за окончание войны в Донбассе путем выполнения Минских соглашений и сближение с Россией. В рамках этого противостояния также были закрыты сразу несколько телеканалов, принадлежащих члену ОПЗЖ Тарасу Козаку.

2 февраля в его отношении были введены санкции, которые также предполагали аннулирование лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Эти телеканалы неоднократно транслировали встречу членов ОПЗЖ с представителями российских властей. Чаще всего Россию для этих целей посещал глава политсовета партии Виктор Медведчук.

20 февраля санкции были введены и в отношении Медведчука. Соответствующий указ также подписал Владимир Зеленский.

Ограничительные меры, кроме того, были введены в отношении супруги политика Оксаны Марченко, а также еще шестерых физических и 19 юридических лиц. В СБУ пояснили, что санкции вводятся в связи с расследованием по финансированию терроризма и касаются поставок угля с территории непризнанной Луганской народной республики. Ограничения предполагают арест имущества сроком на три года.

Так руководство страны без судебных разбирательств наложило ответственность на лиц, не доказывая их вину. На Украине тут же поднялась дискуссия о законности санкций в отношении собственных граждан. Законопроекты о коллаборантах же создают правовые механизмы, чтобы ввести механизмы ответственности. В случае их принятия в нынешнем виде Виктора Медведчука, как политика, посещающего Россию для встреч с ее руководством, к примеру, можно было бы привлечь к ответственности за «организацию и проведение мероприятий политического характера», направленных на поддержку России и «предотвращения ответственности за вооруженную агрессию против Украины».

«Как в день госпереворота»

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя введение санкций в отношении руководства ОПЗЖ, отмечает, что, в частности, причиной соответствующего решения является обострение личного конфликта между Зеленским и Медведчуком, а также падение рейтингов президента и рост популярности его оппонентов из «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«В принципе, мне кажется, что Зеленский сегодня не до конца осознает ситуацию в стране и считает, что на Украине готовится конституционный переворот через Конституционный суд, через медиа, который готовят его оппоненты. Соответственно, реагирует президент как в день госпереворота — игнорируя конституцию, законы Украины, откладывая на будущее юридические последствия своих решений», — отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» Руслан Бортник.

Рейтинг главы государства, тем временем, продолжает падать, а уровень популярности лидеров ОПЗЖ, напротив, — расти.

Рейтинг Зеленского снизился до 18,2%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные соцопроса Киевского международного института социологии.

Параллельно с этим падают и рейтинги партии власти. По февральским данным того же КМИС, в случае досрочных парламентских выборов победу одержала бы «Оппозиционная платформа — За жизнь» (24,1%). «Слуга народа» заняла бы второе место (18,2%).