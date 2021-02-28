«Унизительный подход»: в США вспомнили Россию времен Горбачева

Если Соединенные Штаты не смогут согласиться ни на что, кроме неоспоримой гегемонии в американо-российских отношениях, то Россия, несомненно, станет серьезным препятствием, заявил генеральный директор американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс в своем издании.

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По его мнению, Москва является решительным противником Вашингтона, считающим, что США предпринимают враждебные усилия, направленные на подрыв международных позиций и внутренней стабильности России.

Однако, как указал эксперт, эта решимость сопротивляться Америке и бросать ей вызов сдерживается желанием Москвы более конструктивных отношений, даже партнерства, с Соединенными Штатами — при условии, что оно будет осуществляться на условиях российской стороны.

«Вне зависимости от своих намерений Россия остается важной страной для Америки: это единственное государство, способное физически уничтожить Соединенные Штаты. Это, конечно, закончится разрушением России; но история дает множество примеров, когда лидеры стран непреднамеренно создавали катастрофы, такие как Первая мировая война», — написал политолог.

Он детализировал, что экономическая составляющая России не сравнима с американской, но Москве тоже есть что предложить заокеанским партнерам.

«И, хотя Россия известна своей чрезмерной зависимостью от экспорта энергоресурсов, ее многочисленные достижения в области военных технологий, космоса, кибер-возможностей и, совсем недавно, вакцины против COVID-19 демонстрируют, что она является развитой страной. Не говоря уже о ее признанной культуре и высокообразованных гражданах», — добавил эксперт.

Он также напомнил, что российская военная доктрина допускает применение ядерного оружия первыми, если на карту поставлено выживание государства и Вооруженных сил РФ.

«Москва не пойдет на серьезные уступки [Вашингтону] в пустой надежде на взаимность Запада. Этот сценарий похож на то, что происходило в эпоху [президента СССР Михаила] Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с реальным», — подчеркнул Саймс.

Резюмируя, он предложил Вашингтону развивать партнерство с Москвой, сочетая силу и принуждение на фоне ведения диалога.

На прошлой неделе замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что, если США продолжат оказывать давление на Москву, российская сторона может перейти к политике «активного сдерживания» Вашингтона.

«Мы безотносительно к их санкциям от конструктивной повестки дня в отношениях с США не откажемся. Но мы не можем в одиночку эту повестку реализовать. Если политика США останется прежней, если она будет сохранять в качестве ключевого элемента этот нажим и прессинг, значит, с нашей стороны будет проводиться политика активного сдерживания США по всем направлениям», — приводило РИА «Новости» слова дипломата.

Как отметил замминистра, эта политика будет включать противодействие санкциям и попыткам США влиять на внутренние процессы в России.

По его словам, при таких обстоятельствах российская сторона будет доводить до мирового сообщества идею о многополярном мире и существовании альтернативы американскому диктату, политики консолидации «здравых сил» в международном сообществе для противостояния внешнеполитической и информационной агрессии США.

Представитель российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на тор, что «американский нарратив» уже давно утратил не только элементы соответствия реальности, но и признаки здравого смысла.

«Более злобных и оторванных от реальности оценок и представлений, чем те, которые продвигаются американской пропагандистской машиной через подконтрольные правительству СМИ, я не припомню», — сказал замминистра.

Рябков также назвав происходящее отражением фундаментальной враждебности в отношении России, и заверил, что Москва будет противостоять этому.