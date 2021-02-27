Угроза переворота: президент Армении не подписал указ Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян вернул правительству страны проект указа об освобождении от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики генерал-полковника Оника Гаспаряна.

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Перед принятием решения президент провел консультации и встречи с представителями власти, парламентскими и внепарламентскими силами, а также с высшим командным составом Вооруженных сил Армении.

«Проект указа изучен в аппарате президента республики, досконально подробно обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Обобщая точки зрения юристов и экспертов, можно прийти к выводу, что проект указа очевидно противоречит Конституции», — указывается в сообщении пресс-службы президента.

В комментарии также подчеркивается, что Саркисян не стоит на защите интересов какой-либо политической силы, а все решения принимает, руководствуясь исключительно общегосударственными и общенациональными интересами.

Кроме того, президент напомнил, что Вооруженные силы в политических вопросах должны соблюдать нейтралитет.

«Очевидно также, что по причине войны личный состав ВС сегодня более чем когда-либо нуждается в поддержке и внимании всех нас.

Создавшаяся ситуация беспрецедентна, требует системных и комплексных решений и не может регулироваться посредством частых кадровых изменений, не учитывая существующую в стране ситуацию», — указывается в сообщении.

Министерство обороны Армении также призвало не вовлекать армию в политические передряги, указав, что республиканские военные с полной ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности государства и народа, независимо от политических процессов.

«Мы требуем воздерживаться от заявлений от имени вооруженных сил, не вовлекать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам», — приводит Sputnik комментарий ведомства.

Однако вечером 27 февраля Пашинян повторно направил президенту свое прошение об увольнении Гаспаряна. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook, указав, что требование обусловлено попыткой смены власти в республике.

«Президент решил вернуть прошение об увольнении начальника Генштаба, что отнюдь не способствует разрешению сложившейся ситуации.

Я в установленном порядке повторно направляю ходатайство об отставке Гаспаряна президенту, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке. А дальше — как договорились на площади Республики [в ходе митинга 25 февраля]», — указал Пашинян.

Два дня назад на митинге председатель правительства Армении заявил в категоричной форме, что Саркисян должен завизировать прошение об отставке Гаспаряна.

«И если президент не подпишет, то это означает, что он поддерживает переворот. Выбор очень простой», — подчеркнул премьер.

Ранее армянские СМИ писали о том, что генеральный прокурор республики Артур Давтян был вызван к Пашиняну, который в ходе беседы потребовал ареста Гаспаряна. Позднее пресс-секретарь правоохранительного ведомства Аревик Хачатрян заявил, что эти данные не соответствует действительности.

«Генпрокурор не принимал участия в какой–либо встрече, следовательно, не обсуждал каких-либо вопросов», — пояснил он.

25 февраля в Ереване прошли сразу два митинга — сторонников и противников премьера. Генштаб дважды выступил с заявлением, в котором потребовал отставки Пашиняна. В итоге ситуация в стране накалилась.

Оппозиция отказывается вести диалог с властями о чем-либо, кроме смены правительства. Пашинян назвал происходящее попыткой военного переворота. Протесты прошли мирно и без столкновений, но внутриполитическая повестка в Армении остается в подвешенном состоянии.