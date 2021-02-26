«С Россией не договориться»: почему Киев не может выполнить Минские соглашения

Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что без изменения основных позиций минского и нормандского формата Киев не сможет добиться каких-либо успехов в решении вопроса Донбасса. Его слова передает издание «НВ».

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Кравчук пояснил, что президент Владимир Зеленский поначалу надеялся быстро прекратить военный конфликт в Донбассе и «договориться с Россией». «А когда увидел, что с ними договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения», — рассказал чиновник.

По словам Кравчука, на саммите «нормандской четверки» в Париже Зеленский призвал пересмотреть Минские соглашения. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, добавил представитель Киева в ТГК, разделяет его мнение о том, что соглашения — не «высеченные в камне слова».

Ранее в интервью «Ленте.ру» Кравчук выразил мнение, что Минские соглашения могли быть более развернутыми. Россия «должна определиться со своей позицией», а не «присваивать роль наблюдателя», считает он.

Напомним, РФ утверждает, что непричастна к украинскому конфликту. Киев заявляет, что Москва предприняла агрессивные шаги.

Кроме того, Кравчук подчеркнул, что Украина не будет предпринимать военное наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. «Мы будем выполнять в полном объеме коммюнике по итогам встречи в «нормандском формате» и Минские соглашения», — заверил он.

14 февраля Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы хочет забрать себе Донбасс. Он рассказал о «плане» российских властей по созданию «национально-русских государств» как на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так и в районах Донбасса, подконтрольных Киеву.

«Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России», — добавил Кравчук.

По его словам, украинская сторона никогда не согласится с таким решением, а также намерена отстаивать «свои национальные и государственные интересы».

Напомним, на встрече «нормандской четверки» в 2019 году отдельный пункт коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования войны в Донбассе. На постоянной основе в украинском законодательстве должен был быть закреплен особый порядок местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей (территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР).

Однако вместо этого Киев представил недавно новую дорожную карту урегулирования, направленную на пересмотр Минских соглашений.

В середине ноября Кравчук заявил, что подписанные Киевом Минские соглашения обернулись для страны «политической удавкой». «Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая удавка на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения», — сказал он.

5 ноября Кравчук предложил демилитаризацию Донбасса. «Все вооруженные формирования, наемники, вооружение, — все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены», — считает чиновник.

При этом ОБСЕ признает, что российских войск в Донбассе нет.