«Американского лидерства катастрофически не хватало»: как прошла первая встреча Байдена и Трюдо

Президент США Джо Байден провел свои первые переговоры с лидером другой страны. Им стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Традиционно хорошие отношения Вашингтона и Оттавы значительно ухудшились при президентстве Дональда Трампа, и новый глава Белого дома пытается вернуть их в привычное русло.

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Канада часто является местом, выбранным для первой зарубежной поездки президента США, однако из-за пандемии переговоры прошли по видеосвязи, что, впрочем, не помешало обоим лидерам создать дружескую атмосферу.

«У Соединенных Штатов нет более близкого друга, чем Канада. <…> Нам всем будет лучше, если Соединенные Штаты и Канада будут работать вместе», — сказал Байден перед началом переговоров.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, для президента США во внешней политике приоритетом станет восстановление отношений с союзниками и неудивительно, что начал он именно с Канады.

Отношения Трампа и Трюдо были близки к враждебным. Предшественник Байдена часто называл Оттаву, ключевого торгового партнера Вашингтона, экономическим хищником, а канадского лидера характеризовал как «двуличного», «слабого» и «нечестного».

«Конечно, попытки Трампа решить наскоком очень многие проблемы вызывали отторжение не только у северного соседа, но и у других союзников США. Приоритеты Байдена на сегодняшний день состоят в том, чтобы внутри страны бороться с пандемией, а параллельно с этим провести ревизию наследия Трампа во внутренней и внешней политике. Во внешней политике Байден действует согласно лозунгу «Америка возвращается». Это значит, что Америка возвращается в остальной мир на правах лидера, который своим примером ведет за собой другие страны», — отмечает эксперт.

Оттава же — очевидный претендент, с которого и стоит начать этот процесс. Даже при Трампе канадское руководство не подвергало сомнению лидерскую роль США и глава Белого дома в этом вопросе получил то, чего хотел — подтверждения статуса Вашингтона.

«Американского лидерства катастрофически не хватало в последние годы», — сказал Трюдо.

Действительно, Джо Байден заверил своего канадского коллегу в том, что теперь Оттава может рассчитывать на пример Вашингтона по многим вопросам.

Оба лидера подчеркнули взаимные политические приоритеты, связанные с изменением климата и экономическим противостоянием с Китаем. «Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности», — заявил президент США.

Он также пообещал, что Вашингтон поможет Оттаве добиться освобождения двух канадских граждан, которых Пекин обвиняет в шпионаже. «Жизни людей — это не фишки для обмена, — подчеркнул Байден. — Мы будем работать вместе над тем, чтобы они благополучно вернулись домой. США и Канада выступают против нарушений универсальных прав и демократических свобод».

Кроме того, оба лидера договорились стремиться к достижению нулевых выбросов к 2050 году.

«Мы запускаем министерский диалог высокого уровня по климатическим амбициям и согласовываем нашу политику и наши цели по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году», — сказал Байден.

Канадский премьер, который выступает за борьбу с климатическими изменениями, также особо подчеркнул, что приветствует новый подход Белого дома, резко контрастирующий с политикой предыдущей администрации.

Кроме того, по итогам встречи глава Белого дома объявил о том, что США и Канада договорились о модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и запуске расширенного диалога по Арктике.

«Мы запустим расширенный американо-канадский диалог по Арктике, который будет охватывать вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием и <...> управлением», — заявил Байден.

Как отмечает Валерий Гарбузов, для канадского премьера эти заверения также стали символом новой эры в отношениях с США.

«Для Канады очень важна поддержка США в продвижении своих интересов в Арктике, потому что Канада — одна из арктических держав, и это особая повестка дня, которая присутствует во внешней политике целого ряда государств, которые выходят на Арктику. И для Канады, конечно, эта поддержка достаточно важна. Причем я думаю, что это будет профессиональная и квалифицированная поддержка, а не такая, которая была при Трампе, который ограничивался какими то декларативными заявлениями», — отмечает эксперт.

Лидеры не стали отвечать на вопросы журналистов, что оказалось неожиданностью. И они так и не прокомментировали решение Белого дома об отмене проекта строительства нефтепровода Keystone XL, который увеличил бы поставки нефти из канадской провинции Альберта в США.

В 2016 году Барак Обама, занимавший на тот момент пост президента США, объявил о решении отказаться от проекта, заявив, что тот «не отвечает интересам национальной безопасности США». Уже через год Дональд Трамп отменил это решение.

Около десяти лет против строительства нефтепровода выступают защитники окружающей среды. Однако Трюдо, несмотря на свою приверженность зеленой политике, все же высказывал желание реализовать проект. В этом вопросе он и Дональд Трамп, который выступал за создание новых рабочих мест, сошлись.

Однако у новой администрации США другое мнение. В первый же день своих полномочий Джо Байден подписал указ о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL. Решение объясняется той же риторикой. Пресс-секретарь президента Джен Псаки в день встречи лидеров заявила, что проект «не отвечает интересам США».

«Мы хотим попытаться решить наш климатический кризис, одновременно создавая хорошо оплачиваемые профсоюзные рабочие места», — объяснила она.

Джастин Трюдо, первый мировой лидер, которому позвонил Джо Байден, высказал «разочарование» в связи с решением Белого дома.

Впрочем, в день переговоров политики решили все же обойти все острые углы в своих взаимоотношениях, сосредоточившись на общих темах.

Помимо всего прочего, Байден и Трюдо пообещали приложить совместные усилия по борьбе с расизмом и дискриминацией, а также укреплению безопасности.

«Канада и США — это не только жизненно важные партнеры или союзники по НАТО, приверженные общей обороне. Премьер-министр и я обсудили нашу работу с нашими европейскими союзниками по укреплению трансатлантической безопасности», — заявил Байден.