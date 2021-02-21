«Токсичность украинского кейса»: почему Байден не звонит Зеленскому

Президент США Джо Байден, выступая на Мюнхенской конференции 19 февраля, заявил, что решение украинского конфликта является приоритетным для Европы и Соединенных Штатов.

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«[Президент России Владимир] Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО. Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость <…>. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США», — сказал Байден.

Для украинского руководства подобные заявления важны, на поддержку США Киев действительно рассчитывает, о чем прямо говорил президент Владимир Зеленский. В связи с этим за президентскими выборами в США в Киеве следили очень внимательно и их исход стал для страны достаточно хорошей новостью — сотрудничество с предшественником Байдена Дональдом Трампом нельзя назвать плодотворным. К тому же, оно было омрачено несколькими скандалами, в которые оказалась втянута Украина, в том числе когда Белый дом опубликовал разговор Зеленского с Трампом.

Приход к власти в США Джо Байдена несет для Киева лучшие перспективы. Американские демократы, в целом, более категорично настроены в отношении России и приписываемой ей роли в юго-восточном конфликте.

Очередной демонстрацией этого стали заявления пресс-секретарей президентов России и США после телефонного разговора двух лидеров. На сайте Кремля сообщалось, что главы государств обсудили «внутриукраинское урегулирование» конфликта. Пресс-секретарь Байдена Джейн Псаки же заявила, что глава Белого дома подтвердил «твердую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии».

Телефонный разговор лидеров состоялся 26 января, спустя несколько дней после инаугурации Байдена. Спустя несколько дней Владимир Зеленский дал интервью американскому HBO, в котором подчеркнул особое значение, которое для Киева несет поддержка Вашингтона, а также выразил уверенность, что в скором времени он сможет встретиться с Байденом.

«Я думаю, что обязательно буду приглашен президентом Байденом в Белый дом, и с удовольствием приму это приглашение. <…> Мне кажется, что некоторые изменения в мире будут на протяжении каденции президента Байдена очень положительные. Я бы очень хотел, чтобы мы смогли помочь ему в этом деле, а президент Байден помог Украине, которую он прекрасно знает. Уверен, что после нашей встречи это будет именно так», — сказал Зеленский.

Кроме того, украинский лидер выразил желание, чтобы США при Джо Байдене присоединились к «нормандскому формату» (наряду с Украиной, Германией, Францией и Россией) или же был создан новый переговорный формат с участием Вашингтона.

Впрочем, о встрече двух лидеров речи пока не идет. С момента инаугурации Байдена прошел уже месяц, а звонок главы Белого дома президенту Украины так и не состоялся. 8 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода» заявил, что пока неизвестно, когда состоится разговор президентов.

«Если интересоваться американской политикой, не искать конспирологию, а просто следить за американской политикой, то видно, что президент Байден сейчас сосредоточен на внутренних американских вопросах, и количество его контактов с мировыми лидерами очень ограничено», — сказал Кулеба.

При этом экс-спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер накануне отметил, что Байден за первый месяц работы на посту президента уже успел пообщаться с руководителями около 30 государств.

Впрочем, надежды украинского руководства вполне оправданы, считает главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

«Украине будет уделено в американском подходе особое внимание. Украина все-таки будет разыгрываться сегодня как карта в антироссийской политике и как, может быть, карта НАТО.

В настоящее время в НАТО определились, что одним из основных приоритетов альянса станет бассейн Черного моря, и в этом отношении всякие разговоры о том, что Украина создает какие-то точки или опорные пункты базирования в Херсоне, в Николаеве создают перспективу пролетов натовской военной авиации на ее территории», — отмечает эксперт.

Фигуру Джо Байдена делает более привлекательной для украинцев его политический опыт. В 2009-м в первый же год своего вице-президентства он посетил Киев. Байден курировал украинское направление в администрации Обамы на протяжении периода, во время которого в стране назревал и усугублялся кризис, приведший к «евромайдану». Именно Джо Байден позвонил Виктору Януковичу, чтобы высказать недовольством его решением отложить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации и свободной торговли с ЕС. В разгар протестов он снова позвонил на тот момент президенту Украины и призвал его к диалогу с протестующими.

С момента смены власти в стране визиты демократа участились. Он выступал с трибуны Верховной рады, осуждая высокий уровень коррупции. На тот момент его сын Хантер уже входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Спустя несколько лет, когда Байден боролся за пост президента США, Дональд Трамп сделал карьеру Хантера Байдена на Украине одним из главных поводов для атаки на своего оппонента. Бывший президент и его команда твердили, что сын политика причастен к отмыванию миллионов долларов.

И, как отмечают аналитики, хотя обвинения Трампа ни к чему не привели, ему все же удалось поднять эту тему, что сейчас ограничивает пространство главы Белого дома для маневров в отношении Украины.

«Проблема в том, что тема коррупционных связей Байдена с Украиной остается — это дело Хантера Байдена, но где-то там вырисовывается и сам Джо Байден. Пока республиканцы в Конгрессе и американская печать, которая неподконтрольна демократам, делают такие тихие шаги, считая, что необходимо переждать хотя бы три месяца, сто дней [президентства Байдена], чтобы решить главные проблемы, а потом уже можно будет заняться внутренними разборками. Поэтому проблема Украины по-прежнему висит для администрации Байдена. Есть понимание, что этот вопрос должен быть решен, чтобы больше не возникали разговоры о коррупции, а с другой стороны необходимо дистанцироваться», — отмечает Васильев.

«Надо понимать, что есть две проблемы. Во-первых, это токсичность украинского кейса для Байдена — многочисленные обвинения в коррупции и прочее. И второе — это определенная непонятность между Зеленским и Байденом.

Все же надо понимать, что для Байдена более приемлемой и понятной кандидатурой в свое время была фигура Петра Порошенко. За Зеленским в американской политической системе тянется шлейф ставленника украинских олигархов», — считает глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

При этом уже и в самих США политики призывают ускорить старт коммуникациям между Вашингтоном и Киевом. Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в колонке для «Центра анализа европейской политики» заявил, что Белый дом должен как можно скорее начать этот диалог.

«Оба президента не должны становиться лучшими приятелями, но важно установить контакты на уровне глав государств, задать тон сотрудничества между администрациями обеих стран. Для Украины это стало критически важным», — считает Волкер.